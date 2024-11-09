Немецкий политик Бюлент Бююкбайрам из ХДС ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой

09:31 10.11.2024

Немецкий политик Бююкбайрам ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой

Немецкий политик Бюлент Бююкбайрам из ХДС публично извинился за снимок с нацистской секс-куклой



Немецкий политик из ХДС ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой



Немецкий политик из партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Бюлент Бююкбайрам ушел в отставку после шалости во время своего 50-летнего юбилея, когда он опубликовал в соцсети снимок секс-куклы с нацисткой символикой.



По информации Reuters, 26 октября политик выложил фото по случаю вечеринки к его дню рождения в закрытой группе в соцсетях, в которой состоит несколько сотен человек. На снимке изображена секс-кукла в черной футболке, на ее голове была надпись "К черту "Санкт-Паули"" (немецкий футбольный клуб) и две буквы S в виде символа, который использовался у нацистских военных подразделений.



Действия Бююкбайрама были раскритикованы, из-за чего ему пришлось публично извиниться перед футбольным клубом. Свой поступок политик назвал глупостью и ошибкой.



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