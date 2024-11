Десятки тысяч испанцев вышли на массовые протесты в Валенсии

04:43 10.11.2024

Десятки тысяч испанцев вышли 9 ноября на массовые протесты в Валенсии после разрушительного наводнения, сообщает Zakon.kz.

Как передает Times Union, произошли стычки с полицией. Протестующие бросали камни и фейерверки, в ответ правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.



#BREAKING: Riot Police attack crowd in Valencia, Spain, in protest demanding resignation of regional head following devastating flooding in the city. pic.twitter.com/8GoHDKUuf5



- World Source News 24/7 (@Worldsource24) November 9, 2024

Люди требуют отставки главы региона Карлоса Масона. Его правительство критикуют за медленную работу. Со слов протестующих, власти опоздали с смс-рассылкой о наводнении, а силовиков направили в зону бедствия лишь несколько дней спустя. Поэтому сначала там работали волонтеры.



В результате наводнений в испанской Валенсии погибли более 220 человек.

10 ноября 2024

Алия Абди