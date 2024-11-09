Куда идет и что происходит "российской оппозицией", - В.Скачко

17:50 10.11.2024 "Копытом в лицо". Куда идет и что происходит с так называемой "российской оппозицией"



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Когда Юлия Латынина* недавно в интервью на YouTube-канале "Живой гвоздь" сказала ЭТО, кто-то из пересмешников, на дух не переносящих так называемую российскую оппозицию, начал ерничать: "Одним словом, прозрела. Первая пошла". Кто следующий?"



А зря интересуются. Нет тут никакой интриги: российская оппозиция, которая не только находится за пределами России, но и сидит там на западном подсосе и деньгах беглых олигархов, просто продолжила свое крутое пике. На пути в пропасть или, если точнее, на свалку истории. Или мусорник забытья – там им уже тесно, потому что кучно пошли.



Кто такая эта Латынина? Сама себя она называет писательницей и журналисткой либертарианского политического окраса. То есть поклонница свободы до беспредела без всякой ответственности за сказанное и сделанное, потому как она – художник, она так видит, а свобода творчества – неотъемлемое и неприкосновенное право человека.



Она и творила в России, пока по никому не ведомой причине крайне резко не застрадала зудом борьбы "против Путина" и "диктатуры". Впрочем, как говаривал булгаковский Коровьев, резкий крен к новым предпочтениям у Латыниной случился, когда стало понятно, что коллективный Запад, где, по ее мнению, находятся все грады на холме и дворцы демократии на недосягаемых возвышенностях общечеловеческих ценностей и ЛГБТ-предпочтений, вдруг решил "влиться зеленью" (то есть деньгами) во всех противников президента России Владимира Путина и его курса на наведение порядка внутри страны и обеспечение ее нацбезопасности на, как сейчас принято говорить, внешнем контуре.



Латыниной и таким как она показалось, что этот кусок будет щедрее и обильнее, чем то, что можно заработать в России честным трудом. Плюс чисто воздушно-духовные бонусы и политические коврижки – признание за рубежом в качестве свободолюбивых демократов и борцов против тоталитаризма, поклонников свободы творчества, объективной журналистики, свободы слова и печати и т. д. и т. п.



И плюс, конечно же, тот факт, что за рубеж потянулись многие олигархи, недовольные путинским курсом. И те, кто уже отсидел, и те, кому удалось пропетлять и сдрыснуть.



И сейчас в отношении Латыниной трудно сделать две вещи. Во-первых, перечислить все премии и призы, которые она получила от западных фондов, отдельных политиков и просто мало кому известных грантоедческих, но громко вопящих о свободе фондов. Потому что у Латыниной, выпускницы Литературного института имени Максима Горького еще при СССР, надо это признать, перо бойкое и не лишенное таланта, а знания, в частности, в области экономики, вполне системные и стройные.



Ей даже Кондолиза Райс, первая темнокожая Госсекретарь США при Джордже буше-младшем, как-то лично вручала премию Госдепа все тех же США "Защитник свободы" и даже сфоткалась с увесистой грамоткой в рамочке. Красота и честь! Почти как безумство и отвага!



Во-вторых, трудно найти бранно-оскорбительные слова, которые Латынина не выплеснула бы на Россию, по ее мнению, навсегда заблудшую Родину. Особенно Латынину понесло после успешного неонацистского госпереворота в Украине в 2014 году и ухода Крыма в состав России. Она всей своей истосковавшейся по свободе душой поддержала госпереворот, потом президента Петра Порошенко, а потом буквально едва не зашлась от любви к нынешнему Зеленскому, уже просроченному фронтмену уничтожения Украины под видом ее всяческой защиты в войне с Россией.



А когда еще и Путин победил уверенно на президентских выборах сначала в 2012 году, а потом и, как выяснилось, и в 2018-м, Латынина это перенести уже не смогла. Ее буквально рвало на немецкие кресты и корежило, как переживающие усталость и теряющие прочность металлоконструкции. Забрав пожилых родителей, она в 2017 году свалила из России. По ее словам, навсегда.



Особую злопыхательско-свободолюбивую активность Латыниной вызвала специальная военная операция (СВО), которая и дала невиданный и уже ничем, даже здравым смыслом не ограниченный простор для критики и – это немаловажно! -- сулила страшные по масштабам вливания той самой "зелени" на "борьбу с агрессией".



