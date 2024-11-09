Конкурс красоты "Мисс Земля" выиграла студентка Джессика Лейн из Австралии

11:46 10.11.2024

На международном конкурсе красоты "Мисс Земля" победила 21-летняя участница из Австралии Джессика Лейн. Мероприятие прошло в филиппинском городе Параньяке.



