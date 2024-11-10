Содом наступает: в польских школах пропагандируют однополые отношения, - Виктор Неделин

05:05 10.11.2024 Некогда католическая страна оказалась во власти либеральных извращенцев

Виктор Неделин

10 ноября 2024

Польша, где год назад левые и либералы сменили у власти консерваторов, семимильными шагами устремляется к торжеству "толерантности". Так, на днях в польских школах провели "Радужную пятницу" - впервые при поддержке властей. Это вызывает недовольство католической общины, которая, хотя и теряет позиции, все еще остается достаточно сильной и влиятельной. Пока польские католики сопротивляются наступлению "дивного нового мира" ненасильственными методами, но сопротивление растет. Подробности - в материале "Известий".



"Факультативные занятия"

Уже в течение года Польшей руководит леволиберальная коалиция, которая в числе прочих своих целей провозгласила необходимость всемерной "защиты прав ЛГБТ" (движение ЛГБТ признано в России экстремистским). Политолог, специалист по Польше Кристина Исмагилова пишет, что хотя до сих пор нынешней правящей коалиции не удалось изменить ни одного закона в этом направлении, зато предприняты различные символические шаги. Одним из них стала помощь государства в проведении в школах "Радужной пятницы". Заявленная цель этой акции - "поддержать" тех школьников, которые осознали себя геями и лесбиянками.



В рамках мероприятия детям настойчиво предлагали посетить специальные "факультативные занятия", посвященные таким темам, как "гендерная идентичность" и "сексуальная ориентация". Там несовершеннолетним рассказывали, что секс с представителями своего пола или операция по смене пола - дело вполне социально допустимое и даже почетное. Неправительственная организация Sexed подготовила планы уроков для учеников седьмых и восьмых классов начальной школы. В ходе этих уроков несовершеннолетним дали "советы о том, как быть поддерживающим союзником для представителей ЛГБТ+ сообщества".



Строго говоря, это не первая "Радужная пятница" в польских школах - такие мероприятия в учебных заведениях страны проводятся еще с 2016 года. Но в предыдущие годы связанные с гей-пропагандой акции устраивались в школах "по-партизански", без участия и помощи государства. В ту эпоху, когда Польшей руководило правительство, сформированное консервативной партией "Право и Справедливость" (с 2015 по 2023 год), власти смотрели на подобные выходки отрицательно. Не только прежний министр образования и науки Пшемыслав Чарнек, но и работавший тогда государственный омбудсмен по правам ребенка Николай Павлак старались оградить школы от пропаганды сексуальных меньшинств. Они говорили, что подобные вещи, нарушающие, по их словам, конституцию, могут иметь место только в тех школах, где работают "безответственные директора". В результате большинство польских школ опасались устраивать подобные мероприятия.



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Но сейчас все изменилось, причем изменилось очень быстро. Уже через неделю после состоявшихся в октябре 2023 года выборов, на которых "Право и Справедливость" потерпела поражение, школы начали подстраиваться под вкусы и склонности взявшей власть в стране леволиберальной коалиции. "Теперь школы стали смелее участвовать в этих акциях, никто больше не боится", - говорит Доминик Куц из НКО GrowSpace, взявшей на себя организацию "Радужной пятницы". По его словам, на этот раз в ней участвовали школы не только Варшавы, но и других городов, больших и малых - таких как Конин, Велюнь, Хойнице, Кендзежин-Козле, Тыхы, Слупск, Грыфино, Вонгровец, Кросно, Бытом, Сопот, Бельско-Бяла, Гдыня, Быдгощ, Гданьск, Жешув, Катовице, Лодзь, Познань, Зелена-Гура, Ополе и Катовице.



Журналисты издания Rzeczpospolita пообщались с несовершеннолетними участниками "Радужной пятницы" и зафиксировали их отзывы, полные энтузиазма. "В этом году "Радужная пятница" проходит под девизом "Давайте строить мосты разнообразия". Вместе мы хотим показать, что школа без нас, без разнообразной молодежи, не была бы прежней. Это очень важно для меня как студента - построить безопасное, приемлемое пространство для всех", - говорит Якуб Ющак, старшеклассник из Вроцлава и активист фонда GrowSpace. Руководство фонда не скрывает, что сделало ставку на "реформирование" системы польского образования - дабы воспитать новое поколение школьников в "радужном" духе. Причем GrowSpace привлек к сотрудничеству Совет по образованию Мазовецкого воеводства (административная единица, на территории которой находится город Варшава).