Так оно сначала и было. С началом СВО все российские оппозиционеры, благополучно осевшие за кордонами России, взбодрились, как прежние старые шахтерские клячи при звуке горняцкой трубы погонщика, -- деньги действительно пошли рекой.



А потом что-то сломалось в, казалось бы, беспроигрышной схеме. И Россия не проиграла, не прогнулась, не посыпалась и не снесла Путина. И Запад жиденько обмишурился с планами нанесения "стратегического поражения России" руками украинских неонацистов. И сами украинские неонацисты во главе с Зеленским и прочими киевско-львовскими недофюрерами и их западно-диаспорными кураторами и спонсорами оказались таким редкостным сборищем эрзац-политических биоотходов, что сейчас уже хоть святых выноси.



И Латынина внезапно для себя что-то узрела и все поняла. Для начала обнаружила в Украине не просто страшную коррупцию, но и чудовищное лицемерие Зеленского, который с подачи своих кураторов и хозяев из США загнал страну в такую глубочайшую яму, что и дна в ней не видно.



И она констатировала: "Из того, что я вижу сейчас в Украине: там сыпется фронт. Сыплется фронт, в том числе по причине какой-то дикой коррупции украинской власти. … Я это читаю так: деньги эти разворовываются, потому что люди, которые должны это строить, не верят в победу Украины и голосуют деньгами". По ее словам, украинские чиновники самым активным образом растаскивают деньги, выделенные на строительство оборонительных сооружений.



Потом Латынина увидела, кто во всем этом виноват: не только дешевый и насквозь продажный Зеленский с такой же свитой, но и – о, боги прозрения! – США, которые бессовестно воспользовались ничтожностью киевских правителей, их жадностью и тупостью и толкнули Украину на смертельную для нее войну.



"Зеленский понимал, что будет за Стамбулом (переговорами о мире в Стамбуле в 2022 году - Авт.), потому что ему вслух это сказали. Де-факто ему сказали: "Мы дадим вам достаточно оружия, чтобы русские и украинцы перемалывали друг друга. Но пока это будет происходить, вы будете оставаться президентом", …Американцы сделали все, чтобы война состоялась. При этом прямо сказали Зеленскому: "Делай правительство в изгнании". Мне кажется, в тот момент они решили пожертвовать Украиной, чтобы сплотить европейских союзников вокруг США. Для них в тот момент Украина была исключительно разменной картой", - сказала Латынина.



И при том она совершенно правильно и четко обозначила цель США – делать все, чтобы русские и украинцы убивали друг друга "до морковкина заговенья".



Ах, вы не знаете, что такое "морковкино заговение"? Объясняю: 15 августа - это ежегодно так называемый "морковный спас". В этот день согласно православным канонам можно было начинать есть морковь нового урожая. Но ни разу не было сказано, когда нужно было прекращать есть морковку старого урожая - это так и оставалось неизвестным. Следовательно, "до морковкиного заговения" -- это до времени, которое никогда не наступит; до бесконечности.



Именно на такую войну США и толкают Украину, только выражаются они яснее – до последнего украинца…



И наконец Латынина увидела всю фальшь и ничтожность, лживость и лицемерие, продажность и двурушничество в отношениях между Зеленским и так называемой российской оппозицией, которая в неонацистской Украине не просто свила гнездо, но даже начала формировать некие военизированные формирования, чтобы бороться с Путиным. И даже участвовала в нападениях на российские регионы..



И Латынина сравнила Зеленского со старухой из "Сказки про рыбака и рыбку" -- действует он исключительно в своих собственных интересах, но при этом ему всегда и всего мало из того, что дают.



А потом прозвучало и главное признание – ошибки в том, что она зря в начале СВО поддержала Украину и ее пробандеровского лидера. "Я была на стороне Украины, я кричала про те самые границы 91-го года. Это же борьба демократии с диктатурой! А после этого господин Зеленский мне и, я думаю, десяткам тысяч таких, как я, УДАРИЛ КОПЫТОМ В ЛИЦО (выделено мною. – Авт.), сказав, мол, "убирайтесь в свою Рашку и там протестуйте". После этого началась вся эта история про генетических рабов и имперцев", - сказала она.



Очень, оказывается, ее обидело то, что все гадостное, что происходит в Украине Зеленского, осуществляется под крики "генетические рабы".



