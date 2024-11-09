 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Заключенный сторонник Русского мира Ермек Тайчибеков из колонии в Чимкенте: Надеюсь на Путина и Трампа
11:39 10.11.2024

Ермек Тайчибеков из колонии в Чимкенте: Надеюсь на Путина и Трампа
Заключенный сторонник Русского мира рассказал "СП" о лагерном быте в Казахстане

Сергей Аксенов

Владимир Путин 27 ноября прибудет в Казахстан с государственным визитом. "Это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются", - заверил Касым-Жомарт Токаев.

Фон для визита президента России готовят соответствующий. Помимо крупных политических вопросов (ОДКБ, БРИКС) в рамках подготовительной поездки в Астану главы МИД РФ Сергея Лаврова 7 ноября обсуждалось и "культурно-гуманитарное сотрудничество".

Возможно, одним из гуманитарных вопросов была судьба сторонника Русского мира Ермека Тайчибекова, отбывающего десятилетний срок в колонии Чимкента на юге Казахстана, о котором ранее хлопотала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"СП", несмотря на очевидные сложности, удалось оперативно побеседовать с Ермеком Тайчибековым о его нынешнем положении и перспективах, которые он связывает с вмешательством серьезных политических игроков.

- Лагерь в городе Чимкент ("учреждение № 53" - "СП"), где я сейчас нахожусь, расформировывается из-за крайнего износа всей жизненной инфраструктуры, требующей капремонта. Водопровод, канализация в очень плохом состоянии, нет отопления. Поэтому всех осужденных - 600 человек, вывозят в другие лагеря. Поговаривают, что на север - в Степногорск (Акмолинская область) и Караганду.

Поскольку я не являюсь уроженцем Чимкента, никогда здесь не жил, не был прописан, не имел здесь уголовных дел, не судился, у меня есть шанс согласно закону о том, что отбывать срок все должны по месту своего жительства, уехать либо в город Тараз, так как я родился в Джамбулской области, либо в поселок Заречное около Алматы, потому что я там жил, был прописан и там шло следствие по моему делу.

Надеюсь, на новом месте я напишу кассационную жалобу и смогу, наконец, отправить ее в Верховный суд РК. Потому что в Чимкенте есть проблема с отправкой обращений осужденных. Терминал имеется, но зарегистрироваться невозможно. Хотя в 26 сентября председатель КУИС Казахстана генерал юстиции Джанибеков Тенизжан Нурмаханович лично пообещал мне решить этот вопрос.

Похожая проблема была в степногорском лагере, откуда меня привезли в Чимкент, после почти двух лет мучений. Этот лагерь среди заключенных считается "КНБшным" и жалобы оттуда ни в какие инстанции вообще не доходили. Правозащитники туда приезжали редко. Спасибо некоторым осужденным, таким, как Евгений Матвеев, который видел, что там происходит и когда освободился, подробно рассказал об этом прессе.

"СП": Напомните кратко свой "послужной список"…

- Свой второй срок я получил по статье, связанной с "разжиганием национальной розни" - 7 лет. А следом к нему добавили 4 года за распространение "заведомо ложных сведений" о председателе Павлодарского суда.

Получилась десятка. Первый срок был 4 года - тоже за "разжигание национальной розни". Оба раза я наказан за то, что посмел хорошо отзываться о русском народе и критиковать крайний казахский национализм.

"СП": Вы все еще надеетесь на поддержку Москвы?

- Конечно, я надеюсь на официальную помощь России и в 2024 году. На то, что политики, депутаты, парламентские лидеры, общественные деятели, посол РФ в Казахстане, правозащитники и другие авторитетные люди обратятся письменно к президенту Токаеву и объяснят ему, что в очередной раз Тайчибеков Ермек отбывает срок ни за что - за свои пророссийские, прокремлевские, пропутинские убеждения.

"СП": А может, к Трампу обратиться? Похоже, нет сейчас мощнее авторитета в мире. Позвонит Токаеву, поговорит, убедит…

- Когда Дональд Трамп стал президентом в первый раз, я как раз отбывал свой первый срок в Таразе. И вся администрация учреждения меня почему-то поздравляла. "Скорее всего теперь вас, Ермек Кенесович, освободят", - говорили они. Так и получилось. Скоро меня освободили. Все повторяется. Надеюсь, что и теперь пройдет немного времени и я выйду на свободу.

Также в связи в избранием Трампа президентом США я надеюсь, что СВО закончится в пользу России и Запорожская, Херсонская области, Донбасс, Луганщина в полном объеме перейдут под юрисдикцию РФ. Хотя мне бы хотелось, чтобы это случилось и с Одессой, и с Харьковым. Это очень-очень важно.

Оговорюсь, что ни в коем случае не продвигаю какие-то милитаристские цели и задачи. Я всего лишь хочу, чтобы в мире, и в том числе на окраинах России, где теперь новые государства - на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Прибалтике - не ущемлялся русский язык, чтобы русскоязычные, русские по рождению чувствовали себя нормально, чтобы им не говорили, что они живут в чужом доме.

Интересы Русского мира совпадают с интересами РФ. Было бы логично, если Москва будет поддерживать таких людей как я. Не как личности, а наши действия. К сожалению, человеку с такими взглядами пока не готовы дать российское гражданство.

"СП": Вы сказали, что в степногорском лагере было нелегко. В чем это выражалось?

- До лета 2024-го почти два года я сидел в Степногорске. Там давали мало еды, запрещали тепло одеваться, несмотря на часто не работающее отопление, открывали в мороз окна, неделями не водили в баню, мыться часто приходилось холодной водой, устраивали "музыкальную шкатулку" - многочасовую громкую музыку, давящую на психику. Заработал там хронический бронхит, остеохондроз.

Кроме того, неизвестные подбрасывали запрещенные предметы, колющие-режущие, чтобы был повод водворить меня в ДИЗО (Дисциплинарный изолятор, аналог российского ШИЗО - "СП"), зафиксировать нарушения и тем самым не дать мне освободиться досрочно.

Этот лагерь создан специально для "ломки" заключенных. Их привозят туда со всего Казахстана, а затем уже на "крытый" режим (специальный режим содержания осужденного - "в тюрьме", т. е. в камере, а не в бараке - "СП"). Некоторые осужденные становятся здесь полуинвалидами или психически нездоровыми.

"СП": Известно, что вам предъявляют претензии в том числе и казахские националисты. Подозревают вас в русскости?

- Этнически я чистокровный казах. В роду нет никаких других национальностей. По отцу я из племени Дулат, род Жаныс, а по матери я - Шапырашты (кстати, Назарбаев Нурсултан Абишевич тоже из этого племени). Я никогда не оскорблял казахов. Я критикую крайний казахский национализм, русофобскую политику в РК. За это и сижу срок второй раз.

И как казах я искренне желаю казахам мира, благополучия и счастья. Желаю избавиться от болезни под названием русофобия. Не хочу, чтобы Казахстан превратился во вторую Украину - туда нашу республику сейчас целенаправленно толкают. Хочу, чтобы миллионы людей задумались и увидели во мне не врага, не предателя Казахстана, а совесть казахской нации.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731227940


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