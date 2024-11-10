Путин признал предательство элит: началась революция сверху, - МК

00:32 11.11.2024

Самые главные слова президента на "Валдае"



Самое главное в речи Путина на "Валдае" было в самом конце. Это были революционные слова. Услышать от президента, что он не хочет возвращения к тому курсу, которым шла Россия до 2022 года, и жесткую оценку этого курса, - об этом добрые русские люди могли только мечтать.



Интервенция - это военное, политическое, информационное или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства, нарушающее его суверенитет. До военного вмешательства дело тоже дошло, хотя в основном интервенция действительно была скрытая. И не чужими руками осуществлялась эта интервенция. Руками чиновничьей, культурной, медийной и бизнес-элиты. По всем фронтам. Куда ни ткни.



Образование? Ну, вспомните, как десятилетия подряд ныне сбежавшие "заслуженные учителя России" вбивали в головы, что вся наша история - кромешный кровавый ад, цари и генсеки - маньяки, палачи, убийцы, нечем гордится, русские - ущербны, половина страны сидела, половина охраняла, войну выиграли вопреки Сталину. Культура? Да то же самое, с поправкой на особенности жанра. Промышленность? Лозунг "зачем на свое, все на Западе купим" никуда не делся с начала девяностых - "пампим нефть", а на требования об импортозамещении отвечаем табличкой "сделано в России", привинченной к импортному товару. Технологиями с нами делится никто не хотел, а свои не развивались - зачем, если есть готовое?



Страна стремительно теряла память, совесть и честь. Элита исповедовала культ "святой заграницы". Отсюда тащим деньги, живем - там. А "наверх" докладываем, как все хорошо. Это ли не предательство интересов страны?



Не видел это Путин? Видел. Но один человек не может досконально изучить абсолютно все вопросы, объять необъятное. Рискну предположить, что масштаб беды оценить он смог только тогда, когда в огне боевых действий начала сгорать мишура докладов, презентаций, отчетов, графиков и прочих радужных реляций. Когда показалась чугунная реальность.



Вот это признание президентом, что страна шла курсом на "подчинение ее интересам каких-то других стран", а грубо говоря - превращения в очередную западную колонию, - очень дорого стоит. Честно признать проблему - это первый шаг к тому, чтобы начать ее решать. Это, смею предположить, начало революции сверху. Пересборки системы.



Насколько вот это желание Путина ("Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года") сбудется? Я не знаю. Но одно совершенно точно: встретит оно бешеное, отчаянное сопротивление.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