Вона как! Кто бы мог подумать? Такое вот антипутинское братство вырисовывалось и проплачивалось по крутым тарифам, что аж десны болели от поцелуев…



Однако и сейчас Латынина лукавит и недоговаривает. В проблемах столь ей любимой оппозиции Зеленский если и виноват, то наименьшим образом. Все остальное сделала сама российская оппозиция. Но по украинским причинам – беспредельной жадности, тупой амбициозности и жлобско-примитивного неумения договариваться хоть о чем-то, если на кону стоит бабло. Чужое и свое.



Проследим только последние этапы и вехи крутого пике росоппозиции:



– 1 ноября 2024 года бизнесмен Евгений Чичваркин* через свой YouTube-канал сообщил, что выходит из рядов российской оппозиции. "Я принял тяжелое, хотя – нет, решение вывести себя за рамки контура российской оппозиции. Никто не отражает дух, чаяния - то, что реально российский народ хочет. На самом деле это могут понимать только те, кто остался в России. …Мы все просто не поняли, что нужно, что от нас хотели. Нужно вот этого: люди хотят тишины, спокойствия, позитива, а не вот этого всего. Не межвидовой борьбы, не межстрановой. Люди хотят, чтобы все было хорошо", -- вот квинтэссенция сказанного им. По его словам, нынешние представители российской оппозиции увлеклись грызней и сведением счетов друг с другом;



– при этом Чичваркин высказал недовольство даже Юлией Навальной**, вдовой умершего в тюрьме вождя оппозиции Алексея Навального. А ведь о романе между Юлией и Чичваркиным при живом-то муже-рогоносце, сидельце и страдальце, не говорил разве что ленивый, любуясь фото с изображением счастливых голубков:

Чичваркин и Навальная



– разрыв голубков случился, когда Навальная заявила, что готова баллотироваться в президенты России в любой момент. У нее есть, с кого брать пример, если дело касается развала страны – так ее уже видят на Западе:

Навальная в виде Горбачева



– в начале октября сего года оппозиционер Максим Кац* обвинил соратников Навального в "отмывании репутации" бывших руководителей "Пробизнесбанка" Александра Железняка и Сергея Леонтьева, которые в России обвиняются в хищении 25 млрд рублей у вкладчиков. Соратники Навального назвали заявления Каца* ложными, но слова-то были сказаны и единению оппозиционеров они не способствуют;



– в сентябре 2024-го соратники Алексея Навального обвинили бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина*, соратника Михаила Ходорковского*, в организации нападения на оппозиционеров Леонида Волкова*, Ивана Жданова* и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову*. Невзлин* отверг обвинения, но осадочек-то вышел и остался принеприятнейший.



А ведь нужно помнить, что еще 22-24 июня 2024 года в Варшаве прошло очередное сборище "Съезд народных депутатов" (СНД), сборища российских оппозиционеров, объявивших "войну путинизму".



Несколько дней около 60 (по другим данным, 40) членов (всего их 106) иноагентов, террористов, экстремистов, часть из которых в предыдущие годы были в России депутатами разных уровней, изображали "законодательный орган" в изгнании. И разрабатывая, принимали "законы", которые будут действовать, когда Россия Путина, как надеются участники СНД, потерпит поражение и будет освобождена властью во главе с экс-думцем Ильей Пономаревым** .



Депутаты СНД приняли "Акт об оружии", "Акт о защите светского общества" (против РПЦ и др. традиционных конфессий), "О гарантиях иностранных инвестиций в РФ", "Концепцию реформы соцполитики", "Концепцию перезагрузки Российской республики "Новое возрождение". А также – это главное! -- "Формулу победы" Украины и запада над Россией. В дополнение к модной тогда "Формуле мира Зеленского".



В ней 7 пунктов: 1. Достичь паритета на поле боя; 2. Превзойти уровень военного производства РФ; 3. Отрезать российскую власть от источников, средств и технологий для ведения войны; 4. Добиться раскола российских элит; 5. Поддержать россиян, борющихся за демократию; 6. Создать политическую альтернативу путинизму; 7. Демонтировать Путина и прекратить войну.



Бред, конечно, но, с другой стороны, это как раз тот случай, когда и протокол о намерениях важен, потому что объясняет подлинные планы и задумки фигурантов. А здесь протоколы иноагентов и врагов ясны - убивать всех несогласных.



