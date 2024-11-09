Это карма. Выдавший ордер на арест Путина прокурор МУС Карим Хан обвинен в домогательстве и секс-насилии

05:16 10.11.2024

Удивительное совпадение или не верим? Не успел Трамп победить на выборах президента США, как страшная неприятность постигла не раз бывавшего в Киеве большого друга Украины скандального прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Хана.



Как известно, это именно он выдал не менее скандальный ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из Украины. В России он сам из-за этого объявлен в розыск.



Reuters пишет, что МУС проведет внутреннее расследование в отношении своего прокурора, из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотруднику собственного офиса, сообщает агентство со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.



Со ссылкой на внутренний документ суда, агентство добавляет, что Хана призвали приостановить полномочия в МУС на время расследования. По данным агентства, в домогательствах его обвинили еще в октябре, но прокурор обвинения отверг и сам попросил провести проверку. Как она будет проходить - пока не ясно.



Один из источников агентства рассказывает, что предполагаемая жертва сомневается в беспристрастности внутреннего расследования, поскольку соответствующую комиссию в аппарате МУС возглавляет бывший сотрудник Хана. Офис Хана, как и его адвокаты, пока отказываются комментировать эту ситуацию, отмечает Reuters.