Итальянский военкор Андреа Лучиди попросил у Путина гражданство РФ

00:35 11.11.2024

Елизавета Коновалова 10.11.24



Журналист опасается санкций ЕС и преследования в своей стране

Военный корреспондент из Италии Андреа Лучиди, работающий на зарегистрированный в Ростове-на-Дону портал International Reporters (IR), попросил президента РФ Владимира Путина о российском гражданстве. О причинах такого решения журналист рассказал Readovka.



Лучиди поделился, что российское гражданство может спасти его от европейских санкций, которые ЕС собирается ввести против него. В таком случае его счета заблокируют и передвигаться по другим странам станет сложнее. Кроме того, военкор опасается политического давления, которого он не сможет избежать, если продолжит свою работу репортером и будет и дальше освещать спецоперацию на Украине.



Журналист объяснил, что многие зарубежные СМИ осуждают его деятельность. В частности, одна из итальянских газет опубликовала о нем и его коллеге Винченцо Лоруссо статью, в которой их выставили "пропагандистами Кремля". Лучиди также рассказал, что однажды вице-президент европарламента Пина Пичерно показывала его фото, сделанное в Соледаре, где журналист был с Z-шевронами, и назвала его иностранным агентом. Между тем военкор добавил, что, несмотря на ополчившиеся против него западные СМИ, народ Италии оказался солидарен с ним и встал на его сторону.



Напомним, что ранее о своем желании получить российское гражданство рассказал

вывезенный ВС России с подконтрольных ВСУ территорий американец Дэниэл Мартиндейл. Он отметил, что хочет остаться жить и завести семью в РФ.