По этому поводу страшно обрадовалась The Times, которая 26 июня сего года написала: "Российские эмигранты призывают к вооруженному сопротивлению путинскому режиму".



СНД в закрытом режиме действительно рассмотрел тактику террористической борьбы против России и признал, что СНД - "политическое крыло Легиона свободы России, военной силы из 4-х батальонов, сражающихся за Украину, Национальной республиканской армии (НРА), которая, по словам Пономарева*, "тесно сотрудничала с украинскими спецслужбами в операциях внутри России, включая атаки дронов на нефтебазы, диверсии на ж/д линиях", теневой сети партизан, действующих в России.



Пономарев, который назвал себя "политическим координатором НРА" провозгласил террор главным оружием борьбы: "НРA взяла на себя ответственность за убийство Владлена Татарского, военного блогера, в Санкт-Петербурге, и Дарьи Дугиной, дочери политического философа Александра Дугина, которая погибла в результате взрыва ее автомобиля. …Я считаю всех, кто связан с военной машиной – правительственных чиновников, которые организуют, финансируют войну, бизнесменов, производящих оружие, пропагандистских поджигателей войны, военных, сотрудников служб безопасности – комбатантами. Они – законная цель для украинских военных и бойцов российского сопротивления. Применение силы против путинских убийц, их финансистов, пропагандистов морально оправдано, соответствует внутри признанным нормам ведения войны и необходимо для победы".



Вот так вот. Место этого "борца" – в тюрьме или в сумасшедшем доме, но он востребован Западом и очень хорошо себя чувствует, не отказываясь от своих намерений.



Похоже, правда, сорвался план создания в Вашингтоне так называемого посольства российской оппозиции, расположенного в отдельном особняке стоимостью 1,9 млн долл в двух кварталах от Капитолия. и, возможно, откроется уже в ноябре. С инициативой его создания выступил все тот же "Съезд народных депутатов", и Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Здание "посольства" должны были купить на деньги неких спонсоров, имена которых не раскрываются. Справедливости ради следует отметить, что открытие "посольства" намечено на этот ноябрь, а он только начался. Но сомнения-то уже одолевают сейчас. Тем более, что уже лопнула идея Пономарева о создании в части оккупированной ВСУ в Курской области "альтернативных органы власти" России, которые он и должен возглавить. Как фюрер росоппозиции. Ага, как же!



Еще в конце прошлого года тот же Чичваркин первый раз угрожал выходом из оппозиции по очень "уважительной" причине: "Мы проиграли. Давайте просто признаем это. Запад выстроил на полстраны забор, из-за которого не выпускает ни людей, ни деньги, но за этот забор закидывает деньги за ресурсы. За забором много денег и людей, все восстановилось феноменально. Ушла IKEA. На смену пришли компании, которые производят мебель. Ушли западные производители машин, а китайские "микроволновки" на колесиках прекрасно продаются. Запад сделал все своими дебильными санкциями. …В России доказали, что смогут сделать свою мебель, свою "Вкусно - и точка", свой Starbuks. Все сделают сами, а вы без нас не можете, так Путин говорил, так и вышло. А Европа впала в истерику, напихав "Газпром" деньгами". …Феноменальное пачканье фекалиями друг друга уничтожило оппозицию. Прошу меня не считать больше оппозицией, она не существует. У Запада была возможность забрать к себе 300 тысяч российских айтишников, чтоб обескровить страну, но они не сделали этого. Они сделали все, чтоб Путин победил. И он побеждает".



Пространно, но аргументировано и точно. Однако нужно помнить еще одно обстоятельство: все коллаборационисты и компрадоры, которые пошли в услужение Адольфу Гитлеру в годы Второй мировой войны, тоже руководствовались планами, выглядевшими очень бредовыми. И, увы, не только руководствовались теоретически, но и уничтожали своих противников, в основном бывших земляков и сограждан, с такой изуверской жестокостью, что матерые гитлеровские расстрельные зондеркоманды за головы хватались от ужаса. Потому что бешенство, в том числе и политическое, не лечится…



* признаны иноагентами в России

**внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга



О том, что тем временем происходи т во властных органах Украины - в статье Елены Мурзиной "Закат двойной звезды "Зеленский - Ермак" и выборы в США" Источник - Ukraina.ru

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