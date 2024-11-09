 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.11.2024
03:23  Неделя в СВО. Широким фронтом в наступление
03:19  Европа будет вынуждена сдаться на милость России, - Елена Караева
02:24  15 тысяч ВСУшников попали в оперативное окружение под Купянском, - Р.Маркуш
01:26  Великая октябрьская (по старому стилю) революция Дональда Трампа, - Александр Дугин
01:03  Российский олигарх Бакальчук стал гражданином Кыргызстана и продолжает борьбу за Wildberries
00:44  Игорь Караулов: Россия открыла рецепт политического лидерства
00:41  Игорь Переверзев: Газ – это новая нефть

00:14  Под Пентагоном зашатался сирийский плацдарм, - Къ
Суббота, 09.11.2024
20:20  Украина зря пугает Запад третьей мировой: силы давно на стороне России, - Паскаль Бонифас
20:18  "Или идем вместе с БРИКС, или погибнем вассалами США": эмоциональное выступление Сары Вагенкнехт в бундестаге
20:16  Bulgarian Military: русский Т-80 превзошел американский "Абрамс" по всем параметрам
20:14  Область примирения: насколько с победой Трампа выросли шансы на переговоры РФ и США, - Л.Самуна
20:11  Майдан наоборот: почему затухают протесты грузинской оппозиции, - Игорь Кармазин
17:52  Армия России начала срезать "карман" к юго-востоку от Курахово
17:48  Финский публицист Йохан Бекман получил российский паспорт
17:45  Вышла новая книга А.В.Виноградова "Русско-крымские отношения (1598-1619)"
17:42  Украинские солдаты не верят, что Трамп сможет повлиять на Путина, - Business Insider
17:41  Автор купюры БРИКС: дизайн этих денег подчеркивает - главных теперь нет
17:36  Несчастье на Кубе: как остров переживает последствия очередного блэкаута
17:34  Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"
17:32  Как менялась мода в Казахстане за последние 100 лет
17:28  Айман Шаруф: Почему арабам не следует ожидать многого от Трампа?
17:27  Китай успешно топит американские корабли новейшими ракетами
13:39  В пакистанской Кветте террорист взорвал жд вокзал - 25 погибших и более 40 - раненых
13:16  Взбесившийся президент ФРГ Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина по голове из-за слов о "Северном потоке"
12:39  В Актюбинской области разбился вертолет ВВС Казахстана МИ-8. Есть жертвы
12:35  Су-57 на Airshow China: отчего янки наделали в штаны
12:22  Деревянные генералы Сооронбая (Жээнбекова), - Канат Кожоев
12:17  Аарон Матэ: Зеленского просто уже пускают "в расход"
12:15  Неизвестный Пушкин и проект депортации украинцев в Турцию
12:13  Рэпер "Рецидив" (кыргыз Ислам Закиров) внесен в российский список террористов и экстремистов
12:12  Курганский губернатор рассказал, как велел за сутки ликвидировать диаспоры
12:09  В России усложнился прием детей мигрантов в школы
12:00  Иван Охлобыстин: "Ознакомился с планом победы Зеленского. Аплодирую стоя"
11:58  Номенклатура следующего хозяина Белого дома будет антикитайской, - Владимир Скосырев
10:04  "Северяне", отбив 11 отчаянных контратак ВСУ, уничтожили роту отборных бандеровцев, - СП
09:55  Михаил Павлив: Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву
08:59  "Ты че такой борзый": цыгане кошмарят целый российский город Что происходит в Волжском, - МК
04:16  Улетел к Бандере настоятель монастыря св. Франциска Ассизского в Москве Корнелюк
04:04  Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере завершит год первой ракеткой мира
03:56  Шахматистка из России Александра Горячкина выиграла Шымкентский турнир Гран-при FIDE Women’s
03:44  "Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве - это цифровизация" - президент Мирзиеев,
03:41  Казахстан. Социального государства в этом году построить опять не удалось, - Д.Ашимбаев,
03:39  Между империей и Советами. Политолог Марат Шибутов о модели местного самоуправления в Казахстане
03:37  Год со дня смерти Салтанат Нукеновой: как изменился Казахстан? - Orda.kz
03:35  Украина потеряет больше всех в мире от победы Трампа, - Фукуяма
03:24  Европа готовит себя к Дональду Трампу. Лидеры стран ЕС обсудили в Будапеште, чего им ждать от смены главы Белого дома
02:22  Власти Швейцарии запретили ношение никабов на улице
02:19  Немыкин мычит сквозь решетку. Удерживающего зарплаты рабочим руководителя Шахты "Инская" в Кузбассе задержали
02:14  Трамп исполнил "грузинскую мечту". Кризис в отношениях между Тбилиси и Западом завершается, - Игорь Селезнев
02:03  Путин вновь использовал свое самое опасное оружие, - Ирина Алкснис
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
15 тысяч ВСУшников попали в оперативное окружение под Купянском, - Р.Маркуш
02:24 10.11.2024

Киев, Полтава, Чернигов срочно роют могилы: 15 тысяч ВСУшников попали в оперативное окружение под Купянском
На Харьковском направлении противник теряет одну бригаду в неделю, но когда "котлы" захлопнутся, счет "двухсотых" резко возрастет

Радомир Маркуш

Пока все внимание наших и зарубежных военных экспертов приковано к событиям в Курской области, на Купянском участке Харьковского направления произошли важные изменения. Здесь российские войска взяли в оперативное окружение значительные силы врага. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, "сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении - не знаю, говорили это военные или нет пока - там два очага блокирования. В одном очаге практически окружение, войска украинские прижаты к водохранилищу, где-то около в 10 тысяч группировка заблокирована. В другом - под Купянском, там около 5 тысяч".

