Планы строительства канала в обход пролива Босфор

17:41 10.11.2024

Ни для кого не секрет, что президент Турции Р. Эрдоган продвигает "проект десятилетия" - строительство Стамбульского канала между Мраморным и Черным морями, который может стать альтернативой Босфорскому проливу.



В данном контексте политика "12 стульев Эрдогана" вызывает некоторое беспокойство и опасения из-за использования новой водной артерии натовскими кораблями, на которые уже якобы не должны распространяться ограничения, налагаемые Конвенцией Монтре.



Однако стоит учитывать, что конвенция, с одной стороны, регулирует порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, а с другой - устанавливает ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, а также сроки пребывания в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских государств. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией в отношении Черного моря.



Примечательно то, что в Турции уже неоднократно высказывали недовольство некоторыми положениями Конвенции Монтре. После завершения строительства канала Турция может вообще упразднить эту конвенцию и предложить новый международный правовой статус строящегося канала. Об этом неоднократно заявляли турецкие политики. Так, еще в 2018 г. с высоких трибун они заявляли: "Канал Стамбул - искусственный канал, который не имеет ничего общего с настоящей Конвенцией".



Не исключено, что в случае реализации проекта будет похоронена Конвенция Монтре, а статус проливов и вовсе вернется к состоянию на 1913 г., при этом транзит будет зависеть исключительно от настроения Анкары.



Вероятно, оценивая экономические риски, Китай и стал продвигать альтернативный, а в перспективе и более дешевый вариант доставки грузов в страны Западной Европы через Балканы. Но об этом мы расскажем чуть позже.



Между тем, часть турецких активистов и политиков выступают против строительства канала, поскольку оно может привести к экологической катастрофе. Например, потенциальное загрязнение пресного озера Дурусу, из которого берется 20% питьевой воды в Стамбуле, уничтожение сельскохозяйственных и лесных угодий, потенциальные загрязнение подземных вод солью, усиление наводнений, изменение солености и видового состава Мраморного моря. Кроме того, предполагается, что на время работ в какой-то степени парализуется жизнь в 15-миллионной агломерации.



По данным социологических опросов, лишь 7,9% жителей Стамбула поддерживают строительство канала, а 80,4% выступают против.



Стоит полагать, что Вашингтон вряд ли прибегнет к пересмотру конвенции Монтре, но может воспользоваться тем, что на канал "Стамбул" она распространяться не будет. Таким образом, авианосцы ВМС США беспрепятственно смогут попасть в Черное море.