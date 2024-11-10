Трамп 2.0. и оборона США: будет ли "встряска" Пентагона? - "Завтра"

01:06 11.11.2024 Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III направил военнослужащим послание, в котором подчеркнул приверженность Министерства обороны профессиональной, упорядоченной и спокойной передаче полномочий следующему главнокомандующему, сообщил 7 ноября Пентагон.



Остин подтвердил, что вооруженные силы США будут готовы выполнить политический выбор следующего главнокомандующего и подчиняться всем законным приказам гражданского командования для защиты Соединенных Штатов, нашей Конституции и прав всех американских граждан.



За 74 дня до передачи администрацией президента Джо Байдена контроля над Министерством обороны второй администрации Дональда Трампа предпринимаются шаги по подготовке к началу этого перехода.



Трамповский "Проект 2025" и реформы в Пентагоне



Defense One в статье "Как Трамп может встряхнуть Министерство обороны?" (07.11.2024) пишет, что Кристофер Миллер, последний исполняющий обязанности министра обороны первого срока Трампа и автор оборонной главы документа "Проект 2025" хорошо подготовлен к тому, чтобы сыграть ключевую роль в аппарате национальной безопасности следующего Белого дома. И хотя Трамп стремился дистанцироваться от документа Heritage Foundation после того, как его многочисленные спорные элементы привлекли внимание общественности, он был написан в основном его бывшими назначенцами и сотрудниками и отражает многие из его ключевых политических предложений.



Представители издания встретились с Миллером в июне 2024 года, чтобы обсудить, как может измениться Министерство обороны во время второго срока Трампа, и услышать его собственные приоритеты и мысли о будущем обороны США.



Инновации



В отличие от многих более известных частей объемного документа Heritage Foundation "Проект 2025", глава об обороне содержит пункты и предложения, которые перекликаются с тем, к чему многие специалисты по национальной безопасности призывали годами, и многие из которых Белый дом Байдена пытался реализовать. Одним из них является обращение основного внимания к инновациям и необходимость развертывания нового оружия гораздо быстрее. Его главная претензия к текущим инновационным усилиям, таким как программа Replicator и даже Defense Innovation Unit, заключается в том, что такие усилия не подкреплены реальным объемом долларов.



Однако подход Миллера отличается от нынешнего положения вещей, поскольку он уделяет гораздо больше внимания идеям и инновациям, которые возникают внутри подразделений Пентагона, особенно на уровне операторов.



"Вот моя идея: продвинуть в каждое подразделение размером с батальон во всех службах инновационный фонд... и давайте пойдем снизу вверх", - сказал он изданию. "Продвигайте децентрализованные инновации вниз к ребятам на местах. Дайте им немного стартового капитала".



Миллер также хочет бороться с культурой неприятия риска, которая особенно распространена в среднем звене сферы услуг, побуждая генеральных инспекторов лучше контролировать, как расходуются инновационные фонды.



"Они приходят каждый год и гарантируют, что деньги тратятся по назначению, что они привязаны к видению командира и все такое. Затем мы просто институционализируем это по всей армии", - сказал он.



Нерегулярные военные действия



Неудивительно, что Миллер, бывший армейский "зеленый берет", впервые прибывший в Афганистан в декабре 2001 года, не согласен с планом службы по сокращению сил специальных операций США.



Миллер хочет, чтобы нерегулярные военные действия играли более значительную, даже преобладающую роль в реализации политики США в Южной и Центральной Америке и Африке, и меньшую - в Тихоокеанском регионе.



"Пусть Командование специальных операций, нерегулярное командование боевых действий, занимается Латинской Америкой и AFRICOM. Пусть они соревнуются с теми, кто там есть. Пусть службы просто сосредоточатся на INDOPACOM и русском медведе".



Это новая версия идеи, которая получила серьезное рассмотрение в первые дни операций 2001 года на Ближнем Востоке. В конечном итоге, боевые командиры убили ее, сказал он. "Все географические боевые командиры просто раздавили ее из-за своих полномочий и своих прерогатив".



Военная разведка



Документ "Проект 2025" призывает к существенной реформе аппарата военной разведки, отказу от "периферийных разведывательных обязанностей, которые не способствуют повышению боевой готовности", включая проверку людей на предмет допуска к секретной информации.



