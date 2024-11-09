Российский олигарх Бакальчук стал гражданином Кыргызстана и продолжает борьбу за Wildberries

01:03 10.11.2024

Владислав Бакальчук стал гражданином Кыргызстана и собирается вернуться в Wildberries

09 ноября 2024

Римма Каратаева



Бывший муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук опубликовал в своем телеграм-канале фото с президентом КР Садыром Жапаровым и сообщил подробности получения гражданства Кыргызстана, сообщает Orda.kz.



Бакальчук прояснил ситуацию, чтобы, по его словам, "не было разных домыслов и очередных фейков"



По его словам, гражданство Кыргызстана он получил весной 2024 года.



"Это шаг, который помогает мне вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране. Кыргызстан - одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр, и теперь я уверен, что как только вернусь в компанию, то смогу сделать это максимально эффективно.

Для тех, кто задается вопросами о моем местонахождении: за границей я всегда проводил менее полугода, а в большинстве случаев - не больше трех месяцев. По объективным причинам я не могу и не собираюсь надолго оставлять свой бизнес, ведь я сам им управляю и слежу за его развитием",

написал Бакальчук.

Бизнесмен также заявил, что "планирует вернуться в Wildberries и продолжать работать на благо компании".



"Уезжать из России не планирую",

добавил он.

18 сентября в Москве у центрального офиса компании Wildberries произошла стрельба. Двое были убиты, пострадали 10 человек, среди раненых как минимум трое полицейских.



Перестрелка стала следствием спора вокруг компании Wildberries между супругами Бакальчуками: Татьяной - основной владелицей компании - и ее мужем Владиславом.



В июне стало известно о слиянии Wildberries с рекламным оператором Russ. Причем сообщалось, что сделку якобы одобрил лично Владимир Путин.



24 июля Татьяна Бакальчук заявила о начале бракоразводного процесса.



Wildberries - российский маркетплейс, основанный Татьяной и Владиславом Бакальчуками в 2004 году. Компания широко представлена в Казахстане.