 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Российский олигарх Бакальчук стал гражданином Кыргызстана и продолжает борьбу за Wildberries
01:03 10.11.2024

Владислав Бакальчук стал гражданином Кыргызстана и собирается вернуться в Wildberries
09 ноября 2024
Римма Каратаева

Бывший муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук опубликовал в своем телеграм-канале фото с президентом КР Садыром Жапаровым и сообщил подробности получения гражданства Кыргызстана, сообщает Orda.kz.

Бакальчук прояснил ситуацию, чтобы, по его словам, "не было разных домыслов и очередных фейков"

По его словам, гражданство Кыргызстана он получил весной 2024 года.

"Это шаг, который помогает мне вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране. Кыргызстан - одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр, и теперь я уверен, что как только вернусь в компанию, то смогу сделать это максимально эффективно.
Для тех, кто задается вопросами о моем местонахождении: за границей я всегда проводил менее полугода, а в большинстве случаев - не больше трех месяцев. По объективным причинам я не могу и не собираюсь надолго оставлять свой бизнес, ведь я сам им управляю и слежу за его развитием",
написал Бакальчук.
Бизнесмен также заявил, что "планирует вернуться в Wildberries и продолжать работать на благо компании".

"Уезжать из России не планирую",
добавил он.
18 сентября в Москве у центрального офиса компании Wildberries произошла стрельба. Двое были убиты, пострадали 10 человек, среди раненых как минимум трое полицейских.

Перестрелка стала следствием спора вокруг компании Wildberries между супругами Бакальчуками: Татьяной - основной владелицей компании - и ее мужем Владиславом.

В июне стало известно о слиянии Wildberries с рекламным оператором Russ. Причем сообщалось, что сделку якобы одобрил лично Владимир Путин.

24 июля Татьяна Бакальчук заявила о начале бракоразводного процесса.

Wildberries - российский маркетплейс, основанный Татьяной и Владиславом Бакальчуками в 2004 году. Компания широко представлена в Казахстане.

Источник - Orda.kz
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