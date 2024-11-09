Шахтеров Кузбасса все-таки "кинули" на зарплату. Впереди забастовка?

14:31 10.11.2024 Власти ссылаются на кризис угольной отрасли и предлагают уволиться



Сергей Аксенов

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Игорь Юшков



Горняки шахты "Инская" на Кузбассе 11 ноября начнут забастовку из-за срыва обещанной выплаты долгов по зарплате. О предстоящей акции протеста шахтеры письменно предупредили руководство за пять дней. Они намерены прийти в администрацию ООО "Инская" и сидеть там до тех пор, пока им не отдадут долги.



"У кого-то нет денег на уголь, хотя работаем в шахте, у кого-то грозят отобрать ипотечную квартиру, а у кого-то нет денег, чтобы дать ребенку на проезд на учебу в другом городе. Уйти без денег - не вариант. Те, кто уволился во время прошлой смены собственников, до сих пор не получили расчетные", - пожаловались работники предприятия.



Собственник шахты "Инская" Денис Немыкин (вероятно, напуганный забастовкой) до последнего обещал погасить долги по зарплате до 11 ноября. Таким образом, предыдущее обещание выплатить все 4 ноября, которое было дано в письменном виде в обмен на прекращение голодовки шахтеров (о чем писала "СП"), исполнено не было.



Утром же 8 ноября стало известно, что Следственный комитет предъявил Немыкину обвинение по ч.3 ст. 145.1 УК РФ (Полная невыплата заработной платы в течение двух месяцев). Ранее СМИ сообщали об обыске у Немыкина, а позже о его задержании и возможном избрании судом меры пресечения в виде ареста.



"Если Немыкина „закроют" в СИЗО до суда - кто погасит долги?", - цитирует кузбасское издание "Среда" неназванного шахтера "Инской". "Работники шахты видят один выход - деприватизация и продажа актива „хорошему хозяину". Только где его взять-то, хорошего?" - резюмируют местные журналисты.



Власти, активно включившиеся в конфликт как на местном, так и на федеральном уровнях (в т. ч. ответственное за угольную отрасль Минэнерго, руководимое экс-губернатором Кузбасса Цивилевым) пока демонстрируют полную беспомощность. Изыскать, хотя бы временно, 65 млн рублей для 382 шахтеров им оказалось не по силам.



По словам первого замгубернатора региона Андрея Панова, собственником предприятия продолжаются поиски стороннего инвестора, который войдет в проект в качестве совладельца. Однако процесс этот может затянуться, предупредил он, поскольку в текущих экономических условиях "уровень стоимости заемного капитала довольно высок".



Короче, денег нет, но вы держитесь… А пока Панов предложил голодным шахтерам уволиться с неперспективной "Инской" и трудоустроиться на крупные, стабильно работающие угольные предприятия Кузбасса, где зарплату выплачивают вовремя. И даже привел их список, отметив, что горняков ждут 4 тысячи вакансий.



При этом чиновник объяснил проблемы кризисом в угольной промышленности из-за конъюнктуры рынка: "Вывоз объемов продукции в западном направлении существенно снизился из-за отказа европейских стран приобретать российский уголь, а возможности вывоза его на восток ограничены пропускной способностью „Восточного полигона" РЖД".



А может, угольную отрасль излечит национализация, раз частные владельцы не справляются? Об этом "СП" поговорила с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.



- В угольной отрасли сейчас происходят определенные перестроения. Теперь, чем дальше добыча находится от рынка сбыта, тем менее выгодно работать, поскольку в стоимости угля на внешнем рынке очень высока доля перевозки.



"СП": Последние пару лет ускоренно расширяли пропускную способность железных дорог на восток, желая заработать на экспорте побольше…



- Если раньше основной наш рынок сбыта был в Европе, и поставка угля из Кемеровской области, в целом с Кузбасса, была довольно выгодной, то теперь все надо везти на восток и экспорт с Кузбасса оказался под сильным прессингом. Поэтому активнее развивается угледобыча в Якутии и на Дальнем Востоке, которые ближе к рынкам сбыта. Кузбасс здесь, пожалуй, наиболее пострадавший регион. Это основная проблема - снижение цены на уголь, в том числе на азиатских рынках.



