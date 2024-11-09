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Былое и Дональд: какие выводы Трамп сделал из первого срока
18:10 10.11.2024

Былое и Дональд: какие выводы Трамп сделал из первого срока
47-й президент США не будет похож на 45-го

Андрей Кузмак

После победы Дональда Трампа на президентских выборах – 2024 основным объектом обсуждения стали его будущая политика и состав администрации. Зачастую в своих прогнозах относительно первых решений Трампа после возвращения в Белый дом, в том числе внешнеполитических, аналитики опираются на опыт его первого срока. Однако есть немало факторов, свидетельствующих о том, что второе президентство республиканца будет значительно отличаться от первого, и такие сравнения не вполне корректны. "Известия" изучили "нового Трампа".

Первый срок Дональда Трампа в США и за их пределами в основном оценивают как неудачный. В социологических опросах респонденты отмечают, что республиканец не оправдал возложенных на него ожиданий. Тем более это справедливо, когда речь идет об обозначенных им целях "осушить вашингтонское болото" и коренным образом перестроить государственный аппарат. Ничего из перечисленного не вышло. Напротив, борьба с американской бюрократией закончилась для Трампа двумя попытками импичмента, бегством союзников и в конце концов - поражением на выборах, результат которых он не смог оспорить во многом из-за того, что остался без поддержки, причем даже внутри своей партии.

Выводы из поражения Трамп сделал довольно быстро, после чего практически сразу перешел к реализации своей новой стратегии. Существует как минимум три фактора, серьезно отличающие Трампа 2016–2020 годов от нынешней версии.

Консолидация партии

Первое, чем занялся Трамп с 2021 по 2024-й, стала консолидация партийных рядов. За следующие после поражения четыре года он избавился от любой внутрипартийной оппозиции. Кто-то, вроде Митча Макконнелла, был отправлен на почетную пенсию, кто-то, как Майк Пенс, Лиз Чейни и Никки Хейли, были раздавлены Трампом в ходе внутрипартийной борьбы. Иных оппонентов, вроде Рона Десантиса, аккуратно, но показательно принудили к лояльности. В итоге, движение MAGA (Make America Great Again) стало доминирующей силой в Республиканской партии. Примечательно, что из игры выводились и те, кого было принято считать "супертрампистами". Известная крепкими высказываниями Марджори Тейлор-Грин была исключена из ультраконсервативной фракции Freedom Caucus за нарушение партийной дисциплины.

Результатом запущенных Трампом фундаментальных структурных изменений в Республиканской партии стало не только формирование жесткой иерархии, но и окончательное ее превращение в "партию рабочего класса" - совершенно не похожую на "партию белого истеблишмента" предыдущих десятилетий. Стратегия принесла конкретный результат, и это заслуга Трампа, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

- Первый урок, который воспринял Трамп, - необходимость контроля над партией, которая за последние годы окончательно стала трампистской, с четко выраженной иерархией. Вся оппозиция, которая не давала ему покоя на протяжении всего первого срока, была им вытеснена. Последним и при том весьма карикатурным оппонентом внутри партии была Никки Хейли. Теперь за республиканцами еще и обе палаты конгресса. К слову, такой успех традиционно считается заслугой именно президента, - подчеркивает эксперт.

Системность и скрытность

Еще с кампании 2016 года усилиями корпоративных медиа за Трампом утвердился имидж антисистемного политика и аморального человека. Ему вменялось нежелание играть по правилам американской политической конкуренции, и на протяжении последних восьми лет на него сыпались обвинения в мизогинии, расизме и шовинизме. Тому способствовал и сам Трамп, который в силу своего медиапрошлого на протяжении многих лет не утруждал себя выбором политкорректных выражений. После "штурма Капитолия" ко всему добавилось еще и обвинение в организации мятежа, то есть покушении на самую главную американскую ценность - демократию.

За прошедшие три года команде Трампа постепенно удалось добиться серьезного изменения имиджа своего лидера и показать его системность. Кандидат от республиканцев стал куда аккуратнее высказываться относительно своих взглядов (но не оппонентов), разными способами дистанцировал себя от событий 6 января 2021 года и ультраправых организаций и ни слова не произнес о движении QAnon, в поддержку которого выступал несколько лет назад. К кампании 2024 года он подошел уже как признанный политический лидер, а не шоумен-аутсайдер, подчеркивает Владимир Васильев.

- Всю кампанию 2016–2020 годов он вел как несистемный политик, который не намерен играть по правилам. В этот раз он постарался прикинуться мейнстрим-политиком, не мятежником, не угрожающим устоям государства. Он позиционировал себя не как андердог, а как лидер, - отмечает собеседник "Известий".

