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Возвращение Трампа как новая глава, - Федор Лукьянов
17:02 10.11.2024

Возвращение Трампа как новая глава

Федор Лукьянов
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
06.11.2024

Результат выборов в США не преобразит мир. Процессы, начавшиеся не вчера, завтра не закончатся. Но американское голосование стало важным индикатором долгосрочных изменений.

Обозреватели либерально настроенной "Нью-Йорк Таймс", которая активно поддерживала Камалу Харрис, констатировали утром после выборов: пора признать, что Трамп и трамписты – не случайная аберрация, не временное отклонение от хода истории. Они – выразители настроения масс американцев. И действовать дальше надо, исходя из этого.

И вправду, нынешняя победа Трампа отличается от первого успеха восемь лет назад. Во-первых, он уверенно выиграл не только по выборщикам от штатов, но и по так называемому "народному голосованию", то есть большинством населения всей страны. Во-вторых, тогда голосовали в значительной степени за кота в мешке. Никто не знал, каким президентом может быть Трамп. Сейчас это известно – вся его специфика напоказ. И, мягко говоря, неоднозначный и не вполне эффективный характер его правления. Демократы рассчитывали, что кавардак первого срока отвратит многих от эпатажного республиканца. Но этого не произошло, даже наоборот.

Справедливости ради, надо сказать, что эпопея с выдвижением уже не вполне дееспособного Байдена и его внезапной заменой на откровенно негодного кандидата облегчила задачу республиканцам. Надежда, что можно наполнить пустую оболочку поддержкой селебритиз и тем самым создать впечатление политического выбора, не оправдалась. Это само по себе свидетельствует, что американские избиратели подходят к происходящему более осознанно, чем давно уже уверены политтехнологи.

Граждан США волнуют проблемы, непосредственно связанные с их жизнью. Внешняя политика никогда не принадлежала к кругу приоритетов.

Однако влияние на международное поведение Соединенных Штатов, несомненно, будет. Эпоха, когда в Вашингтоне были уверены в необходимости управлять мировыми делами (и, естественно, в своем праве на это), заканчивается. Стремление к лидерству заложено в американской политической культуре с момента ее формирования триста лет назад, однако формы его реализации бывали разные. После успешного для США завершения холодной войны во второй половине прошлого века экспансионистские настроения полностью взяли верх.

Причины понятны – исчезли препятствия для внешнего распространения. Часть истеблишмента, настроенная более реалистично, считала, что это благоприятная, но преходящая возможность – надо быстрее воспользоваться. Другая часть впала в антиисторическую иллюзию окончательности доминирования. И теперь Америка преобразит мир по своему образу и подобию, после чего можно будет почить на лаврах.

Золотой век "американского мира" продолжался с начала 1990-х до середины 2000-х годов. Уже второй срок президента-республиканца Джорджа Буша – младшего принес первые признаки сворачивания амбиций. Далее все президенты фактически продолжали этот процесс, в какие бы формулировки они ни паковали курс. В этом смысле линейка Буш-2 – Трамп-2 вполне последовательна, включая Обаму и Байдена внутри. Нестыковка, однако, заключалась в том, что рамка желаемое/возможное сдвигалась, а вот идейная основа политики – почти что нет. Риторика – не просто слова, она задает колею. А колея ведет туда, куда, возможно, и не собирались двигаться.

Украинская ситуация – яркое проявление этого феномена.

В острейший и очень опасный кризис США въехали по инерции, руководствуясь не продуманной стратегией, а идеологическими лозунгами и конкретными лоббистскими интересами.

В итоге конфликт превратился в судьбоносную битву за принципы мироустройства, чего никто в "штабах" не планировал и не ожидал. Помимо этого, баталия стала проверкой реального бойцового потенциала всех сторон, включая и Запад под американским руководством.

Трамп во время первого срока попытался совершить концептуальный разворот, однако на тот момент он сам был очень плохо готов к управлению страной, да и его соратники не могли консолидироваться. Сейчас обстановка другая. Республиканская партия почти полностью на стороне Трампа, а ядро трампистов намерено в первые же месяцы у власти совершить набег на "глубинное государство" с целью его зачистки. Иными словами, расставить в аппарат, включая средний уровень, своих единомышленников, чтобы не допустить саботажа политики президента, который системно осуществлялся на первом сроке.

Получится или нет – бог весть, тем более что сам Трамп не изменился: инстинкты и спонтанные реакции преобладают над последовательностью и выдержкой. Важно, однако, что намерения Трампа и его союзников – поворот к жестко понимаемым меркантильным интересам Америки и уход от идеологизации – соответствует общему направлению движения мира. Это совершенно не делает США удобным и тем более приятным партнером для других стран, но дает надежду на большую рациональность подхода.

Трамп продолжает говорить о "сделках", которые он понимает, как правило, упрощенно. Окружающие его республиканцы верят в силу и мощь Америки, правда, не для управления всем миром, а для навязывания своих условий, где им это выгодно. Что из всего этого выйдет, пока никто не скажет. Но ощущение перевернутой страницы и начала новой главы есть. Прежде всего по причине банкротства тех, кто писал предыдущую.

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731247320


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