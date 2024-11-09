Великая октябрьская (по старому стилю) революция Дональда Трампа, - Александр Дугин

01:26 10.11.2024 Великая октябрьская (по старому стилю) революция Дональда Трампа

у Трампа появляется уникальная возможность реализовать "план B", связанный со справедливым многополярным мироустройством



Александр Дугин



"Такого, как Путин"



Победу Трампа мы ждали, на нее рассчитывали, хотя особенно в этом и не признавались. Наоборот, зачастую вуалировали свои ожидания разными способами, в том числе – стараясь не навредить самому Трампу. Думаю, именно с этим связано высказывание нашего Президента о поддержке Харрис: чтобы "тьфу-тьфу, не сглазить" скажу-ка я лучше наоборот. И чтобы не подставить того кандидата, который означал для нас шанс на совершенно иную, новую перспективу развития отношений с Западом, с США и вообще на новый баланс сил в мире.



Трамп – не просто кандидат от республиканцев (а он совсем не обычный кандидат и для Америки, и для республиканцев, и для мировой политики). Трамп – это мировая революция. Консервативная революция. И тот факт, что он умудрился уже прийти один раз, потом во время президентства Байдена выдержать все удары и теперь триумфально вновь победить на президентских выборах означает, что он не случаен. И теперь уже никто не сможет это оспаривать, говоря, что это просто "сбой системы". Нет, это – тренд, это – фундаментальная линия.



Этот тренд Трамп закрепил выбором своим вице-президентом Джея Ди Вэнса, впервые в американской политике на таком уровне прямо заявившего, что его идеология – это идеология "постлиберальных правых". Нет ничего более значимого, чем это высказывание Вэнса. "Постлиберальные правые" – это настоящие правые, те, что за традиционные ценности, а не за крупный капитал. Правые в фундаментальном смысле, правые консерваторы, правые "иллиберальные", нелиберальные, или, как говорит он сам, "постлиберальные". И то, что Трамп победил вместе с Вэнсом, молодым и идеологически ориентированным на консервативную революцию, означаетт, что этот тренд надолго.



Произошедшее не просто случайность и потому, что за прошедшие годы Трампа не посадили, не убили, не уничтожили. Несмотря на то, что его уже восемь лет все демократические маньяки безостановочно называют "фашистом" и "путинистом". И поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что в США победил "путинизм": Америка проголосовала за... "хотим такого, как Путин".



Чудес ждать не стоит. Но Киев должен быть взят



России не стоит ждать от Трампа и его новой администрации чудес. Нам необходимо выиграть войну на Украине, освободить всю территорию этой бывшей страны от нацистского режима. Независимо ни от победы Трампа, ни от чего бы то ни было, этот императив не отменяется. Как древнеримский консул Катон Старший говорил "Карфаген должен быть разрушен", в нашем случае "Киев должен быть взят". И до Львова наши войска должны дойти, освободив от нацистского ига всю территорию бывшей Украины.



Разумеется, то, какие Трамп нам предложит условия, тоже очень важно. Но это все-таки второй вопрос, касающийся того, как мы будем оформлять наше дальнейшее продвижение к Победе. И тут надо действовать тонко, хитро и умно, но с пониманием того, что Победа превыше всего.



При этом нам следует обратить внимание и на то, как Трамп воспринимается в Киеве. А ведь и сын Трампа, Дональд-младший, и Вэнс, и Илон Маск, и особенно Такер Карлсон, одни из самых ярких фигур, поддержавших Трампа, откровенно презирают украинский нацистский режим. Справедливо считая, что Зеленский и его хунта полностью созданы администрацией демократов и что за ними стоят глобалисты, втянувшие Запад и США в провальную авантюру на Украине.



И Киев платит им той же монетой. Многие из перечисленных людей занесены в запрещенную в России базу "Миротворец", где киевские нацисты с наслаждением публикуют информацию о своих врагах. С призывом к их физическому уничтожению террористическими методами. Там уже есть и Дональд Трамп-младший, и Такер Карлсон. То есть значительная часть будущей администрации Трампа, с точки зрения киевского нацистского режима, подлежит ликвидации.



Думаю, уже очень скоро всему этому придет конец. Нет, это не будет прямой отказ в поддержке Киева. Едва ли Трамп немедленно все остановит и скажет русским: разбирайтесь с этим отребьем как хотите. Но пришедшие к власти республиканцы на какое-то время забудут об украинской войне. А, может, и навсегда. Мол, у нас есть другие, куда более важные собственные проблемы: загнивание американского общества, разложение правящего класса, дикая коррупция, покушение на традиционные для американцев ценности.



