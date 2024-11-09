Зеленский и Ермак уничтожают Украину своими решениями, - Марина Данилюк-Ярмолаева

17:35 10.11.2024

Високий Замок

Украина



Наша глобальная проблема - это не новый-старый президент США Трамп, а кризис управления

Высокий Замок: Зеленский и Ермак уничтожают Украину своими решениями



Глобальная проблема Украины заключается в кризисе государственного управления в Киеве, пишет Высокий Замок. Автор статьи считает, что Зеленский и Ермак уволили всех компетентных чиновников и разваливают страну.



Марина Данилюк-Ярмолаева



Зеленский вместе с Ермаком присвоили себе образ неукротимых победителей: они надели чужой хаки - уволили лучших офицеров - поэтому неудивительно, что Украиной управляют эти двое



Трамп 2.0



Фейсбук* изобилует грустными комментариями в стиле "Я в трауре" и "Будет еще хуже".



Итак, первый вопрос. Почему и кто решил, что если Харрис выиграет, мы будем очень счастливы? У Харрис нет опыта работы в Восточной Европе. Во-вторых, я сомневалась в ее победе, когда она выдвинула очень сильного кандидата на пост вице-президента, Джоша Шапиро, губернатора Пенсильвании, который очень лоялен к Украине. И почему она разозлилась, ведь он консервативный еврей и сторонник Израиля. И Камала, и ее сотрудники хотели получить голоса сторонников за свободную Палестинку. Это кадровое решение стало решающим в том, почему Трамп победил в ключевом штате.



Во-вторых, наша глобальная проблема - это не новый, старый президент США Трамп. И даже не усиление республиканцев в Конгрессе и Сенате. Наша беда - кризис государственного управления в виде Зеленского и Ермака.



Почему так? Зеленский присвоил себе единственный подвиг украинского народа в 2022 году. Иными словами, вместе с Ермаком они присвоили себе образ неукротимых победителей, надели чужой хаки - уволили лучших офицеров - так что неудивительно, что Украиной управляют эти двое. И такая Украина не нужна западным элитам. Превращение нации добровольцев на страницах в нацию уклонистов от призыва - это, конечно, не то, что сделала американская элита. А кто? Нежелание Киева вникать в экономику военного времени.



Кто пишет "будет еще хуже" - а что хорошего произошло за последние десять лет? Красные линии, нежелание обострять и объятия с Салливаном? Обещания в стиле Обамы за все хорошее и против всего плохого? Так себе, если честно.



Как мы побеждаем?



1. Победа Трампа означает перекладывание части ответственности и расходов на оружие и оборону на Европу. И здесь мы должны продавать свой реальный боевой опыт всем желающим с максимальной выгодой.



2. Нам придется наводить мосты с Конгрессом и Сенатом, где произойдет возрождение республиканцев. Нам нужно будет усилить присутствие различных голосов в Нэшвилле и Техасе, Огайо и Санта-Барбаре. На каждое место, куда залезет американский сенатор и конгрессмен с популярностью, деньгами и связями с военной промышленностью, должен быть украинец в галстуке с папкой с бизнес-планом. Нам не должно быть дела до сексуальных, этнических и религиозных взглядов этих людей - мы должны стать независимыми и полезными.



Также необходимо перестать пренебрежительно относиться к церковным общинам и в ближайшие годы показать себя как престижные христиане, которые строили здесь "золотые купола" - пока в болотах квакали лягушки. Если вам приходится петь церковные песнопения с Майком Джонсоном, то аллилуйя, братья. Если вам нужно публично извиниться за взаимные оскорбления со Спартц, это тоже стоит сделать. Потому что эта женщина победила на выборах по голосам американских ассоциаций владельцев оружия - то есть потенциально это люди, которые заинтересованы в развитии своего военно-промышленного комплекса и контрактах на миллиарды.



Это интересный вызов на будущее, который определенно требует много рук и качественных умов. И нам ничего не остается, как с этим работать. Потому что опускать руки и заявлять, что это просто люди не любят украинцев - это максимально глупо. Мы должны любить себя, а не политиков чужой страны.



Вот почему я не в трауре. Потому что я точно знаю, что наша беда не в Белом доме, а в нас самих. А когда речь идет о работе с новыми элитами Соединенных Штатов, то это очень интересный вызов. Никто и никогда не мечтал о таких вызовах, интересных вызовах для нашего поколения.



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