Кроме того, Трамп стал куда аккуратнее говорить о своих планах на второй срок. Если не иметь в виду высказывания в духе "решения украинского конфликта за 24 часа" или "стать диктатором на один день", он не присоединился ни к одному потенциально опасному для предвыборной репутации кейсу. Фонд Heritage Foundation активно сотрудничает с командой Трампа, однако подготовленный этой организацией "Проект 2025" по коренным изменениям политической и социально-экономической жизни в США кандидат от республиканцев публично не поддержал. Причем это демонстративное отдаление стало еще большим после того, как глава фонда Кевин Робертс заявил о подготовке его подопечными "второй Американской революции". Сокрытие планов - еще одна особенность Трампа "версии второго срока", указывает Владимир Васильев.

- Трамп "затемнился" по всем параметрам. Что он будет делать, когда он приступит к своим обязанностям, никто не знает. Вся его программа, по сути, - проект 2025, и инструменты ее реализации пока до конца не ясны никому. Например, 10 сентября на дебатах ему задали конкретный вопрос о депортации нелегалов. Трамп ушел от ответа, ведь речь идет о миллионах, если не о десятках миллионов человек. Он скрывает методы, к которым прибегнет, - отмечает Васильев. В то же время взгляды Трампа не изменились, и о некоторых из них он действительно заявлял. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать в мейнстрим-медиа шквал обвинений в диктаторских замашках и сравнение с самыми отрицательными политическими фигурами прошлого.

Кадровая политика

Главной ошибкой первого срока эксперты называют проваленную Трампом кадровую политику. Собственно, и сам избранный президент это частично признал. "Самая большая разница с 2016 годом - теперь я знаю, что такое Вашингтон. Я испытал это на себе. Я пришел туда совершенным новичком, никого не зная и не имея соответствующей экспертизы. Сейчас я знаю все и всех. Тогда мне рекомендовали людей, и я их слушал. Сейчас я бы никогда так не сделал, тогда я надеялся, что их интересы и интересы страны совпадают", - рассказал Трамп в интервью Такеру Карлсону 1 ноября это года.

Отсутствие внятной кадровой стратегии и контроля в отдельных ведомствах привело не только к блокированию инициатив хозяина Белого дома, но и к реализации идей, по сути, противоположных его убеждениям. Особенно это относится к внешней политике США первого трамповского срока. По этой причине "глубинное государство", как это неоднократно происходило в американской истории, оказалось сильнее избранного президента.

Теперь Трамп ведет за собой армию государственных служащих, подготовленных как раз Heritage Foundation, всей своей карьерой обязанных одному человеку и, как верят трамписты, - лояльных ему. Причем этот алгоритм Трамп применил не только к сотрудникам отдельных департаментов (то есть министерств и ведомств), но и к вероятным членам своей администрации. Лучший, вероятно, пример - вице-президент Джей Ди Вэнс.

Опыт первого срока имеет ключевое значение с точки зрения кадровой политики возвращающегося в Белый дом Трампа, подчеркивает преподаватель ГАУГН, научный сотрудник Института США и Канады РАН Евгений Антонов.

- Трамп после поражения на президентских выборах 2020 года сделал выводы. И в первую очередь речь идет о людях в его команде. В решении кадровых вопросов одним из основных критериев будет лояльность кандидатов будущему президенту. Республиканец больше не допустит в составе администрации разношерстного состава участников, чтобы не пришлось столкнуться с проблемами первого срока, когда количество уходящих в отставку самостоятельно или увольняемых Трампом исчислялось десятками. Фигуры типа Джона Болтона, Рекса Тиллерсона, Майкла Флинна и многих других, которые в первый срок президентства надеялись выступить в роли стабилизирующей силы, с точностью не войдут в новую администрацию. Как и те, кто в течение последних восьми лет менял свою позицию по отношению к республиканцу или же метался из стороны в сторону, - отмечает эксперт.

Вместе с тем подготовленность Трампа ко второму сроку не означает успеха общей стратегии. Как указывают эксперты о ее первых результатах можно будет говорить ближе к середине весны 2025 года. Имея превалирующее влияние на все ветви американской власти, новая администрация, очевидно, постарается реализовать этот потенциал как можно скорее. А значит, сразу же столкнется с сопротивлением системы, которую она пришла менять. Впрочем, как подчеркивает американист, автор политической биографии Трампа, Кирилл Бенедиктов, разница заключается в том, что у 47-го президента США несравнимо больший потенциал для реализации своих стратегий, чем был у 45-го.

- Ресурс у него есть: это и обе палаты конгресса, которые республиканцы забрали на этих выборах, и Верховный суд, где также есть преимущество консерваторов. Если он грамотно расставит своих людей, у него будет и аппаратная поддержка. Как следствие, если ему удастся поменять вашингтонскую бюрократию, которая саботировала его решения в первый срок, он может добиться революционного результата во внешней и внутренней политике. Потенциал для самых невероятных для нас сегодня решений у Трампа есть. Впрочем, пока эта победа не сделана, ничего не предрешено, - сказал эксперт в подкасте "Известий" "Посольский приказ".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731251400


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