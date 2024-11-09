Умирающая империя: английские города вырождаются, - Малек Дудаков

08:27 10.11.2024

Умирающая империя: английские города вырождаются



Малек Дудаков, политолог-американист.

На фоне системного кризиса, в который погрузилась Британия, в стране становится все больше депрессивных городов. Об этом пишет в своем телеграм-канале политолог Малек Дудаков.



Ситуация в Британии - с экономической стагнацией, закрытием последних производств, банкротством фермеров - ухудшается. В особенности страдают жители депрессивных районов, где и так было печально. Ну а теперь все становится еще "лучше".



Показательным примером является Бирмингем. Второй город Британии когда-то был символом промышленного чуда и жил не хуже Парижа. Потом производства ушли, а он начал превращаться в английский Детройт. В 2023 году Бирмингем объявил о банкротстве, что резко ускорило его упадок.



Верхушка Бирмингема, состоящая из одних лейбористов, погрязла в коррупции. Экс-мэра Мухаммеда Афзала даже отдали под суд за подкуп избирателей. Город наводнили мигранты. Доля коренных британцев в Бирмингеме уже составляет менее 50% и продолжает быстро падать.



После банкротства в Бирмингеме началась совсем "веселая" жизнь. Городское освещение по вечерам отключают. Мусор нередко вывозят лишь раз в две недели. Остатки городской собственности распродают, социалку урезают, а муниципальных служащих массово сокращают.



Количество бедных, побирающихся по продовольственным банкам из-за отсутствия денег на еду, стремительно растет. В отдельных районах Бирмингема до половины детей нынче живут за чертой бедности. Уровень преступности с 2020 года зашкаливает. Магазины и заведения закрываются, население уезжает. Причем таких депрессивных городов в стране образуется все больше на фоне системного кризиса, в который погрузилась Британия.



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