Валерий Коровин: "Дружеская" расправа над евразийцами в Азербайджане

04:35 10.11.2024 Валерий Коровин -8 ноября 2024,



Медиа-сообщество который день обсуждает очередной недружественный жест со стороны Азербайджана. Бакинский суд по тяжким преступлениям – что само по себе показатель - признал политолога Назакет Мамедову виновной "в сотрудничестве с российскими спецслужбами" и приговорил к 13 годам лишения свободы "за госизмену".



Политолога – за госизмену! И в адрес кого? Не враждебной Армении, что было бы понятно. Не Израиля, который так не любит новый патрон Азербайджана Реджеп Таип Эрдоган. Дружественной – о чем не устает повторять на чистом русском языке президент Азербайджана Ильхам Алиев – России. С которой, за день до начала СВО, был подписан полномасштабный договор о дружбе и всестороннем масштабном сотрудничестве.



Стоит ли говорить о том, что Назакет Мамедова не была госслужащей, и не являлась носителем государственной тайны, чтобы ее кому-либо разгласить? Какие сведения она могла передать российским спецслужбам, если бы даже имела с ними контакт? Да и какой интерес мог бы быть у российских спецслужб вербовать политолога? Послушать ее умных советов и измышлений? Для этого достаточно было открыть ее видео в сети и почитать посты.



Обо всем этом сторонний наблюдатель может лишь догадываться, перебирая варианты, но я знаю ситуацию изнутри, а у всего этого дела, вплоть до момента, когда Назакет Мамедова была арестована в октябре 2023 года по обвинению в "шпионаже в пользу России", есть предыстория.



Еще за четыре месяца до ареста Назакет ханум в Азербайджане были арестованы Ибрагим Гасанов и Ибрагим Гумбатов. Гасанов много лет писал мне лично, тогда еще в ныне запрещенный фейсбук, называл себя евразийцем и сторонником России. Просил прислать книги, присылал свои мысли – не статьи даже, а некоторые наброски, мемы, демотиваторы. Эта переписка так бы и осталась в онлайне, если бы Азербайджан не начал подготовку к захвату Карабаха.



В этот момент Азербайджанской стороне очень понадобилась поддержка российского патриотического сообщества, т.к. стало понятно, что все медиа-пространство России, как потом делились азербайджанские коллеги, "захвачено армянами", а патриотическое сообщество, за исключением пары небезызвестных политологов, сплошь симпатизирует Карабаху. В Москву зачастили эмиссары Баку.



Вышли сразу на Изборский клуб, - сообщество патриотических политологов, мыслителей, писателей, философов и экспертов. Глава клуба Александр Проханов посетил Баку, где имел встречу с президентом Ильхамом Алиевым, а затем и целая делегация Изборского клуба посетила Азербайджан, включая философа, и лидера Международного Евразийского движения Александра Дугина, а так же автора этих строк. На линии соприкосновения, в жарком Агдаме, в здании едва отстроенного клуба в новеньком поселке была проведена конференция с говорящим названием "Ось Москва-Баку: Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе" - так попросила сформулировать тему азербайджанская сторона.



Незадолго до этого в Москве, в Президент-отеле, была проведена такая же конференция, со схожим названием: "Ось Москва-Баку", вели которую Александр Проханов и Александр Дугин, а среди участников присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, российские сенаторы и депутаты Государственной Думы. Все это было очень нужно азербайджанской стороне, взаимные визиты носили челночный характер, а азербайджанские чиновники и государственные деятели очень просили увеличить активность двухсторонних отношений.



Такая же просьба – активнее подсвечивать российско-азербайджанскую дружбу и развивать проекты сотрудничества в рамках евразийской интеграции поступила и в адрес Международного Евразийского движения, а меня лично Александр Андреевич Проханов попросил координировать эти процессы, как "известного в России специалиста по Кавказу", на что я, разумеется, согласился.



Именно тогда я и вспомнил про Ибрагима Гасанова, которого попросил подключиться к этой деятельности в качестве медиа-активиста. Разумеется, он попросил какого-то финансирования этой активности. В первую очередь, для оплаты работы переводчиков евразийских книг и документов на азербайджанский, а также денег на издание этих книг и брошюр, коих мы издали достаточно много. Точно также, как и на проведение круглых столов и мероприятий евразийской тематики в Баку. Переводами этих денег - а речь идет о суммах 40, 50, максимум- когда речь шла о приезде азербайджанских евразийцев в Москву, - 120 тыс. рублей за раз, занимался Ибрагим Гумбатов. Просто потому, что у него была азербайджанская карта, удобная для этого.



А еще я передавал деньги Назакет Мамедовой на то, чтобы она вела ютуб-канал "Альфа ТВ" (почему такое название я так и не понял), на котором она рассказывала о российско-азербайджанских отношениях, дружбе и евразийском сотрудничестве. Туда я даже не заглядывал, т.к. не понимаю по-азербайджански, а сам канал мы делали по просьбе азербайджанской стороны, желавшей продемонстрировать нашу дружбу и взаимодействие.



В Москве опять-таки по просьбе азербайджанской стороны, Международное Евразийское движение также провело пару конференций на тему российско-азербайджанского сотрудничества, геополитики Закавказья, роли и влиянию США на регион и другие темы, которые МЕД разрабатывает десятилетиями. Тогда-то Ибрагим Гасанов, живущий в азербайджанском селе, вдали от столичного Баку, впервые в жизни вообще посетил Москву, приняв участие в нашей конференции.



