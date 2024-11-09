 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Юанизация российской экономики принимает все более причудливые формы
11:50 10.11.2024

Вклады в китайской валюте под 10% выгоднее вкладов в рублях под 26%

В десяти крупнейших банках России ставки по депозитам в юанях в октябре выросли на 1,5%, следует из данных крупного финансового маркетплейса. Максимальная ставка по вкладам в китайской валюте в отечественных финорганизациях достигла 13% годовых, тогда как ключевая ставка Народного банка КНР гораздо ниже - всего 3,1%. Причем юань относительно стабильно укрепляется по отношению к рублю, что делает сбережения в нем еще более выгодными. Как объяснить такую щедрость банков, и стоит ли россиянам открывать вклады в юанях, "МК" выяснил у начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

- Что сейчас происходит на российском рынке с валютой КНР?

- Юанизация российской экономики приобретает все более оригинальные формы. В частности, несмотря на то, что китайские банки отказываются принимать платежи российских кредитных организаций, на нашем рынке наблюдается дефицит юаневой ликвидности. Он проявляется и в высоких ставках по юаням, и в ослаблении рубля, в том числе, относительно юаня. Банки пытаются привлечь юани на фоне их дефицита, который возник, в частности, из-за послаблений по обязательной продаже экспортной выручки. Дефицит юаней негативно влияет на курс рубля, слабеющий к основным валютам. Высока вероятность того, что еще до Нового года опять будет пробит уровень 100 рублей за доллар.

- Какие наиболее выгодные ставки по вкладам в юанях в российских банках?

- Максимальная ставка по вкладам в юанях на российском рынке составляет 13%. Ее предлагает частный банк из топ-10 по активам, он входит в список системно значимых кредитных организаций. Еще ряд банков предлагают ставки по вкладам в юанях под 12%, 11%, 10,2%.

Еще более высокие доходности мы наблюдаем на рынке юаневых облигаций российских эмитентов. У крупнейшей российской алюминиевой компании доходность по облигациям доходит до 19,1% годовых, у крупнейшего российского производителя минеральных удобрений и у крупнейшей российской золотодобывающей компании - до 16%.

- В чем основная странность происходящего?

- ЦБ РФ повышает ключевую ставку, охлаждая перегретую российскую экономику, а центробанк КНР - Народный банк Китая - напротив, снижает, стимулируя рост китайской. Ключевая ставка китайского регулятора с 21 октября была снижена с 3,35% до 3,1%. Однако максимальные ставки по вкладам в юанях во многих российских банках многократно превышают ключевую ставку Народного банка КНР, тогда как максимальные ставки по вкладам в рублях превышают ключевую ставку ЦБ РФ не так значительно: при текущей ключевой ставке 21% максимальная ставка по вкладам в рублях 26%.

Аналитик Осадчий назвал приоритетный драгметалл: почему такие вложения стали популярной инвестицией осенью

Казалось бы, должен бурно развиваться кэрри-трейд - так называется процесс, когда инвестор занимает юани в Китае под низкую ставку, размещает их в РФ под высокую, и получает прибыль буквально "из воздуха", не вкладывая свои деньги. Но признаков активного кэрри-трейда на российском валютном рынке не видно, ведь достаточно большой объем таких операций неминуемо устранил бы этот арбитраж и выровнял ставки по юаням на российском и китайском рынках.

- Почему так происходит? Юанепровод сломался?

- Можно предположить две причины этого явления. Во-первых, экспортеры "зажимают" валютную выручку, и она не доходит до российского рынка. Во-вторых, банки не создают достаточной подушки юаневой ликвидности, надеясь при необходимости привлечь эти деньги на валютном рынке. До последнего времени банки активно "катались" на юаневой ликвидности ЦБ, которую он предоставлял с помощью валютных свопов. Однако с сентября ЦБ РФ начал активно "закручивать гайки" - снижать дневной лимит и повышать ставки по юаням. В настоящее время лимит снижен в два раза: с максимального уровня 30 млрд юаней до 15 млрд, а ставка по юаням повышена до 21% годовых. Поэтому банки резко снизили спрос на юаневую ликвидность Банка России. Одно из следствий этого "закручивания гаек" - ускорение девальвации рубля. Другое следствие - повышение вероятности кризиса юаневой ликвидности.

-Что в таких условиях вы посоветуете россиянам? Пора открывать вклады в юанях?

- Действительно, вклады в юанях под 10% и выше с учетом активного укрепления китайской валюты представляются более выгодными, чем вклады в рублях даже под 26%. Однако напомню, что валютные сбережения, в том числе и в юанях, в 2022 году были "полузаморожены". Но кто не рискует, тот не пьет байцзю (китайскую водку - прим.ред.).

Наталия Трушина

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731228600


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