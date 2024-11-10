Курская дуга, 9 ноября: Попавшие в окружение роты ВСУ отстреливаются и бросаются в контратаки, - СП

10:00 10.11.2024

10 ноября 24



Участки фронта в районе сел Зеленый Шлях, Малая Локня, Дарьинка, Новоивановка превратились в "слоеный пирог"

Александр Ситников



УкроСМИ процитировали американскую газету Washington Post, в статье которой говорится, что украинские солдаты находятся в адской и абсолютно ужасной ситуации в Курской области. Мол, эвакуированным раненым укровоякам категорически не понравилось мерзнуть в затопленных блиндажах под ударами ФАБов в Суджанском районе. Непонятно, чему удивляются заокеанские журналисты, или они считают, что оккупанты в русском приграничье должны пребывать в комфортных условиях?



На самом деле янки из WP продавливают новые поставки оружия, позиционируя бандеровцев как суперсолдат, которые готовы сражаться даже в аду "ради неньки". Впрочем, издание все-таки привело слова двух "хероев", которые сказали, что для ВСУ сейчас под Курском все "намного сложнее".



Очевидно, "трехсотые миколы" пытаются донести правду до щирых громадян, дескать, пора отсюда уходить, что находит поддержку у ряда самостийных политиков. Не только нервная нардепка Марьяна Безуглая, но и другие политики пытаются выступать против курской авантюры.



А киевский паблик Military analytics (заблокированный в РФ) даже опубликовал кадры уничтожения российским FPV-дроном танка ВСУ. Как сообщается, произошло это, когда бронированная машина отходила от боевых позиций в Курской области. Раньше ничего подобного в бандеровских средствах массовой информации и близко не было. Видимо, из-за поражения Харрис тамошняя замордованная пресса позволила себе маленький "праздник непослушания".



Огромные потери натовской техники вынуждают противника активно использовать макеты бронетехники с целью запутать русских солдат. При атаке FPV-дроном в условиях противодействия РЭБ практически невозможно отличить "оригинал от подделки". Как пишут российские ТГ, "отличить их можно визуально, если подлететь поближе, либо с помощью тепловизора". Кроме того, если нет следов от гусениц/колес, то вывод напрашивается сам.



А еще с мест идут сообщения, что наши операторы БПЛА стали активно применять барражирующие боеприпасы на оптоволокне, что позволяет видеть картинку в высоком разрешении, даже если активно работает мощная глушилка.



Отдельно заметим, что вражеская "телега" сообщила о попытке ВСУ перехватить инициативу в ходе встречных боев. На той стороне фронта пишут, что российские части пытаются взять под полный контроль Новоивановку, наступая со стороны Зеленого Шляха, но захисники держат оборону вблизи памятника воинам-односельчанам и местного кладбища.



Заявления ряда наших тг-каналов, что оккупанты контролируют половину поселка, не соответствуют действительности. Во всяком случае, бандеровцы не предоставили каких-либо видео-пруфов прорыва в населенный пункт. Да, в Сети появились кадры с геолокацией, которые самостийными картоделами рассматриваются как продвижение ВСУ на 200 метров, но координаты нашего опорника указаны на западной окраине жилой застройки (см. карту).



Согласно стрелкам на карте DeepState (заблокированного в нашей стране),



силы вторжения пытаются наступать на Зеленый Шлях со стороны Свердликово, по которому работает наша авиация. А южнее ВС РФ стремятся выбить укровояк из Дарьино, но, похоже, здесь наблюдаются "качели". Враг опирается на речку Снагость, но регулярно несет тяжелые потери.



Сейчас эксперты ломают копья в споре, кто контролирует Старую Сорочину. По данным "Северного ветра", село за нами. В оперативке этого телеграм-канала говорится: "Противник вводит в бой резервы и предпринял 5 попыток контратак в районе н.п. Малая Локня общей численностью до 50 человек и ББМ, успеха не имел. В ходе отражения уничтожено до 15 оккупантов, 1 ББМ и два 120-мм миномета".



Для уточнения: Малая Локня находится южнее Старой Сорочины, и указанное количество "мясных" штурмов говорит о попытке врага вернуть потерянные накануне позиции.



Кроме того, в сводке нашего Минобороны, опубликованной 9 ноября, говорится: "Подразделениями группировки „Север" отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль".



По данным "Военной хроники", в Старой Сорочине сидит противник в окружении и это может привести к повторению истории с Ольговским лесом под Коренево, где враг сидел и, возможно, даже сейчас сидит уже целый месяц. Как поясняет "ВХ", полностью окруженная группировка численностью до батальона может снабжаться месяцами в полном окружении, что создает тот самый "слоеный пирог" на участке фронта.



Об этом же пишет и Юрий Подоляка: "Карта контроля позиций севернее трассы Зеленый Шлях-Малая Локня, до того и без того очень извилистая, за вчера превратилась и вовсе в "слоеный пирог".



И главной причиной возможности такого положения вещей стали изменения в способах снабжения небольших (до нескольких полных рот) охваченных или даже окруженных группировок. Большие дроны, которые способны перевозить на себе за раз несколько десятков кг полезной нагрузки за сутки, способны совершить десятки рейсов".



Другое дело, что отсутствие ротации и эвакуации раненых буквально убивает боевой дух у "львов" Зеленского. Судя по крикам отчаяния "микол", они с ужасом ждут первых морозов. Тогда у них не будет выбора - единственной альтернативой сдачи в плен станет смерть. Таких счастливчиков с каждым днем становится все больше и больше.



В частности, очередной военнослужащий 115-й ОБрТрО Коротко Дмитрий Сергеевич сделал правильный выбор и сложил оружие. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь. И после окончания конфликта он вернется домой, в отличие от своего сослуживца, который на видеозаписи лежит на заднем плане. Ему уже ничто не поможет.