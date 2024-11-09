Сергей Глазьев: К власти в США приходят прагматики. Страусята разбегаются, Pax Americana заканчивается

04:32 10.11.2024

Страусята разбегаются, Pax Americana заканчивается.



Секта Лео Штрауса, управлявшая США и планировавшая установить мировую диктатуру закономерно проигрывает выборы. У глубинного государства США выбора тоже нет - повторение фальсификации приведет к гражданской войне и распаду страны.



К власти в США приходят прагматики, признающие факт перехода к новому мирохозяйственному укладу.



Стратегия Бжезинского на поражение России, уничтожение Ирана и изоляцию Китая, как и следовало ожидать, лишь усилила Китай, который стал глобальным лидером. Вместе с Индией он сформирует новый биполярный центр нового МХУ. США могут встроиться в него как еще один центр мировой экономики, если откажутся от империализма и прекратят мировую гибридную войну.



Это в национальных интересах США, которые Трамп освободит от оседлавшей их секты страусят. Приведение политики Вашингтона в соответствие с национальными интересами США повлечет отрезвление Европы и падение антинародных предательских режимов в Германии и Франции. Пойдет на спад климатический психоз.



Как мы и прогнозировали, мировая гибридная война, начатая властно-финансовой элитой США за мировое господство в 2001 году с атаки американских спецслужб на башни-близнецы в Нью Йорке, закончится в следующем году всеобщим признанием ее поражения и завершением перехода к новому МХУ. Мир станет полицентричным и поливалютным, восстановится значение национального суверенитета и международного права.



Сергей Глазьев

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Глазьев Сергей Юрьевич (р. 1961) – ведущий отечественный экономист, политический и государственный деятель, академик РАН. Советник Президента РФ по вопросам евразийской интеграции. Один из инициаторов, постоянный член Изборского клуба.