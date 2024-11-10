Китай обходит США в борьбе за влияние на Индонезию, - Владимир Скосырев

00:16 11.11.2024

10.11.2024



Пекин нарастит масштаб инвестиций в третье по численности населения государство

Владимир Скосырев



Президент Индонезии Прабово Субианто заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что его страна рассчитывает укреплять всестороннее взаимодействие с Китаем.

Президент Индонезии Прабово Субианто провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Си тепло приветствовал гостя и подчеркнул, что тот выбрал именно Китай как первую страну для посещения после инаугурации. Это, по словам хозяина, способствует углублению взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. То есть Пекин дает понять, что будет наращивать масштаб торговли и инвестиций в Индонезию, третье по численности населения государство мира. Но Джакарта не хочет складывать все яйца в китайскую корзину и потому, придерживаясь официально нейтрального курса на международной арене, взаимодействует и с США, с их партнерами по военным блокам.



Сохранять баланс в отношениях с двумя нынешними сверхдержавами – непростая задача для Джакарты. Си в своей речи подчеркнул, что обе державы привержены принципу "стратегической автономии". Этот мудреный термин подразумевает, что ни одна сторона не обладает каким-то перевесом во взаимоотношениях, обе равноправны. Но на деле Пекин получил пусть не решающие, но определенные рычаги для нажима на Джакарту.



Как говорится в совместном коммюнике о переговорах двух лидеров, Китай и Индонезия проведут в 2025 году первый диалог в формате "два плюс два" между министрами иностранных дел и обороны. Такой диалог послужит платформой для расширения стратегических коммуникаций, политического и оборонного сотрудничества двух государств. Еще одним импульсом для сближения двух государств служит скоростная железная дорога между Джакартой и Бандунгом, проложенная на основе китайской инициативы "Пояс и путь". Она действует больше одного года. За это время было перевезено боле 5,79 млн пассажиров.



Китайские эксперты, развивая тезисы председателя КНР, утверждают, что по примеру Китая и Индонезии другие страны глобального Юга тоже должны усилить взаимное сотрудничество друг с другом. Причем, по мнению Ма Бо, доцента университета в Нанкине, Индонезия не хочет походить на младшего партнера КНР. Она сама считает себя державой всемирного уровня.



Иную точку зрения высказал Сюй Липин, директор Центра исследований Юго-Восточной Азии в Академии общественных наук Китая. Он указал, что Субианто посещает Китай второй раз за короткое время. В апреле он побывал в Пекине, еще не будучи президентом, а в качестве министра обороны. Это не только значит, что связи двух стран остаются нерушимыми; главное, то, что КНР и Индонезия показывают пример другим развивающимся странам, как строить взаимоотношения. Нужно добиться того, чтобы глобальный Юг, а не Запад играл ведущую роль в международных делах.



Заявка нешуточная. Но так ли безоблачны связи между КНР и Индонезией? Сюй говорит, что Китай и Индонезия работали совместно по проблеме укрепления безопасности в Южно-Китайском море (ЮКМ) и обсуждали кодекс поведения в этом море. Тут договоренности между двумя странами и другими государствами, которые спорят между собой по поводу разграничительных линий на этом водном пространстве, не было достигнуто. Дело в том, что Китай отвергает давний вердикт трибунала в Гааге по этому вопросу. Пекин, ссылаясь на исторические документы и данные археологических раскопок, выдвигает претензии почти на всю акваторию ЮКМ, а ведь по его водам идут перевозки нефти, промтоваров из Китая на Ближний Восток, в Европу и обратно.



В беседе с "НГ" Алексей Другов, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "Субианто и в апреле принимали в Китае на высшем уровне, хотя он был тогда министром обороны. Китай хотел показать свое дружеское расположение к Индонезии. Сейчас прием был тоже на высшем уровне. Было подписано семь соглашений о сотрудничестве. Две стороны хотят развивать отношения, несмотря на то что Соединенные Штаты стремятся усилить их разногласия по ЮКМ. Тем не менее в Индонезии отклики на визит Субианто очень позитивные".



Однако противоречия по ЮКМ не разрешены, считает эксперт. "Спор идет об архипелаге Натуна. Индонезия переименовала воды вокруг архипелага в "море Натуна" и рассматривает это пространство как свои воды", – заключил Другов.