Не все в Польше довольны "толерантностью"

Именно в здании Совета по образованию Мазовецкого воеводства состоялась пресс-конференция, посвященная "Радужной пятнице" 2024 года. "Мы собрались здесь, чтобы вместе строить равноправную и безопасную школу, школу нежности, где нет места безразличию. Мы хотим, чтобы каждый ребенок в школе чувствовал себя важным, окруженным заботой, без каких-либо форм исключения или дискриминации", - заявила Виолетта Кржижановская, глава местного Совета по образованию.



Но в Польше далеко не все довольны новыми веяниями в образовании. Так, парламентарий Дариуш Матецкий (фракция "Права и Справедливости") сообщил в социальной сети, что подал запрос министру образования Барбаре Новацкой. Депутат написал ей: "Есть многочисленные исследования, указывающие на негативные последствия таких инициатив: в том числе углубление психических проблем молодежи, а также принятие ими решений о необратимых действиях, таких как смена пола". Матецкий указал, что принуждение не достигших совершеннолетия лиц к участию в акциях по гей-пропаганде может их "эмоционально дестабилизировать", и потребовал оградить школьников от этого.



Как нетрудно догадаться, особенно раздражают перемены в школах католиков - людей, традиционно придерживающихся консервативных взглядов на жизнь и с отвращением относящихся к насаждению разного рода половых извращений. В Польше католические традиции и менталитет хотя и постепенно тают, но пока еще достаточно сильны. В общей массе польских католиков выделилось пассионарное меньшинство, которое радикализируется и уже морально созрело для того, чтобы защищать свои ценности физической силой. Один из их вожаков - Роберт Бонкевич, глава созданной недавно партии "Независимость". В свое время Бонкевич заявлял о необходимости создания отрядов "католической самообороны". В качестве одной из своих целей Бонкевич и его единомышленники провозглашают необходимость выхода Польши из ЕС - они считают, что воцарившаяся в Евросоюзе ультралиберальная идеология губительно воздействует на национальный польский дух.



Однако сейчас, когда пропаганда либеральных ценностей насаждается в школах с разрешения властей, противодействовать ей трудно. Эту нетривиальную задачу взял на себя Институт Ordo Iuris - консервативное католическое учреждение, предоставляющие образовательные услуги и занимающееся защитой людей, пострадавших от насаждения "новых ценностей". Тут стоит отметить, что в среде европейских либералов репутация Ordo Iuris самая ужасающая - поскольку этот институт (кстати, он располагает и собственным аналитическим центром) жестко выступает против легализации абортов, разводов и гей-пропаганды. Раньше, когда у власти в Польше находилась консервативная партия "Право и Справедливость", Институт Ordo Iuris пользовался определенным влиянием, но сейчас, при власти леволиберальной коалиции, он подвергается травле, причем его, что любопытно, обвиняют в "связях с Кремлем".



Непокорные католики

Феминистка Клементина Суханов, известная своей бешеной борьбой за право польских женщин на аборты (забрасывала противников абортов сырыми яйцами), уверяет, что Кремль использует по всему миру организации традиционалистов как "средство для достижения своих империалистических геополитических целей". По мнению Суханов, российская политика, направленная на защиту традиционной семьи, заключается в том, чтобы, "например, разрешать мужьям избивать жен раз в год". Она уверяет, что Кремль хочет привести к власти в Польше "ультракатоликов" - и с их помощью превратить эту страну в свое "вассальное государство". Суханов не сомневается, что Ordo Iuris является одним из инструментов Москвы на пути к этой цели, и грозится, что со временем "консерватизм будет ассоциироваться с изменой и подчинением Кремлю".