Опасная для ВСУ ситуация возникла после того, как штурмовики группировки "Запад" в результате длительного взламывания обороны освободили деревню Кругляковка и расшили вокруг нее зону контроля на север в ходе тяжелых боев за Колесниковку, за которую украинские солдаты буквально цеплялись зубами.

В Сети появились кадры с геолокацией, подтверждающие продвижение ВС РФ в окрестностях Колесниковки на 1 км в северном направлении (см. карту).

Здесь, на южно-купянском фланге длиной примерно 12 км, бандеровский Генштаб разместил 6 бригад, которые после потери Кругляковки и Колесниковки отошли на линию Глушковка-Песчаное с опорой на крупный населенный пункт Ковшаровка. Бандеровцы его еще называют второй Авдеевкой по числу фортификационных сооружений.

Согласно данным мониторинговых каналов незалежной, речь идет о боеспособных подразделениях 1-й президентской, 92-й штурмовой и 43 механизированной бригад, а также 104-й и 241-й бригад территориальной обороны.

Украинская "телега" сообщает, что эти части буквально нашпигованы ротами операторов беспилотников. Правда, в последнее время они не радуют щирых громадян "переможными" кадрами по нашим позициям, тем не менее поставить заградительный огонь перед своими опорниками им под силу.

Именно поэтому освобождение подразделениями группировки войск "Запад" еще одного населенного пункта Першотравневое/Первомайское, о чем сообщило наше Минобороны в сводке о ходе СВО (со 2 по 8 ноября 2024 года), заслуживает отдельной оценки. Противник четко понимает, что целью российского наступления является Боровая, захват которой будет означать дробление плацдарма ВСУ в Заосколье на отдельные очаги сопротивления.

Вот почему враг отчаянно здесь контратаковал. Зафиксировано порядка 32 "мясных" штурмов в направлении Першотравневого и Вишневого. На форумах ВСУ сообщается, что в накатах участвовали "херои" 4-й танковой и 44-й механизированных бригад при поддержке многочисленных расчетов FPV-дронов. Явно была попытка по горячим следам отбить потерянные позиции. Не получилось.

Впрочем, Институт изучения войны (ISW) утверждает, что бои в селе Першотравневое якобы еще идут. Если это правда, то, скорее всего, уничтожаются недобитки или фанатики, которым удалось проскочить в населенный пункт.

Но, возможно, эти сведения устарели, во всяком случае видео-пруфов противник не предоставил. Зато с мест от более-менее надежного источника поступает информация, что российские войска продвинулись в направлении Зеленого Гая и Копанок (оба к западу от Першотравневого) и далее в сторону Тернов (к западу от Кременной).

Эксперты ISW также проинформировали, что наши бойцы взяли железнодорожную станцию Кулаговка, а также выбили захисников из ветрозащитной лесополосы возле Кучеровки и заняли украинские позиции вблизи Петропавловки (оба населенных пункта расположены где-то в одном километре на северо-востоке от Купянска). Таким образом, "Запад" давит врага широким фронтом, нанося ему тяжелый ущерб.

По данным нашего оборонного ведомства, за прошедшую неделю противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами.

Представитель одной из украинских бригад, действующей в районе Купянска, со ссылкой на побратима из Повітряних Сил рассказал бандеровскому агентству Armyinform, что ухудшение погодных условий снижает интенсивность авиационных ударов российской авиации и частоту применения управляемых планирующих бомб на этом направлении. Кроме того, по его наблюдениям, ВС РФ ограничивают использование бронетехники и танков на Купянском направлении, но часто проводят пехотные атаки.

Думается, идет разведка боем для выявления огневых точек врага. Как пишет инсайдер из Генштаба ВСУ, русские ДРГ особенно активно действуют в районе Колесниковки, Кругляковки, Загрызово и Берестового, а также в окрестностях Купянска. Эту информацию подтверждают "миколы", которые жалуются на наших разведчиков и снайперов, мол, "нужно перебрасывать сюда пiдроздiли из Курска".

В свою очередь Зе-боты продолжают настаивать, что вторжение в Курскую область "защитило Купянск". К слову, популярный в незалежной аналитик Константин Машовец на полном серьезе заявил, что "все эти силы и средства очень сгодились бы российскому командованию по направлению на Купянск".

Теперь же, дескать, "Западной" группировке придется исключительно самостоятельно, в очень неблагоприятных для себя условиях и с минимумом резервов брать Купянск, и прорываться на Боровую и Лиман, и даже попытаться форсировать с севера на юг Северский Донец, по направлению на Северск".

Логика странная во всех отношениях, в конце концов, с таким же успехом можно заявить, что и группировка "Хортица" вынуждена в одиночку оборонять Купянск, Боровую и Лиман в очень неблагоприятных для себя условиях и с минимумом резервов. Причем, судя по результатам, "Запад" действует намного успешнее, прогрызая систему опорников ВСУ, тогда как захисники истребляются со скоростью одна бригада в неделю.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731194640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов: Спикер Сената
- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду 2025 года
- Социального государства в этом году построить опять не удалось
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
- Кадровые перестановки
- О ликвидации нарколаборатории
- Изобличен руководитель корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  