Миллер видит возможную объединенную роль военной разведки и специальных операций, фактически превращая последние в квазиразведывательную службу, чтобы лучше предвидеть быстро меняющиеся геополитические кризисы. Это видение похоже на то, что поддерживал в 2016 году тогдашний командующий SOCOM генерал Тони Томас.



"В этом нет ничего нового. Это обсуждалось годами", - сказал Миллер. "Существует почти инстинктивная реакция на это, связанная с гражданскими свободами, что если у вас есть оперативный элемент и элемент разведки, работающие вместе, вы каким-то образом можете нарушить американские гражданские свободы. Я этого не вижу. Это требует осознанного надзора и серьезного внимания. Но мы знаем, как это сделать".



Миллер также будет уделять больше внимания быстрому сбору и анализу разведывательной информации из открытых источников.



"Мы даже не прикоснулись к поверхности возможностей разведывательной информации с открытым исходным кодом и все еще застряли в этих бункерах", - сказал он.



Космическое и тактическое ядерное оружие



Документ "Проект 2025" призывает Соединенные Штаты "разработать ядерный арсенал такого размера, сложности и соответствия требованиям, включая новые возможности на уровне театра военных действий, чтобы гарантировать, что не возникнет обстоятельств, при которых Америка подвергнется серьезному ядерному принуждению".



Миллер сказал, что вопрос тактического ядерного оружия малой мощности был горячим во время обсуждений комитета по "Проекту 2025" и, вероятно, будет продолжаться.



Что касается космоса, то, по словам Миллера, Пентагон не может просто полагаться на обилие дешевых спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения устойчивости.



"Очевидно, что необходимо учитывать договорные ограничения на размещение оружия в космосе. Многое из этого касается не только космического оружия, но и киберэффектов, других эффектов", - сказал он.



Национальная гвардия



Миллер не выразил особого энтузиазма по поводу предложения бывшего советника Трампа Стивена Миллера направить Национальную гвардию в американские города для помощи в депортации людей вопреки возражениям губернатора.



Он считает, что охрана границ - это естественное занятие для Гвардии, которая помогает там уже много лет. Помимо этого, он сказал, что отдельные губернаторы должны определять обязанности подразделений Гвардии своего штата, в то время как Пентагон обучает и оснащает подразделения Гвардии, чтобы помочь сдерживать потенциальных иностранных противников.



Альянсы



Общественное мнение о том, что Трамп стремится выйти из НАТО (представление, которое сам Трамп время от времени высказывал), не отражает фактическую политику его предыдущей администрации или нынешние взгляды, которые в первую очередь подчеркивают необходимость увеличения расходов стран НАТО на коллективную оборону, идею, которую также поддерживают должностные лица альянса.



Миллер также отверг предположение, что Трамп готовится выйти из альянса.



"Все обеспокоены тем, что Трамп имеет в виду полный выход из НАТО или других организаций. Я считаю, что это натяжка. Конечный пункт - лучшее распределение бремени".



По теме совместного развития, особенно кораблей, Миллер больше похож на нынешнее Министерство обороны, чем на следующее. У одних только Соединенных Штатов просто нет судостроительных мощностей, чтобы достичь цели бывшей администрации Трампа по 350 кораблям ВМС, не говоря уже о текущей заявленной цели службы в 381 корабль.



"Запрет на строительство кораблей ВМС США на иностранных верфях - я понимаю причину этого, но есть исключения в целях национальной безопасности. Так почему бы нам не поговорить серьезно о судостроительных мощностях в Японии, Южной Корее? Есть и другие места. Вероятно, можно взять Филиппины. Австралию тоже".



Как могут выглядеть Военно-воздушные силы при новой администрации Трампа?



Какое направление выберет Департамент ВВС во второй администрации президента Дональда Трампа, остается неясным, но наблюдатели ожидают перехода от долгосрочных, скачкообразных программ к "здесь и сейчас" ресурсному обеспечению готовности и платформ, которые сейчас находятся в производстве, таких как F-35 и B-21. Они также заявили, что небольшое увеличение финансирования не решит долгосрочные проблемы ВВС с ресурсами.



