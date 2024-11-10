Кладбище англосаксонской мечты на полях СВО

17:59 10.11.2024 Намерение Запада "победить Россию на поле боя", имея в распоряжении арсенал колониальных сафари времен пресловутого "конца истории", закономерно обернулось его полным фиаско на полях сражений СВО



10.11.2024 | Юрий БОРИСОВ



Пока на Западе не случилось коренного переосмысления того, что он уже успел наворотить на территории бывшей Украинской ССР за последние почти три года, он продолжает шпорить своего милитаристского конька, не обращая внимания на то, что он уже превратился в полудохлую клячу. Об этом, по признанию самих западников, наглядно свидетельствуют последние сводки поставок вооружений киевскому режиму, среди которого все меньше тяжелой боевой техники.







"В последние месяцы в пакетах американской помощи в основном содержатся боеприпасы – снаряды, ракеты для установок HIMARS и комплексов ПВО. В них мало бронетехники и специальных машин, которые были бы признаком подготовки к какой-то более решительной и маневренной войне.



В последнем пакете помощи США от 21 октября значились американские бронетранспортеры M113 – устаревшие, хотя и эффективные бронемашины. Кроме них, там не было никакой техники – остальные позиции были заняты в основном боеприпасами.



В предыдущем пакете от 16 октября из техники также были только военные внедорожники Humvee. Остальное – в основном, боеприпасы. Среди них были зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, наземные высокоточные ракеты GMLRS, 155- и 105-миллиметровые снаряды, ракеты для противотанковых комплексов TOW, патроны, гранаты и взрывчатка".



Причина тому – вовсе не какое-то легендарное переосмысление Западом ситуации на поле боя и тем более не его миротворческие намерения. Все обстоит куда более прозаически. По-настоящему пригодной для борьбы с тяжеловооруженными российскими сухопутными войсками полноценной бронетанковой техники у самого Запада раз-два и обчелся. И эта проблема возникла отнюдь не вчера.



Западные армии, после пресловутого "конца истории" объявленного еще в начале 1990-х годов, стали активно перевооружаться, по сути, для классических колониальных "сафари" на дикарей образца XIX века.



Основным средством передвижения стали легкомоторные джипы типа "Хамви" и слегка более защищенные БТР типа "Страйкер". Кстати, про последние еще по итогам иракской войны сами американские военные писали, что они ни к черту не годятся, потому что прошиваются насквозь даже легким пехотным оружием. Но эту тему быстро замяли, поскольку сама идея легких и необременительных колониальных войн казалась тогда неоспоримой.



Клиническим случаем таких настроений выглядела программа перевооружения британской армии от 2015 года.



"Согласно планам британского Министерства обороны, машины семейства "Эйджекс" вместе с колесными БТР "Боксер" составят основу вооружения двух соединений нового типа – ударных бригад (Strike Brigade). Лишенные танков, они будут являться "средними" бригадами, примерными аналогами американских бригад "Страйкеров". В каждую из них войдут два полка "Эйджексов" и два батальона "Боксеров". Полк "Эйджексов" по штату будет располагать 44 БРМ, а вместе с другими вариантами количество бронемашин в полку достигнет 90-100 единиц… Жертвой программы создания ударных бригад станет один из трех все еще сохраняющихся в британской армии танковых полков. Количество "Челленджеров 2" вследствие этой реорганизации сократится с 227 до 148.



Структура ударной бригады ориентирована на экспедиционные действия. Опыт таких операций показывает, что в большинстве случаев можно обойтись без танков. Вот только что делать при столкновении с противником, располагающим более тяжелым вооружением? Следует вспомнить одну британскую традицию: отсутствие ПТРК в комплексах вооружения гусеничных бронированных машин. Ни БМП "Уорриор", ни БРМ "Эйджекс" ими не располагают. Но "Уорриорам" в реалиях 80-90-х годов прошлого века обеспечивали поддержку не только танки, но и самоходные ПТРК "Страйкер" (сняты с вооружения в 2005 году). В ударной же бригаде максимальный калибр вооружения боевых машин уменьшится со 120 до 40 мм, а единственным противотанковым средством будут переносные комплексы "Джавелин". Хватит ли этого для настоящего боя? Думается, сами британские военные в этом окончательно не убеждены и рассматривают свою затею с ударными бригадами как своеобразный эксперимент".