"СП": А что случилось с ценами?



- В 2022-2023 годах мировые цены на уголь были очень высокие, так как многие потребители переходили на него, как на естественную альтернативу, из-за всплеска цены на газ. И рост цен на уголь покрывал дополнительные издержки по транспортировке. А теперь и цены на газ стабилизировались, и цены на уголь стали приходить к многолетнему среднему значению, стали нормальными. Поэтому из-за транспортных издержек удаленные от рынка сбыта производители потеряли рентабельность, стали нести убытки.



Угля в стране так много, что его излишки стали представлять определенную проблему для экономики страны в целом. Его теперь надо везти по Транссибу, БАМу и вся железная дорога забита углем. Он уже мешает перемещению других грузов. На ВЭФ даже была дискуссия о том, как "расшить" эти заторы. Звучало предложение ставить контейнеры в пустые полувагоны, которые перевозят уголь. РЖД сама не может это решить. Нужно согласие собственников вагонов. Некоторые угольщики уже разрешили.



"СП": Кризис перепроизводства? Этак, собственники могут качнуться в противоположную сторону и вообще закрыть половину шахт. Пострадают люди…



- Отказаться от угля, вообще закрыть добычу тоже невозможно. Пока правительство ищет баланс: где дать льготы (потому что при сверхприбылях возрастала налоговая нагрузка), снять дополнительную налоговую нагрузку, чтобы угольщики опять вернулись к рентабельности.



Но в долгосрочной перспективе угольная отрасль все равно будет перестраиваться. Добыча будет уходить ближе к востоку. В том числе и по причине того, что коксующийся (Якутия) уголь ценнее, чем энергетический (Кузбасс).



Кроме того, на коксующийся уголь, который является сырьем для металлургии, нет такого падения спроса как на энергетический. Не зря Эльгинский проект в Якутии строит свою, частную, железную дорогу на побережье Охотского моря. В этом году должны запустить. Там не будет проблем с конкуренцией грузов, с пропускной способностью железнодорожных путей. А спрос на коксующийся уголь сохранится, потому что спрос на металлы в Азии большой. Поэтому уголь может идти и в Китай, и в Индию, и везде.



Вывод: те, кто производит коксующийся уголь и находится ближе к рынкам сбыта от перестройки отрасли выиграет, а кто энергетический и расположен дальше - проиграет.



"СП": Кто-то не впишется в рынок. Шахтеры "Инской" уже не вписались. Но если Кузбасс, как регион, в целом проиграет, предложение властей горнякам сменить шахту - лишь временный выход из ситуации…



- О закрытии всех шахт Кузбасса речь, конечно, не идет. Думаю, внутри региона более крупные игроки будут чувствовать себя лучше. Просто они снизят объем производства. Руководство и Минэнерго, и региона будут лоббировать квоты на вывоз угля, бороться за них. Такие квоты, чтобы гарантировать вывоз угля на экспорт силами РЖД, им уже давали, начиная с 2022 года. Это вопрос экономики - сколько шахт останутся рентабельными. Определенная логика в переходе на работу на крупные предприятия есть.



"СП": Может, убыточные предприятия спасет национализация? Эффект масштаба позволит снизить издержки и работать рентабельно при более низких рыночных ценах на уголь…



- Первопричины проблем угольной отрасли глобальны - перестройка рынка энергоресурсов, падение цен на уголь. И государственная, и частная шахта столкнется с ними в одинаковой степени… Национализацию нельзя исключать, если возникнет социальный фактор. Если частник захочет все бросить, может, лучше и национализировать, в надежде на лучшую конъюнктуру, чем оставить людей без работы. Думаю, что в каждом конкретном случае власти будут решать отдельно, стараться предотвратить социальный взрыв в регионе. Источник - СвободнаяПресса

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