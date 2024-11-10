Многовекторный Орбан, - Владимир Пряхин

00:58 11.11.2024 10.11.2024



Венгрия настаивает на мирном урегулировании украинского конфликта



Об авторе: Владимир Федорович Пряхин – доктор политических наук, профессор РГГУ.



Виктор Орбан встретился в Москве с Владимиром Путиным в отсутствие у Венгрии мандата на контакты с Россией от лица ЕС.

Внешняя политика современной Венгрии вызывает недоумение у одних и восхищение у других мировых акторов. Курс кабинета Виктора Орбана давно пересек границы обычного внутриеэсовского фрондирования. Это касается прежде всего украинского военно-политического кризиса.



Будапешт однозначно выступает против военной поддержки Киева, поддерживает, зачастую вопреки объявленному "коллективным Западом" санкционному режиму, экономические отношения с Москвой, солидаризируется с мирными инициативами Китая и Бразилии, провозгласил достижение урегулирования мирным путем приоритетом своей внешней политики.



Сразу же после начала председательства Венгрии в ЕС в июле с.г. Орбан посетил Москву и беседовал в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Речь, конечно, не шла о том, чтобы Венгрия поддержала линию по демилитаризации и денацификации Украины, но это был первый визит столь высокого уровня со стороны государства – члена ЕС и НАТО после начала СВО.



И все это уже не истолкуешь как "выходку озорного ребенка в благородном семействе" или популистский маневр борющегося за власть политикана. В текущем году Орбан побил установленный еще в позапрошлом веке рекорд Кальмана Тисы по длительности пребывания в должности на посту главы правительства Венгрии. В общей сложности он возглавляет кабинет уже более 14 лет.



Популисты так долго не держатся ни на пике популярности, ни во главе властных структур, тем более в такой стране, как Венгрия, где уровень политической культуры достигает высших мировых стандартов. Слишком уж много исторических испытаний выпало на долю этого народа, осевшего в Европе только в IX веке. И слишком много венгерской крови пролито в уплату за допущенные в прошлом ошибки и исторические неудачи.



Стоит ли после этого удивляться, что на нынешнем переходном этапе мировой истории именно глава венгерского правительства провозгласил курс на достижение мира и формирование новой глобальной системы безопасности, включающей Европу, США и Россию. Именно Будапешт громче всех на Западе призывает взглянуть в глаза реальной опасности эскалации вокруг Украины в войну с применением ядерного оружия.



Конечно, при этом Венгрия как сравнительно небольшая страна, исходит из приоритета защиты своих национальных интересов. Но это не по нраву в столицах "коллективного Запада". Уже не раз Еврокомиссия обращала внимание Будапешта на нарушение им положений документов ЕС по соблюдению антироссийского санкционного режима, ужесточала требования по предоставлению ему кредитов на национальные проекты, де-факто дезавуировала председательство Будапешта в ЕС во второй половине текущего года.



В ответ на это Орбан совершил поездку в Тбилиси, где поздравил "Грузинскую мечту" с тем, что ей удалось предотвратить превращение Грузии во вторую Украину. Заметим при этом, что эта политика не популистский изыск, а реалистический курс. Будапешт придерживается общих принципов европейской солидарности и интеграции, сотрудничает со странами Вишеградской группы в Центральной Европе, но в то же время не закрывает двери на Восток. Весьма активны контакты с Пекином: в частности, в рамках объединения "16+1" началось строительство стратегически важной железнодорожной магистрали Белград–Будапешт.



Что касается России, то в Венгрию до сих пор в самых сложных условиях осуществляются поставки энергоносителей. И они будут продолжаться даже в том случае, если Украина действительно прекратит с 2025 года транзит российских нефти и газа через свою территорию.



Дело в том, что другой дальновидный венгерский премьер-министр Йене Фок настоял еще во времена Венгерской Народной Республики на строительстве альтернативного нефтепровода "Адрия" из портов Адриатики до Венгрии. Для обеспечения энергетической безопасности страны Будапешт не только не демонтировал по требованию ЕС построенную при техническом содействии СССР АЭС в Пакше, но и заключил соглашение о строительстве новых энергоблоков.



Столкнувшись с этой принципиальной позицией, западные политики перешли от жестов к политическим демаршам. Вот, например, бюллетень дипмиссии США в Будапеште от 30 октября: "Сегодня послы и военные атташе стран – членов НАТО, аккредитованных в Венгрии, встретились в посольстве США, чтобы обсудить аспекты безопасности политики экономического нейтралитета, провозглашенной венгерским правительством. Посол Дэвид Прессман заявил: "Недавно объявленная Венгрией политика экономического нейтралитета, а также растущая зависимость Венгрии от Москвы и Пекина влияют на политику безопасности США и НАТО… То, что обсуждение политики нейтралитета союзного государства стало необходимым, говорит само за себя".



И это далеко не первый случай откровенного вмешательства заокеанского союзника во внутренние дела суверенного государства. Как отмечали ранее венгерские СМИ, "новый посол США постоянно критикует миролюбивую позицию венгерского правительства. Кроме того, посольство уже преследует тех венгерских общественных деятелей, которые осмеливаются заявлять, что США наживаются на войне". Одновременно в СМИ просочилась информация о финансировании посольством оппозиционных партий.



Начиная с февраля 2024 года оппозиция в Венгрии заметно активизировалась. Если еще год назад она была разобщена, не имела четкой политической программы и, как следствие, значительно уступала правительственной партии Fidesz по электоральной популярности, то уже весной, словно по взмаху дирижерской палочки, дюжина оппозиционных партий объединилась на одной платформе под лозунгом "Долой Орбана!".



Бывший однопартиец премьер-министра Петер Мадяр предпринял ловкий тактический маневр, объединив все оппозиционные силы в формате карликовой партии Tisza. Это позволило оппозиции сравнительно удачно выступить на июньских выборах в Европарламент.



В острой внутриполитической борьбе оппозиция спекулирует на целом ряде недостатков, имеющихся в стране. Мадяр не скупится на обещания покончить с ними при одном условии – передачи ему всей полноты власти. Собственно говоря, это и есть основной лозунг оппозиционеров.



Орбан ответил на это конкретной "Программой 21" (по числу пунктов), отвечающей на актуальные вопросы экономического развития страны. Финансовое положение Венгрии, кстати, совсем не такое уж плохое, чему во многом содействуют активная многовекторная внешняя экономическая политика, сотрудничество с Россией и Китаем.



Соотношение сил во внутренней политике таково, что, несмотря на существенное укрепление своих позиций, противники Орбана не могут спровоцировать на улицах Будапешта цветную революцию. На стороне Fidesz значительные слои городского и сельского населения; люди, живущие на заработную плату и доходы от малого и среднего бизнеса.



Нет сомнения, однако, что по мере приближения парламентских выборов (по Конституции они должны состояться в апреле-мае 2026 года) внутриполитическая борьба будет обостряться. Теоретически нельзя исключать и того, что Орбан решится на крайний шаг – распустит парламент и назначит внеочередные выборы.



Многое в этом сложном политическом раскладе зависит и от внешних сил. Общеизвестно, что Орбан – активный симпатизант Дональда Трампа. По мнению аналитиков, победа республиканца на президентских выборах в США усилит внутри- и внешнеполитические позиции венгерского лидера. Источник - НГ

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