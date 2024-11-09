 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.11.2024
18:10  Былое и Дональд: какие выводы Трамп сделал из первого срока
18:05  К каким драматичным последствиям приведет повышение температуры в Казахстане на 2 градуса
17:59  Кладбище англосаксонской мечты на полях СВО
17:55  Казахстан завоевал историческое "золото" на Чемпионате Азии-2024 по хоккею
17:51  Трамп настал. Клептоманы из "95 квартала" не готовились к возможному избранию Трампа, - М.Павлив
17:50  Куда идет и что происходит "российской оппозицией", - В.Скачко
17:45  Пока Орбан выбирает дружбу с Тураном, Токаев приходит на помощь Макрону

17:41  Планы строительства канала в обход пролива Босфор
17:37  Путин как творец мироздания нового типа, - Александр Дугин
17:35  Зеленский и Ермак уничтожают Украину своими решениями, - Марина Данилюк-Ярмолаева
17:02  Возвращение Трампа как новая глава, - Федор Лукьянов
14:42  Кыргызстан. Ушел из жизни писатель Кубанбек Мамбетов
14:35  Ренат Абдуллин: "Они вышли из тени". Над вторым сроком Трампа нависла внезапная угроза
14:34  В Узбекистане запретили использовать в цирке и держать дома диких животных
14:33  Мушкетер истории. К 150-летию академика Евгения Тарле, - Георгий Судовцев
14:31  Шахтеров Кузбасса все-таки "кинули" на зарплату. Впереди забастовка?
14:26  В Турции раскрыли секретные свойства замороженного лимона
14:14  Бюст Путина. Изваял и передал в Россию австрийский скульптор Александр Лаамбайр
14:12  Дуг Бэндоу: "Тупицы в США уверены, что правят миром". Россия и Китай доказали обратное
12:35  Ранние браки в Узбекистане. Как поменялась ситуация за последние десять лет?
11:50  Юанизация российской экономики принимает все более причудливые формы
11:46  Конкурс красоты "Мисс Земля" выиграла студентка Джессика Лейн из Австралии
11:41  "Созданный нами монстр". В Британии осознали цену поддержки Украины, - The Telegraph
11:39  Заключенный сторонник Русского мира Ермек Тайчибеков из колонии в Чимкенте: Надеюсь на Путина и Трампа
11:33  Мир дал Америке шанс на спасение, - А.Яковенко
10:00  Курская дуга, 9 ноября: Попавшие в окружение роты ВСУ отстреливаются и бросаются в контратаки, - СП
09:31  Немецкий политик Бюлент Бююкбайрам из ХДС ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой
08:27  Умирающая империя: английские города вырождаются, - Малек Дудаков
07:02  Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набрал 312 голосов выборщиков (окончательные итоги)
05:56  Два демшизоида - башкир Мурзагулов и адвокат Фейгин уверяют, что Киев разрешил им создать в оккупированных районах Курской области новое государство
05:16  Это карма. Выдавший ордер на арест Путина прокурор МУС Карим Хан обвинен в домогательстве и секс-насилии
05:05  Содом наступает: в польских школах пропагандируют однополые отношения, - Виктор Неделин
05:02  Первая Всемирная конференция по антиковедению завершилась в Пекине
04:53  Нелегальная миграция в Польшу и тайные цели Варшавы, - В.Ключинский
04:43  Десятки тысяч испанцев вышли на массовые протесты в Валенсии
04:39  Эр-Рияд. Теннисный Итоговый турнир WTA выиграла американка Кори Гауфф. В валидольном финале обыграна китаянка Циньвэнь Чжэн
04:35  Валерий Коровин: "Дружеская" расправа над евразийцами в Азербайджане
04:32  Сергей Глазьев: К власти в США приходят прагматики. Страусята разбегаются, Pax Americana заканчивается
03:23  Неделя в СВО. Широким фронтом в наступление, - Readovka
03:19  Европа будет вынуждена сдаться на милость России, - Елена Караева
02:24  15 тысяч ВСУшников попали в оперативное окружение под Купянском, - Р.Маркуш
01:26  Великая октябрьская (по старому стилю) революция Дональда Трампа, - Александр Дугин
01:03  Российский олигарх Бакальчук стал гражданином Кыргызстана и продолжает борьбу за Wildberries
00:44  Игорь Караулов: Россия открыла рецепт политического лидерства
00:41  Игорь Переверзев: Газ – это новая нефть
00:14  Под Пентагоном зашатался сирийский плацдарм, - Къ
Суббота, 09.11.2024
20:20  Украина зря пугает Запад третьей мировой: силы давно на стороне России, - Паскаль Бонифас
20:18  "Или идем вместе с БРИКС, или погибнем вассалами США": эмоциональное выступление Сары Вагенкнехт в бундестаге
20:16  Bulgarian Military: русский Т-80 превзошел американский "Абрамс" по всем параметрам
20:14  Область примирения: насколько с победой Трампа выросли шансы на переговоры РФ и США, - Л.Самуна
20:11  Майдан наоборот: почему затухают протесты грузинской оппозиции, - Игорь Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зеленский и Ермак уничтожают Украину своими решениями, - Марина Данилюк-Ярмолаева
17:35 10.11.2024

