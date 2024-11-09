В Узбекистане запретили использовать в цирке и держать дома диких животных

14:34 10.11.2024

Правительство страны утвердило список таких представителей фауны.



Правительство Узбекистана утвердило Перечень диких животных, запрещенных к содержанию физическими лицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе.



Как пишет "Газета.uz", запрет вводится с 1 января 2025 года. С этой же даты запрещается содержание диких животных в государственных и передвижных цирках (шапито) и использование их в цирковых представлениях.



Животные, включенные в перечень, могут содержаться в зоопарках и питомниках (террариумах, океанариумах, серпентариях и других), организованных юридическими лицами на основании разрешений Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.



Дикие и ядовитые животные, внесенные в Красную книгу Узбекистана, могут содержаться только в специальных питомниках.



Граждане, а также государственные и мобильные цирки (шапито), содержащие диких животных из утвержденного списка, могут передать их в зоопарки или питомники на основании договора как на платной, так и на безвозмездной основе.



Если животные относятся к фауне Узбекистана, они могут быть возвращены в естественную среду обитания. В противном случае они могут быть вывезены за пределы страны в порядке, установленном законодательством.



Правительство установило 1 января 2026 года крайним сроком передачи животных в зоопарки и питомники.



Какие животные вошли в запретный список?

В Перечень диких животных, запрещенных к содержанию физлицами, вошли, в частности:



Ядовитые насекомые: гигантская сколопендра, красный огненный муравей, черный муравей-бульдог, красный американский муравей-жнец или бородатый муравей-жнец, муравей-пуля, азиатский гигантский шершень.



Ядовитые паукообразные: ядовитые виды скорпионов, каракурт, королевский паук-бабуин, американский странствующий паук, бразильский странствующий паук, сиднейский лейкопаутинный или воронковый паук, шестиглазый песчаный паук, коричневый паук-отшельник.



Ядовитые рыбы: рыба-камень (бородавчатка), крылатка-зебра или рыба-зебра или полосатая крылатка, Хвостоколовые или скаты-хвостоколы, такифугу или фугу, длинноиглая рыба-еж.



Ядовитые змеи и ящерицы: все виды семейства аспидовые (кобра, аспиды, крайт и другие), все виды семейства гадюковые (гадюка, эфа, гюрза и другие), длиннозубые ужи, бумсланг, комодский варан.



Хищные рыбы и морские хищники: все виды семейства серых акул, все виды семейства молотоголовые акулы или акулы-молоты, тупорылая акула или серая бычья акула, или акула-бык, все виды семейства муреновые, все виды семейства пилорылые скаты, большая барракуда, африканская тигровая рыба.



Пресноводные и рептилии: все виды и подвиды крокодилов, каймановая черепаха, грифовая черепаха.



Хищные птицы: все виды и подвиды соколообразных, все виды и подвиды совообразных.



Кошачьи: все подвиды тигра, все подвиды льва, дикие кошки (азиатская когла, золотая кошка, мраморная кошка, оцелот, ягуарунди, камышовый кот, рысь, каракал, сервал, манул), все подвиды леопарда (пантера), все подвиды гепарда, все подвиды ягуара, все подвиды пумы, ирбис или снежный барс или снежный леопард, все виды и подвиды дымчатых леопардов.



Псовые и гиены: все виды и подвиды волка, шакала, лисы, все виды и подвиды семейства гиеновые.



Медведи и мелкие хищники: медоед, или лысый барсук, росомаха, все виды и подвиды семейства медвежьих.



Водные животные: электрические скаты, электрический угорь, электрический сом, обыкновенная пиранья.



Рептилии: крупные виды семейства удавовых (сетчатый питон, темный тигровый питон, светлый тигровый питон, гигантская (зеленая) анаконда).



Птицы: все виды казуаровых.



Крупные млекопитающие: все виды и подвиды слоновых, носороговых и лошадиных (за исключением домашних лошадей и ослов), обыкновенный бегемот, бизон, зубр, африканский буйвол.



Приматы: все виды и подвиды горилл и орангутанов, все виды павианов, шимпанзе и семейства гиббоновые.



Сумчатые: все виды кенгуровых.

9.11.24