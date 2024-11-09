Неделя в СВО. Широким фронтом в наступление

03:23 10.11.2024

Евгений Норин



СВО



Принципиальных изменений в развитии событий на фронте за последнюю неделю не произошло. Наступление продолжалось на тех же направлениях, что и раньше, и в целом русские развивали те же успехи, что и неделей ранее. Однако кое-что новое мы все-таки увидели. Дело в том, что российские войска впервые за долгое время успешно наступают на таком широком фронте.



