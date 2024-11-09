Путин как творец мироздания нового типа, - Александр Дугин

17:37 10.11.2024

Путин как творец мироздания нового типа

историческое выступление Владимира Путина на заседании Валдайского клуба



Александр Дугин



Выступление Владимира Путина на заседании Валдайского клуба без малейшего преувеличения уже стало историческим. В свое время Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне, войдя в историю как эпизод, когда лидер одного из государств описал будущее человечества. Но это было будущее конфликта, жесткой конкуренции и противостояния двух идеологических лагерей. Наш же президент сегодня описал совсем другое будущее. Архитектуру нового миропорядка, или как он сам сказал, нового мироздания, которое должно создать само человечество, перечислив основные параметры этого мироздания.



Во-первых, это справедливость, уважение культур каждого народа, настоящая, а не мнимая демократия. Как сказал Владимир Путин, демократия – это власть большинства, а не то, как ее трактуют современные глобалисты и либералы, не власть меньшинств. Настоящая демократия – это власть народов, которые сами выбирают свой путь в истории, и это суверенное право никто не вправе у них отнять.



Во-вторых, основой нового мироздания являются традиционные ценности. Нельзя строить мир на принципах, на которых настаивали до последнего момента руководители США, слава Богу, потерпевшие поражение в выборной гонке. Они настаивали на том, чтобы отменить человека, отменить пол, отменить семью. Чтобы заменить самого человека фактически постчеловеческими, постгуманистическими существами.



И это отнюдь не утопия, а то, к чему все человечество вели деятели современного коллективного Запада. Именно этому однополярному миропорядку, основанному на либеральной гегемонии Запада, Глава Государства Российского Путин сказал четкое "нет".



Какое-то время назад, когда Путин говорил о многополярности, многие думали, что это просто слова, которые произносятся только для того, чтобы описать, почему Россия оказалась в оппозиции Западу. На самом деле это нечто гораздо большее. Это стратегия, основанная на традиционных ценностях и уважении к разнообразию всех культур и цивилизаций. А не какой-то одной цивилизации, объявившей себя "прогрессивной" и на этом основании навязывающей свои принципы всему миру.



Более того, это – историческая речь лидера не только России, а всего мира, всего человечества. И очень важно, что Владимир Путин подчеркнул, что западный неолиберализм выродился в тоталитарную идеологию. При этом наш Президент отметил, что сам Запад не является нашим противником. Нашим подлинным противником является глобалистская элита, фанатичная, нетерпимая, навязывающая человечеству совершенно немыслимые правила.



Очень важно и то, что эта речь, наверняка не являющаяся спонтанной, но подготовленная какое-то время назад, уже подтверждена практическими делами. Триумфальным саммитом БРИКС в Казани и победой Трампа на президентских выборах в США. Выбор сделан в пользу традиционных ценностей и против глобалистской диктатуры. Сами американцы высказались против неолиберальной клики, сказав: пошли вон!



На этом фоне наш Президент и его Валдайская речь выглядят просто профетически, пророчески. Причем Владимир Путин не только говорит – он делает. И значительная, самая главная часть его плана уже выполнена. А остальное, безусловно, будет выполнено в дальнейшем.



Также в своей речи Глава Государства Российского подчеркнул, что глобалисты (именно глобалисты, а не просто Запад – нам нужно снова научиться разделять эти понятия, поскольку Америка Трампа – это не Америка Байдена, Обамы, Буша, Клинтона и Сороса) хотели победить Россию, сломить ее, но им это не удалось. Нанести России стратегическое поражение не удалось и не удастся никому и никогда.



И последнее. В течение последних десятилетий мы уже показали всему миру способность отстаивать наши идеалы, ценности, традиционный уклад и наше несогласие с повесткой, навязываемой нам либеральными глобалистскими элитами.



Но в сложных ситуациях прежних лет, когда мы еще не наступали и не могли доказать свою способность столь упорно и эффективно сопротивляться давлению НАТО, глобалистских режимов и их сатрапов, эти же мысли, которые сегодня прямо и четко высказал Владимир Путин, произносились с немного иными интонациями.



Теперь же за нами новая сила: в СВО Россия закалилась, стала намного сильнее и решительнее. У нас наконец появилась наша Русская державная идея, идея православная и всех традиционных религий и коренных народов нашей страны, для которых Россия является единственной Родиной. И поэтому уже стали во сто крат сильнее.



Когда же мы окончательно освободим Украину, то станем тысячекратно сильнее. И тогда, пройдя через невероятные испытания, докажем, что были правы на каждом этапе нашего пути к возрождению. К возвращению нашей роли во всемирном движении человечества к более справедливому, гуманному, честному и экзистенциально адекватному миру.