Эр-Рияд. Теннисный Итоговый турнир WTA выиграла американка Кори Гауфф. В валидольном финале обыграна китаянка Циньвэнь Чжэн

04:39 10.11.2024

9 ноября определилась обладательница трофея Итогового турнира на хардовом корте в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

Триумфальную победу в финальном матче Итогового турнира женской теннисной ассоциации одержала третья ракетка мира Кори Гауфф из США.



Финальная дуэль с чемпионкой Олимпийских игр – 2024 из Китая Циньвэнь Чжэн, которая занимает седьмую строчку в мировом рейтинге, завершилась победой спортсменки из США по ходу трех сетов со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2). При этом у Циньвэнь был матчбол, который она не реализовала.



Впервые исход финала Итогового турнира WTA в одиночном разряде определился на тай-брейке в решающем сете.



Полуфинальные пары итогового чемпионата WTA – 2024 определились днями ранее.



Алия Абди