Ренат Абдуллин: "Они вышли из тени". Над вторым сроком Трампа нависла внезапная угроза

14:35 10.11.2024

"Они вышли из тени". Над вторым сроком Трампа нависла внезапная угроза

Трампа могут "списать" уже через два года



МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Ренат Абдуллин. Состоявшиеся в США выборы принесли немало сюрпризов. Это не только победа Дональда Трампа, но и успех его однопартийцев-республиканцев в конгрессе. Судя по всему, американский парламент теперь окажется под их контролем. О том, что это дает избранному президенту и какие несет риски, - в материале РИА Новости.



Все для победителя



Состав палаты представителей и сената (нижней и верхней палат американского конгресса) меняется в несколько этапов. Основные выборы проходят одновременно с президентскими, но есть также промежуточные. Их проводят через два года после главных.



Промежуточные выборы в конгресс 2022-го стали серьезным ударом для демократов. Они получили сенат, но уступили республиканцам палату представителей. Впоследствии это отозвалось громким эхом. GOP("Великая старая партия", одно из самоназваний республиканцев) успешно блокировала демократические проекты на досенатской стадии - достаточно вспомнить многострадальный пакет помощи Израилю и Украине.



На выборах в этом году демократы рассчитывали вернуть нижнюю палату. Тем более что это вполне привычная ситуация - когда президент и конгресс представляют разные партии.



Но оказалось, что республиканский электорат мобилизовался для помощи не только Трампу, но и своим законодателям. Хотя подсчет голосов еще продолжается, с большой долей вероятности GOP в скором времени получит верхнюю палату и укрепится в нижней.



Для президента Трампа это создает крайне комфортную ситуацию. Во всяком случае умозрительно. Лояльный президенту конгресс, по идее, будет более охотно соглашаться на инициативы главы государства.



В первую очередь это обстоятельство облегчит Трампу назначение нового кабинета министров, а также членов Верховного суда.



Во-вторых, развяжет руки по другим вопросам вроде амбициозной идеи строительства стены на границе с Мексикой. Пока массивное заграждение - лишь несколько разрозненных конструкций. Но GOP давит на миграционный фактор (из-за этого, в числе прочего, они и пакет помощи союзникам долго блокировали), поэтому наверняка согласится довести проект до конца.



Наконец, Трамп вправе рассчитывать на дальнейшую поддержку в реализации других своих обещаний. Но здесь могут быть проблемы.



Неутешительные исторические параллели



Складывающаяся ситуация - "слоны" (республиканцы) и в Белом доме, и на Капитолии, - нестандартная для США. Но не уникальная.



В недавней американской истории с условно лояльным конгрессом приходили к власти и Билл Клинтон в 1993-м, и Барак Обама в 2009-м. Трампа сейчас сравнивают с демократом Гровером Кливлендом из конца XIX века. В 1892-м тот сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва - до нынешних выборов он был единственным президентом, кому это удалось. И он тоже открывал второй срок с конгрессом однопартийцев.



Правда, и Кливленд, и Клинтон, и Обама лишь начинали за здравие. Уже на ближайших промежуточных выборах парламент переставал быть подконтрольным - правящая партия проигрывала. И дальше хозяев Белого дома ждали проблемы.



Выборы в конгресс неспроста проводят в несколько этапов, не меняя сразу весь состав, но позволяя избирателям выпускать пар раз в два года. Поскольку население не может отстранить президента от власти, оно проецирует свои настроения на парламентариев.



Поэтому вполне вероятно, что "медовый месяц" Трампа и законодателей продлится не четыре года, а вдвое меньше. Многое будет зависеть от самого президента. Например, тот же Кливленд вдруг начал активно поддерживать бизнесменов. Вот рабочие и прокатили его однопартийцев-демократов уже осенью 1894-го.



Противоположные интересы



Над вторым сроком Трампа тенью нависает первый. В 2016-м, как и сейчас, он начинал при республиканском конгрессе. Это, однако, мало чем помогало. На старте большинство решений он проводил личными указами, не требующими одобрения парламента, и лишь когда исчерпал эту опцию, стал кое-как взаимодействовать с ними.



Это привело к фактическому дроблению GOP на ярых трампистов (так называемое движение MAGA - Make America Great Again) и относительно умеренных "слонов".



Эффект от разлома ощущался и в прошедшую президентскую кампанию. Пока MAGA "топили" за Трампа, сотни республиканцев старой школы выступили против своего же кандидата и откровенно поддержали Камалу Харрис. С окончанием выборов эти люди никуда не делись.



В итоге за победителя, конечно, сыграли простые избиратели, а вот многие партийные бонзы по-прежнему смотрят на него скептически.



И неспроста: одно из главных обещаний Трампа – укрепить роль главы государства. Вероятно, сказывается неприятный опыт первого срока, когда он быстро осознал ограниченность своей власти.



Сейчас же Трамп открыто обещает расширение президентских полномочий, что, разумеется, не может радовать конгрессменов. Поэтому, вероятно, они не упустят шанса вставить ему палки в колеса.



Есть и другой, не совсем очевидный аспект. GOP необходимо понемногу готовиться к двум кампаниям - упомянутым промежуточным выборам в конгресс (через два года), и следующей президентской гонке (через четыре).



Трамп, если не держать его на "коротком поводке", может изрядно подпортить республиканцам репутацию и лишить их контроля над конгрессом в 2026-м: как показывает история, это расхожая схема.



Что касается выборов 2028-го, то GOP нужно уже сейчас сделать ставку на новую фигуру (Трамп не имеет права баллотироваться трижды) и дать ей время набрать политический вес.



То есть, конгрессмены будут играть вдолгую: сенат они получили, а бесконечно поддерживать Трампа, который через пару лет станет "хромой уткой" (уходящим лидером без права переизбрания), смысла теперь нет. Так что 47-го президента США, несмотря на все внешние признаки триумфа, ждут крайне непростые четыре года.