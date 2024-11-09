Два демшизоида - башкир Мурзагулов и адвокат Фейгин уверяют, что Киев разрешил им создать в оккупированных районах Курской области новое государство

05:56 10.11.2024

Гомерическое: Украина разрешила коллаборантам строить "Фейгиностан" на оккупированном куске Курщины



Новости из мира украинских коллаборационистов на украинском содержании. Бежавший в Киев бывший сотрудник администрации Башкирии Ростислав Мурзагулов утверждает в соцсети, что украинские власти разрешили ему и еше одному беглому иноагенту – лишенному в РФ статуса адвоката и обьявленному в розыск Марку Фейгину, строить в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области некую "альтернативную Россию".



Однако, заявил коллаборант, это будет возможно, только при заморозке конфликта по нынешней линии соприкосновения.



"Ростислав Мурзагулов на "Съезде народных депутатов" сообщил, что власти Украины согласовали создание альтернативной России на основе Курской области.



Эту территорию предлагается назвать Российской федеративной республикой (РФР), начать выдавать ее гражданство и проводить там выборы среди всех оппозиционных россиян. Выборы планируется основать на приложении для голосования Марка Фейгина.



Предложение создания РФР в Курской области Мурзагулов обосновал возможной заморозкой войны по текущей линии фронта", – подтверждает эту информацию признанное в РФ иноагентом и предположительно финансируемое изоаильским олигархом Леонидом Невзлиным издание Sota.