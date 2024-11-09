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Неделя в СВО. Широким фронтом в наступление
03:23 10.11.2024

Евгений Норин

СВО

Принципиальных изменений в развитии событий на фронте за последнюю неделю не произошло. Наступление продолжалось на тех же направлениях, что и раньше, и в целом русские развивали те же успехи, что и неделей ранее. Однако кое-что новое мы все-таки увидели. Дело в том, что российские войска впервые за долгое время успешно наступают на таком широком фронте.



Что, собственно, происходит? Если мы посмотрим на карту, то увидим, что в целом продвижение не грандиозное по глубине и скорости, зато осуществляется на фронте примерно в 80 км, от сектора Покровска до Великой Новоселки. И вот это действительно необычно. Причем новые прорывы возникают то там, то тут, между ними остаются "карманы", которые "закрашиваются" в короткий срок, а ВСУ вынуждены постоянно бросать укрепрайоны, которым выходят в тыл. И пресловутое Курахово рискует пасть из-за того, что русские перережут коммуникации где-нибудь в районе Разлива.

А это, на секундочку, 15 км в тылу Курахово и 30 км – в тыл самой передовой украинской позиции, которой таким образом угрожают.

Кроме того, происходит переход количества потерь войск противника в качество темпов и глубины продвижения российской армии.

ВСУ около года держались очень неплохо. В конце 2023, когда наши перешли в наступление под Авдеевкой, этот единственный городок потребовал четырех месяцев кровавой битвы, причем больше нигде наши войска серьезных наступлений не вели. А пройти надо было на двух участках буквально по 5 км. Ну, или на одном – 10 км. Авдеевку добыли потом и кровью, но нельзя не задаться вопросом, а как оно будет дальше такими темпами.

Но такой процесс не идет линейно. После Авдеевки наращивание темпов осуществлялось медленно, и вот мы в ситуации, когда наступление на эту же дистанцию – это в общем решаемая задача. Не за день точно, но в разумные сроки. И весь "карман" вокруг Курахово заново создан в ходе этого наступления. То есть мы говорим уже о переходе к нанесению противнику ощутимых ран вместо тысячи царапин.

Получилось это за счет постепенной деградации ВСУ. В контратаку под Авдеевкой бросали "гвардию наступа" с "Абрамсами", противник вел бои крепкими батальонами, обстрелянными, прикрытыми артиллерией. Западной помощи имелось еще прилично, они были неплохо вооружены, и Авдеевку удалось забрать, сконцентрировав очень солидные ударные кулаки. Как выразился офицер российской артиллерии по этому поводу, "из каждой посадки кто-то да стрелял".

Сейчас южнее Курахово мы иногда наблюдаем вполне внятные успешные скоординированные атаки, которые приводят к продавливанию обороны и занятию неплохо различимых на карте кусков местности. Укрепы, которые падали в конце 2023, падают и сейчас, только к этому добавляется слово "быстро". Происходит это по той причине, что противник слабеет. У них еще есть опытные солдаты, но среди них попадаются батальоны "гвардии бусика", которые склонны непредсказуемо убегать, подставляя соседей. И чем дальше, тем их больше. У них есть "Абрамсы", но последние были поставлены уже много месяцев назад. И чем дальше, тем их меньше. У них есть дроны-камикадзе, но наши подтягивают свои, разворачивают производство, подготовку расчетов. И чем дальше, тем лучше становится баланс. У них есть HIMARS, но их находят и поражают, а от их обстрелов защищаются. И чем дальше, тем скромнее их влияние на ход операций.

А еще на ногах у противника висит гиря, которую он повесил сам себе. Это Суджа. Украине удалось нанести нам тактическое поражение летом, но дальше Киев собственными руками сделал из нашей тактической неудачи собственную стратегическую – добровольно и с песней бросил свои механизированные резервы выполнять глубоко второстепенную задачу и нести потери далеко за пределами решающего направления.

Это накопление изменений тем опаснее для неприятеля, что противник не знает, когда оно примет обвальный характер. Мы-то тоже, но нам проще: это они, а не мы в ожидании своего нокдауна, перетекающего в нокаут. И понятно, почему на Западе так много начали говорить о заморозке конфликта. Они тоже не очень понимают, сколько еще Киев продержится.

Главное – не растерять запал и не ослабить давление. Впереди зимняя кампания. И она однозначно будет сложной для обеих сторон – однако у противника уже негромко, но явственно хрустнули кости.

Ранее, 8 ноября, главным событием дня стало начало нового наступления ВС РФ в Курской области. Русским морпехам удалось выбить подразделения незалежной из сел Погребки, Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина.

Источник - Readovka
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