Нелегальная миграция в Польшу и тайные цели Варшавы, - В.Ключинский

04:53 10.11.2024

09.11.2024 | Владислав КЛЮЧИНСКИЙ



Западные соседи Белоруссии стремятся воспользоваться миграционным кризисом для подрывной деятельности против Минска



Польские власти подверглись критике за намерение приостановить право нелегальных мигрантов на получение убежища. Премьер-министр Дональд Туск предупредил: "Мы не собираемся придерживаться и выполнять какие бы то ни было идеи ЕС, если будем уверены, что они наносят вред нашей безопасности".

Правозащитная организация Amnesty Polska (филиал Amnesty International) заявила, что это противоречит Пакту ЕС о миграции и убежище.



Заместитель регионального директора AI по Европе Динушика Диссанаяке отметила: "Приостановление права на поиск убежища абсолютно незаконно, и премьер-министр Туск это знает. Такие страны ЕС как Польша играют в политику правами беженцев и мигрантов… С 2021 г. ЕС мирится с действиями Польши, Латвии и Литвы на границе с Белоруссией, а с недавних пор и на границе Финляндии с Россией, превышающими их полномочия в ЕС. Самое время Европейской комиссии выступить в роли стража [европейских] трактатов и послать ясный сигнал о том, что базовые права [человека] не могут приноситься в жертву политическим интересам".

Помимо Польши, за установление паспортного контроля на границе либо законодательное ограничение миграции выступают Германия, Венгрия, Нидерланды, Дания. Но Польша, по словам Туска, находится в особенном положении, поэтому будет действовать жестко.

На практике жесткость проявляется в агрессивном обращении польских пограничников и полиции с теми, кто пересек границу с территории Белоруссии, в т. ч. женщинами и детьми. Их польские силовики выдавливают обратно, стреляя поверх голов и избивая прикладами.



При этом поток мигрантов в Польшу с Украины не приостанавливается и не воспринимается Варшавой как угроза безопасности, хотя среди них немало почитателей полонофобской бандеровской идеологии, о чем регулярно пишет польская печать.

Таким образом, не миграцию азиатов и африканцев как таковую хочет остановить Туск, а именно миграцию с белорусского направления. Почему?



Потому что Варшава заинтересована в установлении контроля над украинской диаспорой с целью проецирования своего влияния через нее как на все зарубежное украинство, так и на население Украины. Польские политтехнологи рассматривают украинских мигрантов как потенциальных переносчиков польских пропагандистских смыслов, остается только эти смыслы им внушить. Претендуя на роль страны-опекуна зарубежных украинцев, Польша претендует на роль лидера Восточной Европы посредством тесного военно-политического союза с Киевом, скрепленного сверху военно-стратегическим партнерством Варшавы и Вашингтона. Поэтому миграция с Украины разрешена.



Из Белоруссии в Польшу проникают мигранты из стран Азии и Африки. На них Варшава влиять не собирается. Минск отказывается за свой счет задерживать и содержать мигрантов, обеспечивая безопасность Польши, поскольку та пыталась свергнуть действующие белорусские власти в январе 2020 г., обещает это сделать в будущем и готовит на своей территории боевиков для проникновения в Белоруссию.



Туск обвиняет Минск и Москву в гибридной атаке на Польшу, а именно в направлении миграционных потоков азиатов и африканцев через Белоруссию в Польшу. Но, во-первых, Варшава традиционно поддерживает неоколониальную политику Запада в странах третьего мира. Следовательно, должна нести свою долю ответственности за грабеж и насилие, творимые США и Европой в Азии и Африке на протяжении многих десятилетий.



Грабительская политика Запада поставила народы Азии и Африки в заведомо уязвимое положение с экономической точки зрения, и желание сомалийцев, нигерцев, ливийцев, афганцев, мьянманцев и т. д. добраться до сытой Европы – зримые последствия западной политики.

Во-вторых, в Польше существенно выросло количество мигрантов из Индии и Филиппин. Численность филиппинцев в 2023 г. выросла на 40%! "Этот народ наступает на польский рынок [труда]. Рост численности работников на 40%", – тревожится Money.pl.

Количество индийцев в прошлом году выросло на 23%, что превысило рост количество работников из Белоруссии (14,7%). Министерство семьи, труда и социальной политики отчиталось, что чаще всего стараются получить легальную работу в Польше приезжие из Индии и Непала.



Все эти люди попадают в Польшу на законных основаниях, но не это главное. Их наплыв не вызывает беспокойства у польских властей, хотя увеличивается также количество прибывающих из Вьетнама, Таиланда, Индонезии. Варшава не обвиняет Нью-Дели, Катманду, Ханой, Бангкок или Джакарту в гибридной атаке на Польшу. В то же время среди нелегалов с территории Белоруссии граждане этих стран тоже встречаются, но польские силовики безжалостно выталкивают их обратно в Белоруссию.



Причина в том, что Варшава надеется обернуть миграционный кризис себе на пользу – обратить миграционные потоки обратно и наглухо закупорить границу, чтобы миграционное "варево" дестабилизировало Белоруссию, а не Польшу. Как иначе объяснить тот факт, что индиец или филиппинец, приехавший в Польшу не через Белоруссию, принимается как нужный работник, а индиец и филиппинец, пересекая польско-белорусскую границу, подвергается насилию?



Варшава подчеркивает: из Белоруссии идут нелегалы и потому их возвращают назад. Но если польскому рынку труда нужны рабочие руки из Филиппин, Индии, Непала, польские власти могли бы помогать нелегалам из этих стран легализоваться в Польше, как помогают легализоваться филиппинцам, индийцам, непальцам, которые заехали из других стран. Такой способ легализации нелегалов практикуется в Греции, Испании, Италии, достаточно долго применялся в Германии и Франции.



Согласно "Барометру рынка труда 2024", 14,3% работодателей в Польше боятся столкнуться с нехваткой рабочих кадров. Казалось бы, самое время властям упростить легализацию нелегалов. Тем более что, по прогнозу агентства Gremi Personal, в 2025 г. Польшу ожидает наплыв легальных работников из Индии, Узбекистана, Грузии. Однако Варшава не собирается менять миграционную политику на белорусском направлении.

Ее цель – не разрешить миграционный кризис, а воспользоваться им для подрывной деятельности против Минска.