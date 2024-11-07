Ранние браки в Узбекистане. Как поменялась ситуация за последние десять лет?

12:35 10.11.2024

Статистика ранних браков в Узбекистане демонстрирует заметные изменения за последние годы. В начале 2010-х годов их количество было довольно высоким, но к 2023 году стране удалось значительно снизить показатели. Тем не менее, это не означает, что наше общество полностью избавилось от этой проблемы.



Корреспондент Podrobno.uz изучила, как изменилась ситуация и что этому способствовало.



Что говорит статистика?



Согласно статистическим данным, в 2010 году в Узбекистане было зарегистрировано более 8 тысяч ранних браков. В 2023 году число их сократилось до 68 по всей стране.



Некоторые регионы показывают резкие изменения в лучшую сторону. К примеру, в Ферганской области показатель в 1450 случаев в 2010 году снизился до трех в 2023-м, а в Наманганской – с 1097 до одного.



Большие успехи в искоренении этой проблемы также наблюдаются в Ташкентской области (598 против трех), Каракалпакстане (294 против двух), Хорезмском регионе (165 против двух), Ташкенте (140 против трех).



"Проблемные" регионы



Несмотря на общее снижение числа ранних браков в Узбекистане, в 2023 году некоторые регионы по-прежнему остаются лидерами по количеству таких случаев.



Больше всего ранних браков в прошлом году было зарегистрировано в Сурхандарьинской области – 10 (в 2010 году показатель был 391), а также Кашкадарьинской – 8 (было 553).



По семь случаев было зафиксировано в Самаркандской области (в 2010-м было 1405), Андижанской (1032) и Сырдарьинской (169).



По пять случаев было выявлено в Бухарской области (в 2010 году было 523), Джизакской (205) и Навоийской (195). Эти цифры подтверждают, что проблема все еще существует.



По статистике, в 2023 году в Узбекистане также зафиксировано более 1 600 случаев родов среди подростков в возрасте 15–17 лет.



Законодательный ответ



Большую роль в решении этого вопроса сыграли законодательные меры. Ответственность за ранние браки устанавливают статья 47-3 Кодекса об административной ответственности и 125−1 Уголовного. Обе появились в 2013 году. Существенная динамика начала прослеживаться именно в последующие годы.



Сегодня эти статьи предусматривают санкции за:



вступление в брак с лицом, не достигшим брачного возраста (в КоАО штраф от 5 до 10 БРВ, в УК – штраф от 20 до 30 БРВ или обязательные общественные работы до 240 часов либо исправительные работы до одного года);



выдачу замуж либо женитьбу лица добрачного возраста родителями или опекунами (в КоАО штраф от 7 до 15 БРВ, в УК – штраф от 30 до 50 БРВ или обязательные общественные работы от 240 до 300 часов либо исправительные работы до двух лет



осуществление религиозного обряда по заключению брака, в том числе с лицом добрачного возраста (в КоАО штраф от 15 до 30 БРВ, в УК – штраф от 75 до 150 БРВ или обязательные общественные работы от 360 до 400 часов либо исправительные работы от двух до трех лет.



В прошлом году наказание для мулл и имамов, которые проводят никах для лиц добрачного возраста, было ужесточено. При этом из перечня уголовных санкций для нарушителей по всем трем пунктам убрали арест, который предполагался в начальной редакции статьи 125-1.



Женская проблема?



Следует отметить, что проблема ранних браков чаще всего касается женщин. Напомним о двух случаях, которые произошли в декабре прошлого года и весной текущего – оба в Кукдалинском районе Кашкадарьинской области. В одном из них родители уверяли, что на распространившемся в сети видео запечатлен день рождения их 14-летней дочери, а не ее помолвка. В дело тогда вмешалась детский омбудсман.



Тем не менее общественность сильно возмутилась тем, что некоторые родители все еще живут старым мышлением, обращаются к своим дочерям как к имуществу и стремятся быстрее избавиться от них, лишив права на образование и какого-либо выбора.



До 2019 года в Узбекистане женщинам разрешалось вступать в брак с 17 лет. Затем брачный возраст и для них был повышен до 18 лет. Этот вопрос обсуждался с 2012 года, и изменения были предложены для обеспечения непрерывности системы образования, а также для улучшения здоровья будущих матерей и детей.



Таким образом, на сегодняшний день вступление в брак для граждан обоих полов разрешено только с 18 лет. При этом в законодательстве прописаны уважительные причины, которые позволяют сделать исключение и снизить брачный возраст не более чем на 1 год. Среди них – беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. Ходатайство об этом хокиму своего города или района подают лица, желающие вступить в брак.



Напомним, что в июле 2024 года в Узбекистане снова предложили ужесточить ответственность за ранние браки и незаконные брачные церемонии. Законопроект, подготовленный Комитетом семьи женщин, предусматривает увеличить минимальные штрафные санкции КоАО в два раза.



7.11.24