В ходе предвыборной кампании Трамп и его команда предоставили мало подробностей о своих планах относительно ВВС и Космических сил. Но аналитики из нескольких аналитических центров сообщили журналу Air & Space Forces Magazine (07.11.2024), что ожидают, что проект "Оперативных императивов" министра ВВС Фрэнка Кендалла по новому оборудованию и программам, предназначенным для долгосрочного сдерживания обычными средствами, будет практически отвергнут.



Источники в Пентагоне также сообщили, что переходная команда Трампа на этом раннем этапе склоняется к кандидатуре представителя Майка Уолтца (республиканец от Флориды) в качестве возможного министра обороны. Уолтц служил в армии в качестве зеленого берета и возглавляет подкомитет Палаты представителей по готовности вооруженных сил. Он особенно критиковал акцент Кендалла на долгосрочных программах в ущерб готовности, заявив Кендаллу во время слушаний в апреле 2024 года, что он рассматривает этот выбор как "стратегический провал" и что ВВС выбирают "заказные Ferrari", когда им нужен "парк пикапов".



По словам Джона Венейбла, старшего научного сотрудника Института аэрокосмических исследований имени Митчелла при AFA, некоторые элементы работы Кендалла могут продолжать существовать. Он особо отметил программу Collaborative Combat Aircraft, программу беспилотных летательных аппаратов - напарников, и заявил, что ожидает, что программа Next-Generation Air Dominance в той или иной форме получит развитие.



Другой аналитик из вашингтонского аналитического центра заявил, что "они могут отказаться от "Оперативных императивов", но если они это сделают, им придется придумать что-то организационное примерно таким же образом, чтобы иметь дело с Китаем".



Трамп выразил общую настороженность в отношении Китайской Народной Республики, но не стал обещать помочь Тайваню, если на него вторгнутся китайцы. Официально США с 1970-х годов придерживались политики "стратегической двусмысленности" относительно того, придут ли они на помощь Тайваню в случае вторжения с материка.



"Если у вас нет Тайваня в качестве обоснования вашей позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, это освобождает массу ресурсов для других вещей", - сказал один давний аналитик стратегии. "Но это было бы большим отходом от того, что говорила предыдущая администрация Трампа, когда они были у власти".



Национальная оборонная стратегия 2018 года, подготовленная во время предыдущего срока Трампа тогдашним министром обороны Джимом Мэттисом, призывала опережать китайские технологические достижения и продолжать сдерживать Россию. Администрация президента Джо Байдена продолжила эту тему и назвала Китай "угроза надвигающейся" для американских военных, в то время как Россия была названа "острым" противником, но менее долгосрочным беспокойством.



В октябрьском докладе о стратегических взглядах двух кандидатов в президенты Ричард С. Буш и Райан Хасс из Института Брукингса написали, что "Трамп последовательно выражал скептицизм относительно преимуществ поддержки Тайваня, в то время как члены его администрации во время его первого срока были настроены на поддержку Тайваня". Они заявили, что он обычно придерживается "транзакционного подхода" в отношении оборонных партнерств.



"Трамп регулярно ищет источники рычагов для переговоров", - писали аналитики Brookings. "Он фокусируется на измеримых факторах, таких как торговый баланс, уровень оборонных расходов страны-партнера или входящие инвестиции" из этой страны.



Учитывая, что портфель новых программ ВВС напрямую направлен на сдерживание Китая, любое смещение акцента с Тайваня может означать снижение эффективности программы исследований, разработок, испытаний и оценки ВВС.



Различные источники в аналитических центрах заявили, что Конгресс не поддержит никакие усилия Трампа по выходу из НАТО или отказу от Тайваня. Однако один из них сказал, что Трамп "с радостью" поставит партнерам вроде Тайваня любое оружие американского производства, которое они захотят купить, независимо от того, какую реакцию это вызовет у Пекина.



"Проект 2025" настаивал на минимуме 60-80 F-35 в год и увеличении темпов закупок бомбардировщиков B-21 до 18 в год. Фактические темпы строительства B-21 засекречены, но, как полагают, приближаются к семи в год, направляясь к инвентаризации "не менее 100" самолетов, по данным ВВС.



