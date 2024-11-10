Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными, - В.Скачко

00:49 11.11.2024 10.11.2024



Издание Foreign Policy разродилось статьей, смысл которой свелся к двум словам "Украине - крышка". Потому что, мол, в США президентом стал Дональд Трамп, а он обещался закончить конфликт в Украине и свое слово сдержит. При определенных условиях, естественно.



Foreign Policy так и пишет: Трампу это выгодно. "Если Владимир Путин согласится на постоянный раздел территорий и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления оказаться в НАТО, то большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся. Трамп в таком случае припишет себе завершение конфликта", - говорится в статье.

И издание рассказывает, что сделает все Трамп очень просто: перво-наперво попытается переложить бремя поддержки Украины на плечи Европы и не станет задействовать свое влияние среди республиканцев для продвижения планов по финансированию Киева.

А потом -- и в это многие верят! – банально лишит Украину поддержки, а американские избиратели всецело поддержат это решение. "Так что Киеву по-настоящему крышка", -- делает вывод Foreign Policy.



Особенно любители Трампа-миротворца приятно возбудились, когда к издевательствам над неонацистской Украиной и ее просроченным нелегитимным фронтменом Владимиром Зеленским подключился сын нового президента США Дональд Трамп-младший. В исполнении Донни-джуниора это, надо признать, получился мощнейший троллинг, бьющий украинских фюреров под дых и лупящий по живому. Можно даже сказать, хейт на все времена: знают в США, знают, чего больше всего боится украинский просроченный – лишиться мощной и щедрой американской дармовщинки и возможностей ее дерибанить себе на карман.

Трамп-младший, откровенно насмехаясь, опубликовал в соцсетях ролик, изображающий отца рядом с Зеленским, на которого обрушивается дождь из долларов. И подписал видео: "У вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги"...

Конечно, у Зеленского все екнуло, щелкнуло и переклинило от страха. Однако реалистам, знающим, что такое – этот самый Трамп-старший, понятно, что не все так просто с опусканием ниже городской канализации украинского неонацистского режима. Он, режим, агрессивный и безбашенный, загнанный в угол и боящийся ответственности за содеянное со страной, сейчас не просто сравним с крысой, загнанной в угол. Он еще и нужен США для решения их геополитических проблем – для давления на России, как бы там ни хорохорился Трамп со своим показным миротворчеством.



И Трампу тоже давление на Россию объективно нужно, чтобы попытаться на гипотетических переговорах о мире-перемирии говорить с Москвой с позиции силы. А это могут обеспечить, увы, пока только неонацисты Зеленского. Ну, как могут… Они, покрывая просторы Новороссии трупами своих солдат, кроваво пыжатся, как у них получается. Сегодня вот пытались ударить дронами по Москве…

Так что если абстрагироваться от троллинга и обещаний семейства Трампов, все эти разговоры о мире, о желании закончить войну за 24 часа, обещания прекратить финансирование из США и переключить его на бедную Европу могут быть всего-навсего банальной обманкой. Информационной мишурой, пропагандистской ширмой и словесной дымовой завесой, за которой США продолжат обтяпывать свои грязные делишки и давить на Москву, жаждая нанести России стратегическое поражение.



Не верите? Пожалуйста: во-первых, еще работающая администрация президента Джо Байдена поставит Украине военную помощь Киеву на 6 млрд. долл. И несмотря на то, что глава Пентагона Ллойд Остин отклонил просьбу Зеленского по поставкам ATACMS, в рамках последнего пакета помощи в Украину немедленно пойдут 500 ракет-перехватчиков для ЗРС Рatriot и ЗРК NASAMS.

Как пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылками на неназванных чиновников из США, Зеленский настаивал на приоритетной поставке именно ATACMS в обход других покупателей, но Остин эту его просьбу отверг. Но со всем остальным согласился, и США будут пичкать неонацистов оружием по-прежнему. Как минимум, до конца этого года. И это без учета ЗРК HAWK, IRIS-T, SAMP/T, советских ЗРС и ЗРК, а также других ПЗРК.



Ожидается, что новые кровавые ништячки в распоряжение ВСУ прибудут в ближайшие недели и должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца этого года. Более того, хоть WSJ и пишет, что у Пентагона ограничен запас боеприпасов, которые он может передать Киеву, например, для истребителей F-16, в остальном США готовы задействовать новую схему: покупать оружия для передачи Украине у других стран.

Во-вторых, Европа и выборочно по странам, и в намерениях своих общих евробюрократов готова согласиться с США и поставлять Украине военную помощь самостоятельно. Например, только в минувший день (10 ноября) стало известно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находясь в Киеве, украинской столице, заявил: он согласен, чтобы Украина была вглубь российских территорий. По его словам, на фоне "неопределенности по планам Трампа" в отношении Украины, он на Совете глав МИД и Минобороны ЕС предложит "продолжать военную поддержку" Киева, а также разрешить удары по военным объектам на территории России.

Он также пообещал, что к концу зимы ЕС обучит еще 75 тысяч украинских военных для ВСУ и анонсировал 15-й по счету пакет санкций против России.



И его практически немедленно в интервью газете Le Journal du Dimanche поддержал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он сообщил, что Франция поставит Украине ракеты SCALP для ударов "за линией фронта". "Чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, в последние несколько дней я подписал распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP в соответствии с обещаниями Макрона, которые он дал Зеленскому", – так и сказал он.



При этом, по словам ее министра, Франция, кроме прочего, планирует поставить Украине ракеты Mistral для ПВО, продолжит программу обучения украинских военных и будет оказывать поддержку Киеву в долгосрочной перспективе. Ибо, сказал Лекорню, "даже когда "война" закончится, нужно будет продолжать укреплять украинскую армию".



Зачем это коллективному Западу нужно и против кого направлены все эти усилия, объяснять никому не нужно.

И наконец, в-третьих, важен вопрос, если ли вера в обещания Трампа-старшего, который на посулы был щедр, еще идя в президенты на первый срок. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп "будет добиваться серьезных изменений" во внешней политике США, и наиболее остро эти изменения почувствуют в Киеве. По мнению агентства, Трамп будет действовать жестче, чем Байден, и Украина точно "движется в направлении признания того, что переговоры являются реальностью".



Однако, по данным источников издания Axios, стали известны подробности телефонного разговора Трампа и Илана Маска с Зеленским, который продолжался 25 минут и во время которого Трампу, мол, удалось успокоить Зеленского. Один из источников Axios рассказал, что "Зеленский был несколько успокоен тем, что услышал от избранного президента". И процитировал Трампа, который якобы сказал: "Я обещаю, ты будешь доволен мной".

А чем может успокоиться мятежная душонка бывшего клоуна, тоже не бином Ньютона. Он хочет оставаться у власти и готов воевать с Россией сколько нужно США.



И российский ресурс KP.RU вспомнил, какую политику по отношению к России вел Дональд Трамп в 2016-2020 годах, когда был в первый раз на посту президента США и тоже обещал договариваться с Москвой. Вот во что вылились эти обещания:

– еще в 2014 году бизнесмен Дональд Трамп критиковал администрацию Барака Обамы за недостаточную реакцию Штатов на присоединение Крыма и призывал к введению санкций. Россию он тогда называл "самой большой проблемой для Америки";

– став президентом, Трамп продолжил санкционное давление на Москву. Всего за 2018-2019 год США ввели против России 13 пакетов санкций. Больше всего;

– всю нынешнюю предвыборную гонку Дональд критиковал соперников за поддержку Украины и поставки вооружения. Однако Трамп образца 2019 года усиленно накачивал Киев оружием. Именно он начал передавать Украине летальные системы вооружений, в частности, ракеты Javelin;

– при Обаме объем ежегодной военной помощи Украине составлял 150–250 млн долл, а Трамп в последний год своего первого срока передал киевскому режиму американского оружия на 510 млн. долл. Кроме того, именно в этот период Киев окончательно саботировал выполнение Минских соглашений при полном попустительстве и США;

– также под руководством Трампа США вышли из ключевого соглашения в области мировой безопасности – Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД);

– при его президентстве, Госдеп США начал масштабную кампанию по притеснению российских дипломатов;

– в апреле 2018 года Трамп сам признавал, что отношения между США и Россией "хуже, чем во времена холодной войны".



Такие вот дела. Что изменилось в Трампе? Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по риторике Трамп лучше, чем Байден или его бывшая незадачливая пересмешница и соперница Камала Харрис. Но только по риторике. Нужны ведь дела, которые и делаются на полях специальной военной операции (СВО) – ее цели пока неизменны.

А серьезный папа и смешливый сын Трампы могут на публике просто играться в "доброго и злого полицейских". С них станется…



Владимир Скачко

Известный украинский журналист, публицист, политический аналитик Источник - ukraina.ru

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