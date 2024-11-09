Первая Всемирная конференция по антиковедению завершилась в Пекине

05:02 10.11.2024

Приветственное письмо участникам мероприятия, на которое съехались ученые со всего мира, направил председатель КНР Си Цзиньпин



Первая Всемирная конференция по антиковедению, прошедшая с 6 по 8 ноября в столице Китая, завершилась. Мероприятие, посвященное теме "Классические цивилизации и современный мир", собрало участников со всего мира.



Как отмечает информагентство "Синьхуа", над организацией конференции совместно работали специалисты Академии общественных наук Китая, Афинской академии, Министерства образования и Министерства культуры и туризма КНР, а также Министерства культуры Греции.



На мероприятие были приглашены представители различных стран и международных организаций, известные эксперты и ученые, деятели культуры, работники средств массовой информации, эксперты аналитических центров и представители молодежи со всего мира.



Приветственное письмо участникам международного форума направил председатель КНР Си Цзиньпин. В своем послании китайский лидер отметил, что конференция, организованная совместно Китаем и Грецией, станет новой платформой для взаимного обогащения цивилизаций.