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|За организацию незаконной миграции арестован А.Борзов - ректор частного петербургского реставрационно-строительного института
00:56 11.11.2024
Елизавета Коновалова 10.11.24
Он оформлял фиктивные приглашения на учебу для иностранцев
В Петербурге по подозрению в организации незаконной миграции арестован ректор частного реставрационно-строительного института Александр Борзов. Об этом сообщили ряд СМИ.
Выяснилось, что вместе с неназванными подельниками он занимался оформлением фиктивных приглашений на учебу для иностранных граждан. Причем в действительности это не подразумевало никакого образовательного процесса, однако благодаря этим документам мигранты формально имели право на пребывание на территории России.
По некоторой информации, среди таких приглашенных студентов были граждане Египта, Сирии и Туркмении. Как выяснили журналисты Readovka, семестр обучения в институте Борзова стоил от 70 тыс до 120 тыс рублей.
В настоящее время ректор арестован до 5 января. Известно, что ходатайство о заключении его под стражу Куйбышевский суд удовлетворил 7 ноября. По статье об организации незаконной миграции Борзову может грозить до 7 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила,
что в ходе операции "Нелегал – 2024" было принято решение о выдворении и депортации из России свыше 20 тыс иностранных граждан. Она таже уточнила, что по факту организации незаконной миграции было возбуждено не менее 4 тыс уголовных дел.