Високий Замок
Украина

Наша глобальная проблема - это не новый-старый президент США Трамп, а кризис управления
Высокий Замок: Зеленский и Ермак уничтожают Украину своими решениями

Глобальная проблема Украины заключается в кризисе государственного управления в Киеве, пишет Высокий Замок. Автор статьи считает, что Зеленский и Ермак уволили всех компетентных чиновников и разваливают страну.

Марина Данилюк-Ярмолаева

Зеленский вместе с Ермаком присвоили себе образ неукротимых победителей: они надели чужой хаки - уволили лучших офицеров - поэтому неудивительно, что Украиной управляют эти двое

Трамп 2.0

Фейсбук* изобилует грустными комментариями в стиле "Я в трауре" и "Будет еще хуже".

Итак, первый вопрос. Почему и кто решил, что если Харрис выиграет, мы будем очень счастливы? У Харрис нет опыта работы в Восточной Европе. Во-вторых, я сомневалась в ее победе, когда она выдвинула очень сильного кандидата на пост вице-президента, Джоша Шапиро, губернатора Пенсильвании, который очень лоялен к Украине. И почему она разозлилась, ведь он консервативный еврей и сторонник Израиля. И Камала, и ее сотрудники хотели получить голоса сторонников за свободную Палестинку. Это кадровое решение стало решающим в том, почему Трамп победил в ключевом штате.

Во-вторых, наша глобальная проблема - это не новый, старый президент США Трамп. И даже не усиление республиканцев в Конгрессе и Сенате. Наша беда - кризис государственного управления в виде Зеленского и Ермака.

Почему так? Зеленский присвоил себе единственный подвиг украинского народа в 2022 году. Иными словами, вместе с Ермаком они присвоили себе образ неукротимых победителей, надели чужой хаки - уволили лучших офицеров - так что неудивительно, что Украиной управляют эти двое. И такая Украина не нужна западным элитам. Превращение нации добровольцев на страницах в нацию уклонистов от призыва - это, конечно, не то, что сделала американская элита. А кто? Нежелание Киева вникать в экономику военного времени.

Кто пишет "будет еще хуже" - а что хорошего произошло за последние десять лет? Красные линии, нежелание обострять и объятия с Салливаном? Обещания в стиле Обамы за все хорошее и против всего плохого? Так себе, если честно.

Как мы побеждаем?

1. Победа Трампа означает перекладывание части ответственности и расходов на оружие и оборону на Европу. И здесь мы должны продавать свой реальный боевой опыт всем желающим с максимальной выгодой.

2. Нам придется наводить мосты с Конгрессом и Сенатом, где произойдет возрождение республиканцев. Нам нужно будет усилить присутствие различных голосов в Нэшвилле и Техасе, Огайо и Санта-Барбаре. На каждое место, куда залезет американский сенатор и конгрессмен с популярностью, деньгами и связями с военной промышленностью, должен быть украинец в галстуке с папкой с бизнес-планом. Нам не должно быть дела до сексуальных, этнических и религиозных взглядов этих людей - мы должны стать независимыми и полезными.

Также необходимо перестать пренебрежительно относиться к церковным общинам и в ближайшие годы показать себя как престижные христиане, которые строили здесь "золотые купола" - пока в болотах квакали лягушки. Если вам приходится петь церковные песнопения с Майком Джонсоном, то аллилуйя, братья. Если вам нужно публично извиниться за взаимные оскорбления со Спартц, это тоже стоит сделать. Потому что эта женщина победила на выборах по голосам американских ассоциаций владельцев оружия - то есть потенциально это люди, которые заинтересованы в развитии своего военно-промышленного комплекса и контрактах на миллиарды.

Это интересный вызов на будущее, который определенно требует много рук и качественных умов. И нам ничего не остается, как с этим работать. Потому что опускать руки и заявлять, что это просто люди не любят украинцев - это максимально глупо. Мы должны любить себя, а не политиков чужой страны.

Вот почему я не в трауре. Потому что я точно знаю, что наша беда не в Белом доме, а в нас самих. А когда речь идет о работе с новыми элитами Соединенных Штатов, то это очень интересный вызов. Никто и никогда не мечтал о таких вызовах, интересных вызовах для нашего поколения.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731249300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов: Спикер Сената
- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду 2025 года
- Социального государства в этом году построить опять не удалось
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
- Кадровые перестановки
- О ликвидации нарколаборатории
- Изобличен руководитель корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  