Докатились до того, что реформу своих сухопутных войск британцы стали проводить на основе "боевого опыта", полученного французскими войсками в…Мали, каковой состоял в скорости перемещения по шоссе из точки А в точку Б:



"В то время как MIV позволит повысить мобильность мотопехотных батальонов до уровня, соответствующего армиям Франции или США, Ajax, несмотря на свою хорошую защищенность и способность преодолевать пересеченную местность, скорее всего, будет перемещаться медленнее на длинные дистанции. В сравнении с французскими и американскими аналогами, британские ударные бригады вряд ли смогут так же быстро перебрасывать полный состав на большие расстояния. Французский батальон, например, смог преодолеть расстояние в 2 тыс. километров за пять дней в ходе военной операции в Мали в 2013 году".



Именно с таким колониальным военно-техническим багажом Запад влез в украинскую драку, в которой его противником стали регулярные российские войска, оснащенные, согласно опыту Советской армии, всеми видами тяжелых вооружений для войны с блоком НАТО времен холодной войны.



Первые (они же последние) партии относительно современных западных танков, общим числом около сотни штук, были поставлены еще полтора года назад. После же их фактического исчерпания, Западу стало просто больше нечего посылать, не считая все того же колониального "зоопарка". А он для российских солдат, наученных бить куда более серьезное "зверье", в принципе не является трудной целью.



БМП Stryker: уязвим для поражение ПГ-7 с FPV со всех проекций, машина отличается слабым бронированием. Двигатель располагается спереди справа по ходу движения. Механик-водитель слева. Так же данные машины не оборудованы "запаской", поэтому попадя в колесо, вы обездвижить машину.



БМП Marder: наиболее уязвимые со стороны бортов и кормы, а так же с верхней проекции. Двигатель располагается спереди справа по ходу движения. Механик-водитель слева.



БМП M2 Bradley, которые не покрыты динамической защитой, уязвимы для ПГ-7, наиболее уязвим сзади и сзади сверху. Двигатель располагается спереди справа по ходу движения, механик-водитель находится слева. Уязвим к быстрому возгоранию в связи с неудачной компоновкой топливных баков.



БТР-4. Машина уязвима со всех сторон. Двигатель располагается слева по ходу движения за механиком-водителем.



Есть еще ряд разных БТР и БМП, которые поставляются или были поставлены противнику. Главное понимать: ББМ – не танки, они более уязвимы к огневому воздействию ПГ-7.



И началось, в сущности, форменное избиение западной техники, которая изначально не была предназначена для большой войны европейского типа.



БТР M1132 ESV Stryker после близкого знакомства с Российской армией под Курском

Французский БТР VAB

Британский БТР FV432



Однако Запад – не настолько быстрый разумом, чтобы своевременно оценить реальные последствия своей авантюры. И он продолжает делать ставку на нанесение России "стратегического поражения". Вот только материальных ресурсов для воплощения в жизнь этой заветной мечты у него остается все меньше. И не остается ничего другого, как продолжать гнать на Украину уже полностью оскандалившиеся здесь табуны "Страйкеров":



И это еще в лучшем случае. А в худшем и наиболее массовом ВСУ оснащаются такой складской завалью, от которой за версту несет еще Второй мировой войной.



Так называемым "украинцам", нахлебавшимся по самые ноздри западного "военного превосходства", от которого на поле боя остается только куча горелого хлама и горы вэсэушных трупов, в последнее время хватает ума не присваивать каждой новоявленной западной механической падали статус "вундерваффе", или "святого Джавелина", как это было раньше. А поскольку количество этого горького опыта неизбежно переходит в соответствующее качество, то не за горами и тот этап, когда они, наконец, поймут главное – что не с теми связались и не на тех рассчитывали. И чем быстрее они это поймут, тем меньше жадный до славянской крови Запад успеет их убить. Источник - Фонд стратегической культуры

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