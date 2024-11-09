Кыргызстан. Ушел из жизни писатель Кубанбек Мамбетов

14:42 10.11.2024

8 ноября в возрасте 69 лет от продолжительной болезни скончался журналист, писатель Мамбетов Кубанбек Джамангулович, пишет корреспондент Turmush.



Проводы в последний путь состоятся, 10 ноября, в селе Барскоон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.



К.Мамбетов также был санжырачы, энциклопедистом и автором ряда произведений. Имеет ряд наград, в том числе звание Почетного гражданина Иссык-Кульской области и Джети-Огузского района.