При этом Трамп, скорее всего, будет поддерживать Нетаньяху и его агрессивные действия на Ближнем Востоке. В чем, конечно, нет ничего хорошего для арабского населения Ближнего Востока. Также США усилят свою торговую войну с Китаем. Возможно, более активно поддержат Южную Корею в противостоянии с КНДР. То есть, победа Трампа совершенно не означает решения всех проблем. Но то, что он сместит внимание с украинского конфликта, очевидно. Исходя из самых элементарных прагматических соображений, поскольку никаких выгод Америке и самому Трампу это не несет.



Очевидно, ответственность за все случившееся Трамп возложит на Байдена. Возможно даже, что Байдена, Камалу Харрис и всю их клику, развязавшую кровавую бойню на Украине, предложат судить. А, может, и пощадят. Но это уже другой вопрос. Но сама Украина среди приоритетов политики Белого дома при Трампе и Вэнсе сместится на 15 место. И это дает нам шанс, которым необходимо воспользоваться.



Гипотетически Трамп может выдвинуть Москве довольно жесткий ультиматум, чтобы мы немедленно прекратили СВО. Но это маловероятно, поскольку, будучи реалистом и прагматиком, он прекрасно понимает, что Путин на это не пойдет. И что же тогда получится? Обещал остановить войну, но не остановил. А потому лучше об этих обещаниях забыть до нашей Победы.



Трамп не будет заниматься изгнанием демонов из бесноватого киевского режима. С этим реальным нацизмом должны сражаться мы сами, это наше бремя, наша судьба, наше испытание и наша трагедия. И мы сами должны ее разрешить. Что же касается мира в целом, то приход Трампа – это единственный способ избежать мировой войны, ядерного апокалипсиса и перейти к строительству многополярного мира без лобового конфликта с западной гегемонией. У Трампа свой взгляд на то, как Америка должна вновь стать великой. Не через глобализм, не через демократический империализм, не через навязывание всем народам единой модели, которую либералы и демократы пытались навязать, в первую очередь, американскому обществу.



Раскол "глубинного государства"



Трамп не смог бы победить, а, точнее, никто не смог бы признать его победившим, если бы не раскол позиций в "глубинном государстве" США. Накануне выборов, в популярном американском консервативном журнале "Мэнс Ворлд" вышла моя статья об этом расколе. О том, что глобалистский "план A", которому следовали все предшествующие и демократические, и республиканские кандидаты, зашел в тупик.



В итоге сегодня у Трампа появляется уникальная возможность реализовать "план B", связанный со справедливым многополярным мироустройством. И потому недавнее триумфальное проведение саммита БРИКС в Казани стало не просто великолепным жестом, но и эффективным вмешательством в американские выборы. И Трамп получил карт-бланш от "глубинного государства" попробовать другую стратегию сохранения лидерства Америки в мире, не связанную с прямой конфронтацией с многополярным миром.



Подытоживая, важно сказать об идеологии Трампа. Он не либерал, не глобалист, он идет вразрез той тенденции, которой сегодня следует глобальный Запад: ЛГБТ*, постгуманизму, отсутствию морали и полному вырождению, дегенерации. А ведь в этом тренде на постгуманистическую, постгендерную реальность задействованы сильнейшие идеологические, экономические, финансовые, культурные центры. Бернар-Анри Леви, Юваль Харари, Клаус Шваб, не только американские демократы, но глобалистская либеральная элита всех стран. И не случайно Юваль Харари сказал, что победа Трампа будет означать "конец всему". Это будет глобальная катастрофа того, что либералы считают единственным путем развития. И эта катастрофа уже наступила. Катастрофа носителей сатанинского курса.



Что нам с того?



Нам же в этих условиях важно не забывать о самих себе, укреплять наш суверенитет, окончательно зачистить шестую колонну сторонников глобального либерального развития. И с еще большими усилиями приступать к отстаиванию своих ценностей и строительству многополярного мира, основанного на суверенитете государств-цивилизаций.



Россия должна твердо укрепить себя как полюс, и тогда реалист Трамп рано или поздно будет вынужден это признать. Это и будет нашей Победой и обеспечением нашего будущего. Непростого, но русского суверенного будущего.



*движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ Источник - Katehon

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