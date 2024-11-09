 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Созданный нами монстр". В Британии осознали цену поддержки Украины, - The Telegraph
11:41 10.11.2024

The Telegraph UK
Великобритания

Политический сумбур в Германии крайне неуместен для Украины
The Telegraph: политическая нестабильность в Берлине играет против Киева

Политическая нестабильность в Германии исключает наращивание поддержки Украины, пишет The Telegraph. Пришло время остальной Европе внести свою лепту, считают авторы. Но читатели издания не согласны, ведь виновница потрясений в Германии - сама Украина.

В среду вечером канцлер Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера. Это подорвало коалиционное правительство Германии, заложило почву для досрочных выборов в марте и бросило тень на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

Складывается впечатление, что правительство Шольца пало жертвой собственной "зеленой" политики. Линднер призывал пересмотреть поэтапный отказ от ядерной энергетики и раскритиковал навязчивое стремление Германии добиться "чистого нуля" выхлопов. В результате Берлин окутала политическая неопределенность в крайне неподходящий момент.

По словам одного украинского генерала, оборона страны "рушится" на фоне недавнего российского рывка. Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву в Европе, опередив Великобританию. Однако в 2025 году она собирается сократить расходы, понадеявшись, что Украина вместо этого обеспечит себя за счет займов, подкрепленных доходами с замороженных российских активов.

Политическая нестабильность вряд ли скажется на текущих планах. Однако она наверняка исключит дальнейшее наращивание поддержки на этапе, когда Украине нужно больше ресурсов для укрепления передовых рубежей. Арсенал Великобритании истощен, и весьма сомнительно, что мы сможем заполнить эту брешь.

Даже поверхностный взгляд на расходы НАТО показывает, что слишком многие европейские страны привыкли, так сказать, ездить зайцами. Цена их скупости теперь стала очевидна всем: Европа не готова обеспечивать собственную оборону.

Ситуация на Украине в сочетании с политическими потрясениями в других странах должна послужить пронзительным сигналом тревоги: нельзя вечно рассчитывать, что по твоим счетам будут платить другие. Остальная Европа должна собраться и внести свою лепту.

Комментарии читателей:

Alex Bull
Насколько нынешняя ситуация расходится с пропагандой!
Украинцев выбивают на поле боя, как и предвидел всякий мыслящий человек.
Как там сказал Обама в 2014 году, когда "обычные подозреваемые" вынудили его вмешаться? "Господство в эскалации". Ну да.

in tpI
Это ведь как раз Украина виновница политических потрясений в Германии!
Шольц и компания потерпят крах, и когда Трамп отключит Украине кран с деньгами и оружием, Европа обеднеет еще больше, продолжив свое самоуничтожение. Причем это и Великобритании тоже касается.

Ealing Ealing
Немецкая экономика, главный экономический мотор Европы, стала безнадежно неконкурентоспособной, поскольку ее энергозатраты выросли вчетверо. А все из-за того, что она впала в зависимость от американского СПГ и теперь переплачивает по сравнению с тем, что было до 2022 года. Бразилия, Китай, Индия и масса других стран-конкурентов презрели американские санкции и, таким образом, им все легче конкурировать с европейскими производственными титанами. Международные пошлины всегда пагубны. Поначалу они, может, и обеспечат некоторую защиту, но в итоге промышленность развалится.
Alex Bull
1. США - крупнейший производитель энергии на Земле.
2. Каким-то образом они убедили европейцев отказаться от дешевой энергии из России, потому что та якобы противоречит их основным национальным интересам из-за "демократии" и каких-то там "ценностей".
3. В результате мы имеем "зеленые" поборы, налоги и безумие.

Ealing Ealing
Самые идиотское и затратное международное начинание со времен Второй мировой войны. Виллы в Южной Европе здорово подорожали.
Но деньги не главная проблема. Мы десятилетиями жили с мутными российскими миллиардерами, теперь привыкнем и к украинским. В поставках оружия на Украину нет вообще никакой отчетности, и скоро по всей Европе начнут орудовать вооруженные до зубов украинские банды - гораздо сильнее местных полицейских.
Мы даже понятия не имеем, насколько разрушительным окажется созданный нами монстр. Но к 2030 году это станет окончательно ясным - со всей кровавостью.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731228060


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