Однако начальник штаба ВВС генерал Дэвид Эллвин заявил , что к тому времени, когда количество B-21 в ВВС США приблизится к 100, может быть готов к покупке усовершенствованный технологический подход, и отказался настаивать на закупке более 100 бомбардировщиков.



"Проект 2025" также предусматривал завершение разработки NGAD, более надежного средства радиоэлектронной борьбы, и устранение своеобразной "сквозной" особенности, из-за которой фактический бюджет ВВС кажется больше, чем он есть на самом деле, путем включения в него специальных программ для всего военного комплекса через дополнительный счет, который ВВС не контролируют.



Однако повышение на пять процентов не решит проблемы ВВС, считает Маккензи Иглен, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.



Обычные силы необходимо модернизировать одновременно со стратегическими силами, что "сожмет в тиски" Военно-воздушные силы, добавила она.



Оплата более мощных ВВС станет проблемой, поскольку администрация Трампа, скорее всего, одобрит увеличение жалованья военнослужащим. В сочетании с переполненным списком дел по модернизации и желанием большей готовности здесь и сейчас, осталось мало что сокращать, сказал Иглен, и боеприпасы, скорее всего, станут плательщиком счетов.



"Там нечего выжимать, кроме оружия", - сказала она.



Многие республиканские члены Конгресса, помимо Уолтца, критиковали акцент ВВС США на долгосрочном сдерживании за счет краткосрочной готовности и последовательно блокировали или отталкивали желание администрации Байдена вывести из эксплуатации старые "устаревшие" системы и использовать сэкономленные средства для финансирования нового оборудования. Аналитики согласились, что администрация Трампа - вероятно, поддержанная республиканским Сенатом и Палатой представителей - остановит вывод из эксплуатации.



Что может означать второе президентство Трампа для оборонного бюджета



Аналитики, общавшиеся с Defense News (07.11.2024), отметили, что пока рано делать уверенные прогнозы, однако возвращение Трампа на пост президента, скорее всего, сулит увеличение оборонного бюджета, при одновременном сокращении помощи в сфере безопасности для американских партнеров за рубежом, таких как Украина.



По словам Марка Кансиана, изучающего бюджеты на безопасность в Центре стратегических и международных исследований, одной из причин, по которой так сложно предсказать последствия второго срока Трампа, является то, что среди республиканцев меньше консенсуса по вопросу расходов на оборону.



Он утверждает, что если раньше правые почти единогласно поддерживали увеличение военных расходов, то теперь они раскололись на три основных лагеря.



Первая группа - традиционные ястребы обороны, такие как бывший госсекретарь Майк Помпео, которые выступают за более решительную армию и финансирование ее поддержки.



Вторая группа - группа в Палата представителей, которые больше всего обеспокоены раздутыми государственными расходами и в некоторых случаях выступают за сокращения.



И третьи - крыло Республиканской партии под лозунгом "Америка прежде всего", например, последний исполняющий обязанности министра обороны Трампа Крис Миллер, который скептически относится к необходимости американских военных поддерживать так много миссий по всему миру и также может поддержать сокращения.



Кансиан отметил, что победа какой - то фракции не станет ясна до тех пор, пока не будет сформирован будущий кабинет Трампа.



По словам Маккензи Иглен, эксперта по оборонному бюджету Американского института предпринимательства, Трамп наблюдал за огромным ростом расходов на оборону во время своего первого срока - примерно на $225 млрд больше, чем прогнозировалось в последние годы правления Обамы. Ястребы обороны в Конгрессе рассчитывают на повторение этой тенденции и будут иметь больше власти, чтобы ее форсировать.



Сенатор Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи, опубликовал меморандум в начале 2024 года, призывающий к увеличению расходов на оборону на 55 миллиардов долларов. Документ помог увеличить бюджетный законопроект Комитета по вооруженным силам Сената, хотя и менее чем на половину этой суммы. Поскольку республиканцы взяли под контроль Сенат, Уикер теперь будет возглавлять этот комитет и сможет добиваться дальнейшего увеличения.



