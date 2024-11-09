К каким драматичным последствиям приведет повышение температуры в Казахстане на 2 градуса

18:05 10.11.2024

По оценкам экспертов ООН, к 2030 году средняя годовая температура в Казахстане вырастет почти на 2 градуса, а к 2050-му - на 3 градуса.



Ситуация с паводками показала, что большая часть строений, находившихся в зоне риска, не была застрахована – Караван



Это приведет к росту числа и масштабов стихийных бедствий, может нанести вред сельскому хозяйству, водным ресурсам, пастбищам и лесам страны. Об этом говорится в комментарии директора департамента страхового рынка и актуарных расчетов АФР РК Елены Филимоновой, сообщает Caravan.kz.



По оценкам ООН, 75 % территории Казахстана подвержены различным стихийным бедствиям. Ситуация с паводками показала, что большая часть строений, находившихся в зоне риска, не была застрахована, что привело к серьезным финансовым потерям для граждан и предпринимателей.



В страховые организации поступило только 165 заявлений о страховых событиях. Сумма заявленных требований составила 745 млн тенге. Государством выделено порядка 137 млрд тенге бюджетных средств на ликвидацию последствий паводков.



Только 3,2 % жилых помещений в Казахстане застрахованы от природных катастроф. Причем большая часть из них сконцентрирована в Алматы – по городу застраховано 7,7 % жилья.



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"К сожалению, на сегодня граждане, проживающие в опасных регионах страны, не рассматривают страхование имущества в качестве защиты от финансовых потерь", - считает Елена Анатольевна.



При этом интерес к добровольному страхованию имущества в Казахстане за последние три года заметно вырос. По итогам 2023 года, страховые организации застраховали имущество на сумму 49,6 трлн тенге, собрав свыше 210 млрд тенге. Это на 27 % больше, чем в 2022 году, и на 44 % больше, чем в 2021 году. (По данным портала "Караван.kz", сюда включены и 80 млрд по перестрахованию имущества в других странах. Поэтому сумму страхования в отчетности надо бы уменьшить до 130 млрд тенге - Ред.) В 2023 году владельцам пострадавшего имущества было выплачено 68,7 млрд тенге, что на 72 % больше, чем в 2022 году, и на 406 % больше, чем в 2021 году.



"В настоящее время рассматриваются различные варианты катастрофического страхования для выбора оптимальной модели для Казахстана. Международная практика показывает, что модель страхования должна быть основана на принципах государственно-частного партнерства, предусматривающего несколько механизмов защиты, включая добровольное страхование, - говорится в комментарии. - Внедрение эффективной модели страхования от катастрофических рисков в Казахстане позволит уменьшить нагрузку на государственный бюджет и обеспечит страховой защитой население, чье жилье расположено в опасных районах".



Адил УРМАНОВ