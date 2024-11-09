Дуг Бэндоу: "Тупицы в США уверены, что правят миром". Россия и Китай доказали обратное

14:12 10.11.2024 The American Conservative

США



Чем обусловлен провал американской внешней политики

ТАС: провал американской внешней политики - США зря считают, что правят миром



Американским политикам пора привыкать к тому, что далеко не все страны по щелчку пальцев бегут выполнять любое пожелание США, пишет The American Conservative. Например, с Россией и Китаем этот номер не пройдет.



Дуг Бэндоу



Тупицы в Вашингтоне уверены, что правят миром.



Соединенным Штатам Вторая мировая война принесла богатство и безопасность. Их земли остались практически нетронутыми, а американцы впоследствии стали почти неуязвимыми. До наших берегов не добралась бы никакая война.



К сожалению, всем остальным достигнутый тогда мир такого не принес. Поэтому американцы присоединились к войнам других стран и патрулировали земной шар во время холодной войны, которая местами переходила в "горячую". Принятие этого бремени потребовало определенной степени смирения даже от Вашингтона.



Перед лицом настойчивых требований о вмешательстве президенты США болезненно осознавали свои пределы. Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр столкнулись с безвыходной ситуацией в Корее. Эйзенхауэр и Линдон Джонсон отказались воевать с СССР за освобождение, соответственно, Венгрии и Чехословакии. Также Джонсон почти на год оставил в северокорейском плену 82 выживших члена экипажа американского корабля "Пуэбло".



Еще более болезненной была сдача Индокитая Ричардом Никсоном и Джеральдом Фордом. Вместо того, чтобы направить дополнительные силы в Южный Вьетнам или сбросить ядерное оружие на Северный, они в итоге оставили дружественных им вьетнамцев в отчаянии ждать спасения на крыше посольства США. Предприняв ряд беспорядочных попыток освободить захваченных сотрудников американского посольства в Тегеране, отступил и Джимми Картер. В 1981 году Рональд Рейган не стал возражать против инспирированных Советским Союзом репрессий в Польше, а позже отказался от участия в гражданской войне в Ливане после гибели 241 морпеха в результате подрыва их казармы.



Демократы и республиканцы, либералы и консерваторы, ястребы и голуби - все понимали, что американскому могуществу есть предел. Затем последовал распад СССР, роспуск Варшавского договора и повсеместное унижение коммунистов. Вашингтон увидел совершенно новый мир, который Джордж Буш-старший во время первой войны в Персидском заливе описал словами: "Что мы говорим, то и происходит".



Джо Байден, будучи, возможно, самым опытным, но наименее подготовленным в области внешней политики главой государства, явно верил в то, что "управляет миром", даже когда неудачи продолжали накапливаться. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман продолжал угнетать свой народ и унижать президента, отвергая просьбы администрации США о наращивании нефтедобычи. Российский президент Владимир Путин ввел войска на Украину после того, как Байден отказался от переговоров, понадеявшись в контексте сдерживания Москвы на силу собственной личности и угрозы санкций. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху безжалостно разыграл Байдена, используя предоставленное Америкой оружие для уничтожения жителей Газы и расчистки своими сторонниками-экстремистами намеченных израильтянами территорий под застройку.



Теперь его администрация требует, чтобы Китайская Народная Республика прекратила дружеские отношения между Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В преддверии выборов, которые наглядно отменили президентство Байдена и официально закрепили его статус "хромой утки", госсекретарь Энтони Блинкен заявил: "Я думаю, они хорошо знают наши опасения. Мы ожидаем, что - как на словах, так и на деле - они станут использовать свое влияние, чтобы сдерживать эти действия. Так что посмотрим, предпримут ли они какие-либо шаги".



Такая у Вашингтона политика? Команда Байдена "ожидает", что Китай будет действовать по ее указке, "сдерживая" действия России и Северной Кореи. И администрация, которой осталось быть у власти менее трех месяцев, во главе с дряхлеющим президентом, отвергаемым американской общественностью и проводящим серию провальных политических мер, будет ждать согласия Пекина.



Такое высокомерие Вашингтону вполне даже свойственно. Более трех лет назад Леон Панетта (Leon Panetta), глава администрации при Клинтоне, а также министр обороны и глава ЦРУ при Обаме, развеял опасения по поводу войны с КНР: "Честно говоря, мне кажется, что, если Китай поймет серьезность нашего отношения к Тайваню, то на это не пойдет". Все, что нужно мудрецам в Вашингтоне, - это произнести несколько резких слов и прищелкнуть пальцами, и тогда члены китайского руководства поспешно скроются в своих роскошных апартаментах в Чжуннаньхае ждать следующего важного заявления Вашингтона.



Маловероятно, что КНР понравится такое объяснение "ожиданий" Америки. Китай - древняя и гордая цивилизация, некогда доминировавшая в Азии и обладавшая крупнейшей в мире экономикой. Увы, эта историческая глава плохо закончилась. Китайцы во всем мире прекрасно помнят о так называемом столетии унижения, в течение которого европейские державы, наряду с США и Японией, оккупировали и грабили ослабшую империю. Разумеется, коммунистическая партия страны использует эту историю в собственных политических целях. При этом большинство китайцев по-прежнему гордятся своим выдающимся наследием и критически относятся к западному империализму. Их национализм носит естественный характер, и ханжеский диктат иностранных правительств для него оскорбителен.