Помощники республиканцев в Конгрессе, отвечая на вопрос Defense News, выразили уверенность в том, что второй срок Трампа приведет к увеличению военного бюджета, хотя и предупредили, что пока еще слишком рано делать прогнозы.



В этом финансовом году Конгресс не принял ни один из двух основных законопроектов об обороне, вместо этого действуя по законопроекту о краткосрочных расходах, который продлится до декабря 2024 года.



Хотя они, по всей вероятности, в конечном итоге пройдут, теперь, когда контроль над обеими палатами становится очевидным. Крупные пакеты помощи в сфере безопасности, которые Америка отправляет Украине, гораздо менее очевидны. США выделили более 60 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности во время администрации Байдена - большая часть из них идет американским оружейным компаниям - почерпнутые из дополнительных законопроектов о расходах, принятых Конгрессом.



Иглен, утверждает, что у Тайваня и Израиля больше шансов сохранить американскую помощь.



Если Трамп действительно внезапно прекратит американскую помощь Украине, это также может стать ударом для оборонных фирм, которые расширили свои линейки продукции, чтобы удовлетворить потребности Украины, сказал Кансиан.



Вторая администрация Трампа не станет "автоматической катастрофой" для Украины и НАТО



Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже публично поздравил избранного президента Дональда Трампа, высоко оценив его стремление побудить большее число членов организации тратить больше средств на оборону.



При второй администрации Дональда Трампа в отношениях США и Европы неизбежны перемены, однако ряд аналитиков утверждают, что это не обязательно означает конец американской поддержки Украины или будущего Вашингтона в НАТО.



"Нам крайне важно остановить президента России Владимира Путина на Украине, и что Трамп имеет в виду, пока неясно", - заявил 7 ноября на брифинге с другими экспертами Atlantic Council Джон Хербст, бывший посол на Украине и старший директор Евразийского центра Atlantic Council.



Хербст заявил, что публичные хвалебные комментарии Трампа о Путине и призывы к скорейшему прекращению войны могут быть уравновешены голосами некоторых представителей ближайшего окружения президента, таких как бывший директор ЦРУ Майк Помпео и бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, которые, скорее всего, выступят против любого плана по сокращению поддержки Киева.



Хербст заявил, что потенциальная критика со стороны партии Трампа "будет иметь последствия, поскольку Трамп не хочет, чтобы его считали слабаком и отдавали Украину Путину или содействовали контролю Путина над Украиной, что приведет только к худшему для Соединенных Штатов".



Мэтью Крениг, вице-президент Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете, и старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо согласились с точкой зрения Хербста, отметив при этом, что они ожидают, что Трамп предпримет попытку достичь некоего рода урегулирования путем переговоров с самого начала.



"Он захочет начать свое президентство, выглядя лидером на мировой арене, а не сдавая Украину России и, в свою очередь, выглядя капитулянтом", - сказал Риццо Breaking Defense (07.11.2024).



Трамп и НАТО



Мировые лидеры также готовятся к тому, что его второй срок будет означать для НАТО после того, как он потратил годы, подвергая сомнению ценность альянса и публично критикуя страны, не достигшие цели в 2 процента ВВП по расходам на оборону.



За годы, прошедшие с момента его первого визита в Белый дом, и в условиях войны на европейской территории все больше стран достигли этой цели , и ведутся дискуссии об увеличении этой цифры расходов до 3 процентов.



Поскольку девять из 32 стран все еще не достигли этого порога, Риццо предположил, что новая администрация может рассматривать НАТО скорее как ряд двусторонних соглашений о безопасности, основанных на расходах на оборону, или если лидер страны придерживается схожих с Трампом взглядов на мир.



Означает ли это двухуровневую систему НАТО, в которой США официально не желают защищать страны, не тратящие 2 процента своего ВВП, как предполагает Трамп? Крениг сказал, что сомневается, что это станет политикой Белого дома, отчасти из-за тех, кто, по слухам, входит в кабинет Трампа, включая таких людей, как О'Брайен, Помпео и сенатор Том Коттон, республиканец из Арканзаса.



Владимир Овчинский Юрий Жданов

10.11.24 Источник - Завтра

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