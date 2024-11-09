Бюст Путина. Изваял и передал в Россию австрийский скульптор Александр Лаамбайр

14:14 10.11.2024

Бронзовый Путин австрийского происхождения: в Академию художеств передали необычный подарок

"Хотел от сердца сделать бюст президента"



В Российскую Академию художеств передали необычный подарок - бронзовый бюст Владимира Путина. Необычность его заключается в том, что прибыл сей дар в Москву из Европы. Автор скульптурного портрета - австриец Александр Лаамбайр. Идея работы шла от души, по искреннему желанию самого творца. Передать подарок в Россию помогла главный редактор журнала "Международный диалог" Наталия Хольцмюллер, которая уже не один год способствует укреплению дружбы России и Австрии и рассказывает о русской культуре в Европе. Как прошла церемония дарения бюста, наблюдал корреспондент "МК".



В просторном зале "Яблоко" в галерее искусств Российской Академии художеств ощущается небольшое волнение - гости церемонии, радуясь встрече, обнимаются, жмут друг другу руки. Лишних или случайных людей здесь нет. Хотя может показаться, что все собравшиеся словно из разных миров. Казалось бы, что общего у председателя Совета министров Крыма Георгия Мурадова и скульптора из Австрии?…



На фоне огромных и величественных скульптур Петра I, Екатерины II бронзовый бюст Владимира Путина - виновник торжества. А рядом - скромный, немного застенчивый и улыбчивый Александр Лаабмайр, автор произведения. Он охотно общается со всеми гостями, знакомится, не отказывает никому в памятной фотографии у бюста. Все происходящее кажется нереальным, только вдумайтесь: в нынешних политических условиях скульптор из Зальцбурга сделал скульптурный портрет президента России и привез его в Москву, чтобы передать в дар Российской Академии Художеств. Событие стало результатом череды случайностей, которые "красной нитью проходят через всю жизнь" Лаабмайра.



"Мои дети занимались дзюдо в студии, где преподавал олимпийский чемпион, - объясняет австриец, как возникла идея, - вероятно, он был знаком с Путиным по различным состязаниям и неоднократно упоминал его имя при детях как пример для подражания".



Также Лаамбайр отметил, что ценит Путина "за его спокойствие, вдумчивость и продуманные ответы, которые дает, отвечая на сложные и неудобные вопросы". А еще за то, что разговаривает со всеми с полным уважением: "Это те особенности характера, которые столь важны для нашего общества, чтобы сосуществовать", - говорит скульптор.



У микрофона академик Олег Кошкин, который вел всю торжественную церемонию. Он тут же обозначил, что, вообще-то, Александр по-русски - это Саша, и с теплотой обращался к скульптору на русский манер.



Еще до передачи бюста в дар первый вице-президент РАХ Виктор Калинин вручил австрийскому гостю медаль "За вклад в укрепление культурных связей между Российской Федерацией и Австрийской республикой". А затем вместе с ним же Александр Лаабмайр подписал договор о передаче в дар бюста Путина Российской академии художеств.



Слово взял сам Зальцбургский гость. Все так же скромно поблагодарил всех, кто причастен к событию, а затем обозначил, что для него это "акция за мир":



"Таким образом я взял на себя очень большую ответственность. Наверно, поэтому я и оказался здесь. Для меня этот бюст - выражение желания и стремления к миру. Надеюсь, что так это и воспримет большая часть российского общества. Мои друзья из Австрии знают, что я здесь, пишут одобрительные отклики по поводу моего визита в Россию. Мы все ответственны за развитие современного мира. Хочется, чтобы он стал лучше. Культура и искусство направлены на объединение людей. Я благодарен, что смог испытать это единение".



Символическая стоимость бюста составляет 10 000 евро. Одним из условий передачи бюста в Россию было желание, высказанное скульптором: средства, в которые оценивается стоимость этого бюста, использовать для обеспечения пребывания детей из Донбасса в крымском "Артеке" (при содействии постоянного представительства республики Крым при президенте РФ).



Среди гостей церемонии был Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым. Он подарил Александру редкую вещь - одну из картин мариниста Ивана Айвазовского, оформленную в виде серебряной монеты. Во время церемонии Мурадов взял слово и объяснил, при чем тут Крым. Все дело в том, что сейчас правдивых источников информации в Европе мало, поэтому ведется работа по продвижению реальной картины происходящего в России и в Крыму в европейских СМИ. Одним из таких журналов является "Международный диалог", главный редактор которого Наталия Хольцмюллер тоже участвовала в церемонии. Еще один неслучайный человек, ведь именно она нашла Александра, который, как сказал Мурадов о скульпторе, "душу отдает в борьбе за сотрудничество между европейским народом и Россией". И благодаря Наталии стало возможным привезти бюст в Россию.



"При знакомстве Александр сказал, что он хотел от сердца сделать бюст президента, уважаемого в Австрии и в других странах, и передать его в качестве жеста доброй воли европейских деятелей культуры в то место, где этот бюст смогут посмотреть люди и понять, что мы вместе, говорит Мурадов, сегодня нарушены отношения с европейскими странами, почти все отнесены к категории недружественных государств. Но наш президент постоянно говорит: "В этих странах живут дружественные нам народы". И это прорывное событие, когда дружественные народы выходят на площадку РАХ и преподносят свою работу в знак уважения к России и к нашему президенту".



Сам Мурадов, знакомый с Зурабом Церетели, и поспособствовал тому, чтобы бюст обрел новый дом именно здесь, на Пречистенке, в зале Российской академии художеств.



Марина Чечушкова