Сегодня Пекин особенно устал от лекций Вашингтона. Неудивительно, что КНР считает текущую политику США враждебной: продвижение военного сдерживания вплоть до ее границ в Восточной Азии, введение экономических санкций, чтобы воспрепятствовать доступу Китая к высокотехнологичным продуктам и услугам, ведение торговой войны для защиты неэффективных американских производителей, призывы к отказу Пекина от целей и обязательств в области безопасности, потому что так хочется Вашингтону. Можно сколько угодно защищать всю эту политику с точки зрения США, но ни один американец не обрадовался бы аналогичному подходу любой другой страны по отношению к себе.



На прошлой неделе я беседовал с высокопоставленным китайским дипломатом о новой оси Россия - Северная Корея. Он с некоторой резкостью заметил, что Вашингтон не в том положении, чтобы обращаться за помощью к КНР, и вежливо напомнил о состоянии китайско-американских отношений. Подозреваю, что его предпочтительным ответом Блинкену был бы печально известный выкрик легенды тенниса Джона Макинроя (John McEnroe) на Уимблдоне: "Вы же не серьезно!"



Широкий резонанс в прессе вызвало прибытие в Россию нескольких тысяч северокорейцев. Тем не менее, даже если они активно участвуют в боевых действиях, их численность недостаточно велика, чтобы изменить баланс сил на поле боя (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информационной уткой сообщения западной прессы о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию - прим. ИноСМИ).



В любом случае Китай не виноват в том, что Владимир Путин внезапно сблизился с Ким Чен Ыном. Напротив, есть множество свидетельств, что Пекин этим шагом недоволен. До недавнего времени КНДР была в первую очередь китайским клиентом, а не российским. Однако Москва избавила ее от долгой и неприятной зависимости. Пхеньян никогда не был послушным и благодарным партнером, а теперь волен игнорировать мнение Си Цзиньпина.



Кроме того, последний, вероятно, не в восторге от противоречий, возникающих на фоне все более тесных отношений КНДР с Россией. Возможных последствий много. Связи между США, Южной Кореей и Японией могут укрепиться, сегодняшние ограниченные связи между НАТО и азиатскими союзниками Америки - расшириться, а отношения Европы и Южной Кореи с Китаем - пострадать. И вишенка на торте - в виде (пусть и несправедливых) обвинений в адрес Пекина в сотрудничестве России с Пхеньяном.



Но на деле КНР мало что может сделать с Пхеньяном, ведь он никогда не отличался особой уступчивостью, даже когда почти полностью зависел от Китая. Ким знает, что Си Цзиньпину не нужно под боком ядерное государство с потенциальными массовыми потоками беженцев, гражданской войной и ядерными боеголовками, и готов сыграть с номинальным союзником в принципиальную геополитическую игру "кто первый струсит". Более того, в случае давления со стороны Си Цзиньпина КНДР теперь может обратиться к России.



Таким образом, на практике единственным выходом для Пекина будет надавить на Москву, чтобы та отступила. Однако это маловероятно. Учитывая враждебный настрой Вашингтона, наивысшим для КНР приоритетом является обеспечение победы России на Украине. Китай не хочет оставаться в одиночестве против сети тихоокеанских и атлантических альянсов. Также он не хочет прослыть предателем друзей ради помощи явным противникам. Одним из которых, очевидно, стали США.



Действительно, именно Вашингтон при помощи европейских союзников толкнул Россию в объятия Китая и Северной Кореи. Мао Цзэдун был недоволен "десталинизацией", которая косвенно критиковала культ его личности. В 1960-х годах Москва и Пекин вели ожесточенную пограничную войну. Их интересы в Центральной Азии противоречат друг другу, а еще Пекин угрожающе заявляет о несправедливости территориальных уступок, сделанных имперским Китаем царской России. Однако нынешний взаимный антагонизм по отношению к США перевешивает все вышеперечисленное и сближает Москву с Пекином.



Аналогичным образом обстоят дела и в ее отношениях с Пхеньяном, которые резко ухудшились после того, как Россия в начале 90-х признала Южную Корею. Впоследствии двусторонние связи хоть и выправились, но Северная Корея по-прежнему представляла для Москвы лишь второстепенный интерес. Россия присоединилась к КНР в поддержке санкций против КНДР. На фоне серии саммитов 2018-2019 годов Ким встретился с Путиным всего раз - во Владивостоке. Вряд ли Москва изменила мнение о своем проблемном соседе. Все дело в прокси войне Запада и введении масштабных экономических санкций, а также в поставках оружия Украине, повлекших за собой гибель тысяч, а возможно, и десятков тысяч российских военнослужащих. В итоге правительство Путина поддержало Северную Корею и других противников Америки, создав для Вашингтона новые проблемы.



Не желая признавать разрушительные последствия своих решений, многие американские политики открещиваются от этих последствий как эфемерных, а недавно укрепившиеся альянсы России считают недолговечными, поскольку вскоре на первый план выйдут естественные противоречия, несогласия и споры. Однако новые партнерские связи Москвы продлятся, вероятно, как минимум пока Запад поддерживает войну против нее. Более того, некоторые последствия могут оказаться постоянными, например, какая-либо поддержка ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Тогда архитекторам нынешней политики придется, что называется, "сожалеть на досуге" из-за полученной КНДР возможности сжигать американские города дотла.



К сожалению, сегодня Вашингтон мало что может сделать, чтобы заручиться поддержкой Китая в деле разрушения российско-северокорейского союза. Властное навязывание "ожиданий" Америки, разумеется, не сработает, равно как и ее риторика. Американским политикам пора адаптироваться к миру, в котором их навыки убеждения будут не важнее инструментов принуждения. Источник - ИноСМИ

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