В Москве, помимо конференции, мы с ним встречались в офисе МЕД, много часов проговорили, нам было очень интересно послушать его оценки политической ситуации в Азербайджане, о влиянии США на азербайджанскую политику и на регион в целом. Мы сходили в ресторан "Жигули", где послушали советские песни, погуляли по Москве, и да, я дал ему еще денег в дорогу. Ибрагим Гумбатов вообще жил в Москве и учился в РУДН.



Тогда же я попросил Гасанова найти еще какого-нибудь политолога в Азербайджане, дабы его тоже можно было бы пригласить в Москву на следующую конференцию, которую мы и провели некоторое время спустя в РАНХиГС, и этим политологом стала Назакет Мамедова, согласившаяся, и принявшая участие в следующей нашей конференции.



Каково же было мое удивление, почти год спустя, когда за все это Гасанов, Гумбатов и Мамедова были задержаны азербайджанскими спецслужбами (ДТХ), и брошены в тюрьму(!). Поначалу это вызвало у меня удивление и недоумение, потом, когда начали поступать подробности обвинения – шок! Сотрудничество с российскими спецслужбами! Я понимаю, когда для наших американских "партнеров" все русские – сотрудники ГРУ, КГБ и ФСБ одновременно. Но тут Азербайджан, с которым мы друзья, партнеры, и вообще, сто лет живем в рамках одной общей истории и страны.



Через родственников стали просачиваться подробности (к тому моменту все адвокаты, запуганные ДТХ, в ужасе разбежались) – обвинение в сотрудничестве со мной, с Дугиным (с которым, к слову, ни Гасанов, ни Гумбатов, ни Мамедва даже не встречались), а все потому, что "Коровин – кэгэбешник"! Да, да, именно так и было сказано, - "кэгэбешник".



Мое недоумение сменилось догадкой – может они путают меня с другим Коровиным - Валерием Владимировичем, специалистом по детекторам лжи, который, действительно, в советские времена был сотрудником КГБ. Все это я попытался донести в открытом письме, а также в письме на имя Ильхама Алиева, переданном через посольство, где я так же попытался описать ситуацию. Такое же письмо написал и Александр Дугин. Все тщетно.



По словам родственников арестованных, к ним никого не пускают, адвокаты отказываются брать их дела, к ним применяют недозволенные методы дознания, кидают в переполненные камеры к уголовникам и требуют показаний друг на друга. Назакет Мамедову осудили первой, скорее всего именно для того, чтобы потом от отчаяния получить от нее показания на Гасанова и Гумбатова, ведь без них в их делах ничего нет. Хотя с учетом специфики азербайджанского правосудия, когда к подсудимым нет доступа ни родных, ни адвокатов, в деле можно писать все что угодно. К тому же и суды над ними проходят в закрытом режиме, шутка ли – дело-то серьезное (это ирония). А это значит, что они полностью во власти ДТХ, и делать с ними будут все, что пожелают, дадут 13, а если надо – и 15 и 20 лет, все равно никто ничего не увидит и не узнает.



Что имеем в итоге? Когда Азербайджану нужна была медийная и моральная поддержка со стороны России перед захватом Карабаха, особенно, со стороны российского патриотического сообщества, то они из кожи вон лезли, чтобы добиться нашего расположения. Заказывали мероприятия, приезжали сами, возили нас туда, кормили-поили, уговаривали поддержать их любыми средствами. Но вот дело сделано: Карабах под контролем Азербайджана, и российские патриоты, как и медиа-активисты, как и вообще все, кто повелся на уговоры азербайджанских эмиссаров – больше не нужны.



Мало того, за сотрудничество с нами теперь судят и сажают в тюрьму, причем сроки – ошеломляют – 13 лет! За сотрудничество с Коровиным, Дугиным и Евразийским движением. Ибо, чтобы они ни написали в делах евразийцев, взятых судебной системой Азербайджана в заложники, но ни в каком "кэгэбэ", других спецслужбах, и даже на госслужбе я не состою и там не работаю, являясь общественным деятелем, политологом, политиком, философом, интеллектуалом, медиа-активистом, кем угодно, но только не сотрудником спецслужб. Я, конечно, лично знаю многих сотрудников всех российских спецслужб и силовых ведомств, да и всех других госструктур, как, думаю, и Дугин, и Проханов, но я у них не служу.



Ирония в том, что судят их за участие в деятельности, которая азербайджанской стороной, строго говоря, и была же заказана. Ну и стоит ли говорить о том, что если за сотрудничество со мной и Дугиным дают 13 лет, то нам самим, как и Проханову, как и другим российским патриотам, да и вообще, приличным людям, следует как можно дальше держаться от азербайджанских помидоров.



Не понятно только одно: в курсе ли происходящего президент Ильхам Алиев, - каждый раз, на чистом русском языке клянущийся Путину в дружбе и взаимной любви, - того, что творят его спецслужбы? Или они ему не подчиняются и в курс дела не вводят? А если в курсе, то, что это? Когда мы были нужны, с нами носились, а теперь дело сделано, и за контакты с нами сажают, но тогда как это называется, чтобы корректно и никого не обидеть? За сотрудничество с российскими патриотами – в тюрьму: на Украине все точно так же начиналось.



Валерий Коровин

http://korovin.org

Коровин Валерий Михайлович (р. 1977) - российский политолог, общественный деятель. Директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, главный редактор Информационно-аналитического портала "Евразия" (http://evrazia.org). Постоянный член Изборского клуба. Источник - изборсий клуб

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731202500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов: Спикер Сената

- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду 2025 года

- Социального государства в этом году построить опять не удалось

- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России

- Кадровые перестановки

- О ликвидации нарколаборатории

- Изобличен руководитель корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча

