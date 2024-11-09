|12:35 Ранние браки в Узбекистане. Как поменялась ситуация за последние десять лет?
11:50 Юанизация российской экономики принимает все более причудливые формы
11:46 Конкурс красоты "Мисс Земля" выиграла студентка Джессика Лейн из Австралии
11:41 "Созданный нами монстр". В Британии осознали цену поддержки Украины, - The Telegraph
11:39 Заключенный сторонник Русского мира Ермек Тайчибеков из колонии в Чимкенте: Надеюсь на Путина и Трампа
11:33 Мир дал Америке шанс на спасение, - А.Яковенко
10:00 Курская дуга, 9 ноября: Попавшие в окружение роты ВСУ отстреливаются и бросаются в контратаки, - СП
09:31 Немецкий политик Бюлент Бююкбайрам из ХДС ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой
08:27 Умирающая империя: английские города вырождаются, - Малек Дудаков
07:02 Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набрал 312 голосов выборщиков (окончательные итоги)
05:56 Два демшизоида - башкир Мурзагулов и адвокат Фейгин уверяют, что Киев разрешил им создать в оккупированных районах Курской области новое государство
05:16 Это карма. Выдавший ордер на арест Путина прокурор МУС Карим Хан обвинен в домогательстве и секс-насилии
05:05 Содом наступает: в польских школах пропагандируют однополые отношения, - Виктор Неделин
05:02 Первая Всемирная конференция по антиковедению завершилась в Пекине
04:53 Нелегальная миграция в Польшу и тайные цели Варшавы, - В.Ключинский
04:43 Десятки тысяч испанцев вышли на массовые протесты в Валенсии
04:39 Эр-Рияд. Теннисный Итоговый турнир WTA выиграла американка Кори Гауфф. В валидольном финале обыграна китаянка Циньвэнь Чжэн
04:35 Валерий Коровин: "Дружеская" расправа над евразийцами в Азербайджане
04:32 Сергей Глазьев: К власти в США приходят прагматики. Страусята разбегаются, Pax Americana заканчивается
03:23 Неделя в СВО. Широким фронтом в наступление, - Readovka
03:19 Европа будет вынуждена сдаться на милость России, - Елена Караева
02:24 15 тысяч ВСУшников попали в оперативное окружение под Купянском, - Р.Маркуш
01:26 Великая октябрьская (по старому стилю) революция Дональда Трампа, - Александр Дугин
01:03 Российский олигарх Бакальчук стал гражданином Кыргызстана и продолжает борьбу за Wildberries
00:44 Игорь Караулов: Россия открыла рецепт политического лидерства
00:41 Игорь Переверзев: Газ – это новая нефть
00:14 Под Пентагоном зашатался сирийский плацдарм, - Къ
|Конкурс красоты "Мисс Земля" выиграла студентка Джессика Лейн из Австралии
11:46 10.11.2024
На международном конкурсе красоты "Мисс Земля" победила 21-летняя участница из Австралии Джессика Лейн. Мероприятие прошло в филиппинском городе Параньяке.
В конкурсе принимали участие представительницы 76 стран. В финале были выбраны четыре победительницы - по одной на каждую стихию, тем не менее самым почетным званием принято считать "Мисс Земля". "Мисс Воздух" стала исландка Храфнхильдур Харальдсдоттир, "Мисс Огонь" - участница из Перу Нива Антезана, а титул "Мисс Вода" получила представительница США Беа Миллан-Виндорски. Стоит отметить, что для Австралии победа стала первой в истории. Известно, что Джессика Лейн учится в университете Саншайн-Коэст на факультете журналистики.
Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области, которая в 2023 году стала обладательницей короны на конкурсе "Краса России". На конкурсе "Мисс Земля" наша соотечественница стала одной из победительниц в номинации "Красота лица".
Конкурс "Мисс Земля" проходит каждый год на Филиппинах. Он пропагандирует экологическую осведомленность, сохранение природы и социальную ответственность и входит в "большую четверку" международных конкурсов красоты вместе с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". В прошлом году титул "Мисс Земля" получила албанка Дрита Зири.
Ранее сообщалось, что первый в мире конкурс красоты с применением ИИ выиграла марокканка Кенза Лейли. Помимо почетного места, она еще получила 13 тысяч долларов.