Казахстан завоевал историческое "золото" на Чемпионате Азии-2024 по хоккею

17:55 10.11.2024

9 ноября мужская сборная Казахстана по хоккею завоевала золотые медали первого азиатского первенства, которое завершилось на "Халык Арене", обыграв в решающем поединке японскую дружину со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.



Это был заключительный матч ЧА-2024, в котором японцам достаточно было сыграть и вничью, чтобы занять первое место на турнире.



