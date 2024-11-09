 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набрал 312 голосов выборщиков (окончательные итоги)
07:02 10.11.2024

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США в штате Аризона - последнем штате, где результат оставался неизвестен. Он получил 11 голосов выборщиков и укрепил свой результат до 312 голосов по всей стране при необходимых для победы 270. Демократка Камала Харрис по итогам выборов получила 226 голосов.

Результаты последних подсчетов приводят ABC News, Associated Press, NBC News, CNN, The New York Times и другие американские СМИ. На всеобщем голосовании Дональда Трампа поддержали 50,4% избирателей (74,5 млн), Камалу Харрис - 47,9% (70,85 млн).

Республиканец победил во всех семи колеблющихся штатах. По предварительным данным, в Аризоне республиканец получил 52,6% голосов, Джорджии - 50,7%, Мичигане - 49,7%, Неваде - 50,6%, Северной Каролине - 51,1%, Пенсильвании - 50,6%, Висконсине - 49,71%.

В 2016 году Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон с результатом 304 против 227. В 2020-м он проиграл Джо Байдену с результатом 232 против 306.

Действующий президент Джо Байден и Камала Харрис признали победу Дональда Трампа на выборах. Инаугурация состоится в январе 2025 года.

Источник - Коммерсант
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