 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конкурс красоты "Мисс Земля" выиграла студентка Джессика Лейн из Австралии
11:46 10.11.2024

На международном конкурсе красоты "Мисс Земля" победила 21-летняя участница из Австралии Джессика Лейн. Мероприятие прошло в филиппинском городе Параньяке.



В конкурсе принимали участие представительницы 76 стран. В финале были выбраны четыре победительницы - по одной на каждую стихию, тем не менее самым почетным званием принято считать "Мисс Земля". "Мисс Воздух" стала исландка Храфнхильдур Харальдсдоттир, "Мисс Огонь" - участница из Перу Нива Антезана, а титул "Мисс Вода" получила представительница США Беа Миллан-Виндорски. Стоит отметить, что для Австралии победа стала первой в истории. Известно, что Джессика Лейн учится в университете Саншайн-Коэст на факультете журналистики.

Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области, которая в 2023 году стала обладательницей короны на конкурсе "Краса России". На конкурсе "Мисс Земля" наша соотечественница стала одной из победительниц в номинации "Красота лица".

Конкурс "Мисс Земля" проходит каждый год на Филиппинах. Он пропагандирует экологическую осведомленность, сохранение природы и социальную ответственность и входит в "большую четверку" международных конкурсов красоты вместе с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". В прошлом году титул "Мисс Земля" получила албанка Дрита Зири.

Ранее сообщалось, что первый в мире конкурс красоты с применением ИИ выиграла марокканка Кенза Лейли. Помимо почетного места, она еще получила 13 тысяч долларов.

Источник - life.ru
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