Однако в среде простого народа авторитет Ordo Iuris весьма велик - организация стяжала его, помогая семьям, лишенным детей по ювенальному "беспределу". Так, например, в октябре 2023 года окружной суд Варшавы удовлетворил просьбу Ordo Iuris и отказался выдать Норвегии родителей-поляков, сбежавших на родину вместе со своей шестилетней дочерью, которую норвежцы намеревались отобрать. Причем тогда все висело буквально на волоске: польская полиция задержала родителей, а девочку временно поместили в детский дом, где она провела один день, а потом была возвращена отцу и матери. На их удачу, тогда польский суд внял доводам юристов Ordo Iuris, указавших, что Норвегия нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека, касающуюся защиты семейной жизни.



Также в Ordo Iuris помогли польской семье, у которой "Барневарн" (норвежская государственная социальная служба по помощи детям и подросткам) забрала троих дочерей из-за необоснованных обвинений в домашнем насилии. Одну из девочек передали в приемную семью, доведшую ее до тяжелых кишечных расстройств, вторую - женщине, страдавшей алкоголизмом, а третью поместили в приют, где ее избивали. Вмешательство юристов Ordo Iuris привело к тому, что в итоге удалось убедить суд, что в данном случае оснований для вмешательства в родительские полномочия не было.



Среди тех, кому оказали помощь в Ordo Iuris, оказался и российский гражданин, уроженец Хабаровска Денис Лисов, который имел неосторожность переехать с супругой в Швецию - и там местные соцслужбы отобрали у него всех троих дочерей. В 2019 году Лисов выкрал их из приемной семьи, куда их поместили, и сумел вернуться с детьми в Россию. В спасении юных россиянок приняли участие и юристы Ordo Iuris. Лисов впоследствии рассказал: "Нас задержали на границе с Польшей, так как социальная служба Швеции объявила детей в международный розыск. Мне очень помогли польские адвокаты: они быстро и грамотно справились с возникшей ситуацией на границе. Суд, который состоялся через два дня после нашего задержания, благодаря работе адвокатов принял решение оставить детей со мной и не выдал нас шведским властям. Семь месяцев мы провели в Польше, а потом отправились в Россию".



В Ordo Iuris подготовили специальную брошюру для родителей, в которой содержатся советы, как уберечь ребенка от "радужных пятниц". В частности, католические правозащитники советуют обязательно проверить, получило ли руководство школы специальное разрешение на такое мероприятие от родительского совета. Если же отменить сеанс гей-пропаганды уже никак нельзя, рекомендуется забрать ребенка домой. Подобные советы вызывают ярость польских либералов. Ставится вопрос о том, что в отношении Ordo Iuris стоит применить государственный репрессивный механизм - но пока это явно преждевременно, поскольку католики в Польше еще не втоптаны в полное ничтожество.



Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с "Известиями" отметила, что Польша является хорошим примером того, как трудно бывает сохранить свой национальный менталитет в случае, когда власти государства осознанно работают на его подрыв. "Я, как педагог со стажем, согласна с тем, что подобные "уроки толерантности" калечат психику ребенка. Польша, которую мы привыкли считать ультраконсервативной страной, тоже вступила на путь насаждения экстремального "либерализма". Нынешние польские власти не случайно насаждают эту отвратительную "толерантность": только так они могут доказать Брюсселю, что достойны звания "цивилизованного" народа, что они хотят быть в "демократической семье". И за это Польшу будут поощрять - если раньше, при власти в Варшаве консерваторов, руководство ЕС блокировало финансирование страны из еврофондов по ряду направлений, то теперь данные ограничения снимаются. Та же самая экстремистская ЛГБТ-повестка насаждается и в других государствах Евросоюза. На самом деле, приверженцев однополых отношений очень мало, но путем агрессивной социальной инженерии их количество стремятся увеличить. Конечная цель - разделить и запугать общество, сделать его очень слабым и неуверенным. Забавно, но в чем-то даже и закономерно, что поборников консерватизма пытаются выставить "агентами Москвы". В целом же степень сопротивления западного общества этому новому тоталитаризму растет - свидетельством, в частности, является недавняя победа Дональда Трампа в США", - говорит Еремина. Источник - Известия

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