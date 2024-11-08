Под Пентагоном зашатался сирийский плацдарм, - Къ

00:14 10.11.2024

8.11.2024,



Турция хочет уговорить Вашингтон на сокращение американского контингента в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос о выводе американских войск из Сирии. Во время первого президентского срока республиканец выступал за сокращение контингента, дислоцированного на Ближнем Востоке. Как дают понять соратники господина Трампа, эта тема вернется на повестку дня после январской инаугурации. Представители курдских отрядов в Сирии, опирающиеся на поддержку США, видят в таком сценарии катастрофу. Они опасаются, что уход американцев спровоцирует начало новой военной операции Турции.



О планах нарастить контакты с Дональдом Трампом турецкий президент заявил по возвращении из Будапешта, где в четверг состоялся саммит Европейского политического сообщества. По словам господина Эрдогана, Анкара намерена совместно с Вашингтоном обдумать, как "формировать развитие событий на Ближнем Востоке". "Мы оценим вопрос вывода американских войск из Сирии",- сказал, в частности, турецкий лидер. По его словам, необходимо обсудить и сокращение каналов американской помощи курдским военным формированиям, провозгласившим автономию на северо-востоке Сирии. Анкара считает их ответвлением Рабочей партии Курдистана - леворадикальной группировки, запрещенной на территории Турции.



Факт того, что господин Трамп хотел бы вывести контингент из Сирии, подтверждают претенденты на ключевые посты в его будущей администрации. Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который в августе этого года вышел из гонки по договоренности с республиканцем, заявил: господина Трампа беспокоит, что американские войска на сирийской арене де-факто зажаты между Турцией и "Демократическими силами Сирии" (ДСС) - военным альянсом, в рамках которого действуют курдские отряды.



Сославшись на личный разговор, господин Кеннеди подчеркнул, что избранный президент США не хочет, чтобы американский военный персонал стал "пушечным мясом" в случае обострения.



Планы сократить присутствие в Сирии господин Трамп продвигал и во время первого президентского срока, в 2018 и 2019 годах. На тот момент в районах влияния ДСС было дислоцировано, по официальным данным, свыше 2 тыс. американских военных. Впрочем, после межведомственных дискуссий американский лидер согласился оставить в этой точке Ближнего Востока ограниченную миссию численностью в 200 военнослужащих. Публично он мотивировал это решение необходимостью защиты нефтяных месторождений, сконцентрированных именно в этой, неподконтрольной центральному правительству части Сирии.



Тогда колебания господина Трампа придали Турции решимость расширить глубину своего вторжения на территорию соседней страны. 9 октября 2019 года турецкие войска, опираясь на лояльные отряды сирийских повстанцев, начали операцию "Источник мира", целью которой стало оттеснение ДСС от турецкой границы.



Учитывая этот опыт, у курдских лидеров есть все основания переживать по поводу переизбрания господина Трампа. "Если американцы уйдут, немедленно начнутся боевые действия",- предупредила недавно Ильхам Ахмед, сопредседатель исполнительного комитета "Совета демократической Сирии" - политического органа курдского региона. Тем не менее у ДСС налажены прагматичные контакты с Дамаском, и есть вероятность, что курдские отряды могут остановить возможное наступление Турции, договорившись с центральным правительством о своем статусе.



Багдад указывал на проблемы с импортом средств ПВО

Как заявил на днях глава МИД Турции Хакан Фидан, Анкара ожидает, что США сократят присутствие в Сирии вслед за выводом миссии из соседнего Ирака. Персонал на иракской территории Вашингтон планирует сократить к 2026 году. Господин Фидан отметил, что возглавляемая США глобальная коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ; признана в России террористической и запрещена), созданная десять лет назад для ведения боевых действий в Сирии и Ираке, уже некоторое время обсуждает возможность переноса своей активности в Африку.



В США действительно полагают, что "центр тяжести суннитского глобального джихада" будет поэтапно смещаться с Ближнего Востока в Африку.



Это следует из доклада, вышедшего в этом году под эгидой разведсообщества. Африканские филиалы ИГ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) все активнее вовлекаются в финансовое обеспечение глобальной активности джихадистской группировки, и центральную роль принимает на себя сомалийский "вилаят". Поэтому смещение зоны внимания глобальной коалиции в Африку выглядит логично. Еще одним перспективным направлением своей работы члены коалиции называют Центральную Азию.



Другой вопрос, что боевики ИГ (организация признана в России террористической и запрещена) пытаются вернуть себе потерянную территорию в Сирии и Ираке. По оценкам портала Syria Weekly, число нападений джихадистской группировки в Сирии растет четвертый месяц подряд.



Сейчас, по официальным данным, у США есть около 1 тыс. военных на северо-востоке Сирии.



Дипломат Джеймс Джеффри, занимавшийся сирийским досье в предыдущей администрации господина Трампа, признавался, что американские ведомства "всегда играли в наперстки" с Белым домом, чтобы не сообщать высшему руководству настоящую численность войск в Сирии. Господин Трамп, по словам Джеймса Джеффри, дважды пытался вывести контингент из Арабской Республики, но каждый раз его убеждали оставить ограниченную группу военных, при этом камуфлируя истинный масштаб миссии.



Нил Кербелов