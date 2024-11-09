15 тысяч ВСУшников попали в оперативное окружение под Купянском, - Р.Маркуш

02:24 10.11.2024

Киев, Полтава, Чернигов срочно роют могилы: 15 тысяч ВСУшников попали в оперативное окружение под Купянском

На Харьковском направлении противник теряет одну бригаду в неделю, но когда "котлы" захлопнутся, счет "двухсотых" резко возрастет



Радомир Маркуш



Пока все внимание наших и зарубежных военных экспертов приковано к событиям в Курской области, на Купянском участке Харьковского направления произошли важные изменения. Здесь российские войска взяли в оперативное окружение значительные силы врага. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".



По словам главы государства, "сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении - не знаю, говорили это военные или нет пока - там два очага блокирования. В одном очаге практически окружение, войска украинские прижаты к водохранилищу, где-то около в 10 тысяч группировка заблокирована. В другом - под Купянском, там около 5 тысяч".



Опасная для ВСУ ситуация возникла после того, как штурмовики группировки "Запад" в результате длительного взламывания обороны освободили деревню Кругляковка и расшили вокруг нее зону контроля на север в ходе тяжелых боев за Колесниковку, за которую украинские солдаты буквально цеплялись зубами.



В Сети появились кадры с геолокацией, подтверждающие продвижение ВС РФ в окрестностях Колесниковки на 1 км в северном направлении (см. карту).



Здесь, на южно-купянском фланге длиной примерно 12 км, бандеровский Генштаб разместил 6 бригад, которые после потери Кругляковки и Колесниковки отошли на линию Глушковка-Песчаное с опорой на крупный населенный пункт Ковшаровка. Бандеровцы его еще называют второй Авдеевкой по числу фортификационных сооружений.



Согласно данным мониторинговых каналов незалежной, речь идет о боеспособных подразделениях 1-й президентской, 92-й штурмовой и 43 механизированной бригад, а также 104-й и 241-й бригад территориальной обороны.



Украинская "телега" сообщает, что эти части буквально нашпигованы ротами операторов беспилотников. Правда, в последнее время они не радуют щирых громадян "переможными" кадрами по нашим позициям, тем не менее поставить заградительный огонь перед своими опорниками им под силу.



Именно поэтому освобождение подразделениями группировки войск "Запад" еще одного населенного пункта Першотравневое/Первомайское, о чем сообщило наше Минобороны в сводке о ходе СВО (со 2 по 8 ноября 2024 года), заслуживает отдельной оценки. Противник четко понимает, что целью российского наступления является Боровая, захват которой будет означать дробление плацдарма ВСУ в Заосколье на отдельные очаги сопротивления.



Вот почему враг отчаянно здесь контратаковал. Зафиксировано порядка 32 "мясных" штурмов в направлении Першотравневого и Вишневого. На форумах ВСУ сообщается, что в накатах участвовали "херои" 4-й танковой и 44-й механизированных бригад при поддержке многочисленных расчетов FPV-дронов. Явно была попытка по горячим следам отбить потерянные позиции. Не получилось.



Впрочем, Институт изучения войны (ISW) утверждает, что бои в селе Першотравневое якобы еще идут. Если это правда, то, скорее всего, уничтожаются недобитки или фанатики, которым удалось проскочить в населенный пункт.



Но, возможно, эти сведения устарели, во всяком случае видео-пруфов противник не предоставил. Зато с мест от более-менее надежного источника поступает информация, что российские войска продвинулись в направлении Зеленого Гая и Копанок (оба к западу от Першотравневого) и далее в сторону Тернов (к западу от Кременной).



Эксперты ISW также проинформировали, что наши бойцы взяли железнодорожную станцию Кулаговка, а также выбили захисников из ветрозащитной лесополосы возле Кучеровки и заняли украинские позиции вблизи Петропавловки (оба населенных пункта расположены где-то в одном километре на северо-востоке от Купянска). Таким образом, "Запад" давит врага широким фронтом, нанося ему тяжелый ущерб.



По данным нашего оборонного ведомства, за прошедшую неделю противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами.



Представитель одной из украинских бригад, действующей в районе Купянска, со ссылкой на побратима из Повітряних Сил рассказал бандеровскому агентству Armyinform, что ухудшение погодных условий снижает интенсивность авиационных ударов российской авиации и частоту применения управляемых планирующих бомб на этом направлении. Кроме того, по его наблюдениям, ВС РФ ограничивают использование бронетехники и танков на Купянском направлении, но часто проводят пехотные атаки.



Думается, идет разведка боем для выявления огневых точек врага. Как пишет инсайдер из Генштаба ВСУ, русские ДРГ особенно активно действуют в районе Колесниковки, Кругляковки, Загрызово и Берестового, а также в окрестностях Купянска. Эту информацию подтверждают "миколы", которые жалуются на наших разведчиков и снайперов, мол, "нужно перебрасывать сюда пiдроздiли из Курска".



В свою очередь Зе-боты продолжают настаивать, что вторжение в Курскую область "защитило Купянск". К слову, популярный в незалежной аналитик Константин Машовец на полном серьезе заявил, что "все эти силы и средства очень сгодились бы российскому командованию по направлению на Купянск".



Теперь же, дескать, "Западной" группировке придется исключительно самостоятельно, в очень неблагоприятных для себя условиях и с минимумом резервов брать Купянск, и прорываться на Боровую и Лиман, и даже попытаться форсировать с севера на юг Северский Донец, по направлению на Северск".



Логика странная во всех отношениях, в конце концов, с таким же успехом можно заявить, что и группировка "Хортица" вынуждена в одиночку оборонять Купянск, Боровую и Лиман в очень неблагоприятных для себя условиях и с минимумом резервов. Причем, судя по результатам, "Запад" действует намного успешнее, прогрызая систему опорников ВСУ, тогда как захисники истребляются со скоростью одна бригада в неделю.