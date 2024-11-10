Центральная Азия намерена экспортировать зеленую энергию в Европу, - Виктория Панфилова

01:14 11.11.2024 Азербайджан, Казахстан и Узбекистан объединяют свои энергосистемы

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.11.2024



Заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов сообщил о создании совместного предприятия с Казахстаном по созданию зеленого коридора в ЕС.

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан планируют подписать соглашение о создании совместной компании "Зеленый коридор" на 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет с 11 по 22 ноября 2024 года в Баку. Целью этого амбициозного проекта является производство зеленой энергии и ее экспорт в Европу, которая стремится к 2050 году сократить зависимость от нефти и газа, перейдя на возобновляемые источники. Однако реализация проекта сталкивается с серьезным вызовом: в последние годы Казахстан и Узбекистан испытывают острый дефицит электроэнергии. Возникает вопрос: смогут ли эти страны обеспечить собственную энергетическую безопасность, прежде чем начинать экспорт зеленой энергии?



В конференции примут участие главы государств и правительств почти 100 стран мира. Российскую делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай", объяснив свое решение тем, что не так давно посещал с визитом Азербайджан. Участники мероприятия обсудят климатические изменения и способы борьбы с ними. По итогам предыдущей конференции, которая состоялась в прошлом году в Дубае, был принят исторический документ, призвавший страны уходить от использования "ископаемых энергоресурсов в энергетике честным, упорядоченным и справедливым путем, ускорив работу в этом направлении в текущем критически важном десятилетии, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году в соответствии с возможностями научного прогресса".



Откликнулись на этот призыв Баку, Астана и Ташкент, предложив проекты зеленой экономики, направленные на сохранение экологии. Это прежде всего развитие ветровой и солнечной электроэнергии. В мае 2024 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, а накануне соглашение подписали министры национальных экономик этих стран и Азиатский банк развития, которое предусматривает создание совместного проекта по экспорту электроэнергии, полученной преимущественно из возобновляемых источников. Три страны соединят свои энергосистемы высоковольтным кабелем. Его проложат по дну Каспийского моря. Такая энергетическая интеграция позволит наладить экспорт зеленой энергии в Европу.



"В ближайших планах Казахстана – внедрить проекты на более 10 тыс. МВт, полученных на основе зеленых технологий. Мы реализуем крупные проекты в ветроэнергетике с арабскими, французскими, китайскими инвесторами. На следующий год Азиатский банк развития готов вложить в экономику Казахстана не меньше 1 млрд долл.", – сообщил министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров.



В программе Стратегии развития Узбекистана до 2030 года основной упор также сделан именно на развитие зеленой энергетики, которая к этому сроку должна обеспечивать до 40% суммарной электрогенерации, а мощность должна составить 25 ГВт.



Проблема заключается в том, что и Казахстан, и Узбекистан в последние годы столкнулись с собственным дефицитом электроэнергии, когда существующие мощности по ее генерации не могут покрывать внутренние потребности, а возможности импорта ограничены географической удаленностью и схожестью проблем у соседей. Этот тревожный тренд будет только усиливаться, считают эксперты.



Астана и Ташкент эту проблему пытаются решить за счет экспорта электричества из России. Однако изношенность сетей не позволяет это сделать в полной мере. Если Казахстан российское электричество получает, то до Узбекистана оно уже не доходит (см. "НГ" от 11.09.24).



Тем не менее эти страны не отказываются от идеи экспорта электричества в Европу. Как рассказал СМИ заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов, межправительственное соглашение о создании совместного предприятия для реализации проекта "Зеленый коридор" будет подписано в Баку на полях конференции COP29. "Это станет важным шагом для продвижения проекта. Ожидается, что соглашение откроет путь к его оперативной реализации", – отметил Мамадаминов. По его словам, для подготовки технико-экономического обоснования планируется привлечь консалтинговую компанию CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano). "Этот процесс займет примерно год, после чего начнется непосредственно строительство", – уточнил Мамадаминов. Несколько международных финансовых институтов также проявляют интерес к финансированию этого зеленого проекта. Ожидается, что строительство займет около 3–4 лет. "Кроме того, к 2030 году инфраструктура и мощности по производству электроэнергии (ветровой и солнечной генерации) в северо-западном регионе Узбекистана будут полностью готовы", – цитирует узбекского чиновника информационное агентство Trend.az.



"Узбекистан, Азербайджан и Казахстан нацелены на значительное продвижение в интеграции возобновляемых источников энергии в свои энергетические системы", – подчеркнул Умид Мамадаминов. Эти три страны инициируют значительное трансконтинентальное усилие по доставке возобновляемой энергии в Европу. Эта инициатива будет использовать значительные мощности зеленой генерации, которые развиваются в Узбекистане, в частности в ветровой и солнечной энергетике, а также возможности Казахстана для передачи возобновляемой энергии через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и в конечном итоге в Европу через Черное море и Румынию".



Он также отметил, что эта инициатива позволит увеличивать доходы, создавать рабочие места и существенно снижать выбросы углекислого газа в этих странах. Межсетевое соединение электрических сетей упрощает использование ресурсов, позволяя странам максимально эффективно использовать свои уникальные преимущества.



Мамадаминов рассказал, что в проекте будет использована технология высоковольтного постоянного тока (HVDC), обеспечивающая эффективную передачу электроэнергии на значительные расстояния. Подводный кабель HVDC сформирует устойчивую инфраструктуру для экспорта электроэнергии в Европу. По словам чиновника, ожидается, что к 2030 году потребление электроэнергии в Узбекистане превысит 130 млрд кВт-ч. Ожидаемый избыток, производимый за счет солнечных и ветровых ресурсов, обеспечит достаточное количество энергии для экспорта.



Инициатива под названием "Зеленый коридор" станет важной вехой в области сотрудничества по энергетике и интеграции возобновляемых источников в Центральной Азии. К ней могут присоединиться и другие заинтересованные страны, такие как Киргизия и Таджикистан. Они, по словам Мамадаминова, проявляют интерес к этой инициативе, а богатые гидроэнергетические ресурсы этих стран создадут сбалансированное и непрерывное снабжение электричеством для ЕС.



Для успешной интеграции солнечной и ветровой энергии в энергосистему необходима надежная инфраструктура.



В Узбекистане, где возобновляемые источники энергии расположены в основном на северо-западе, а потребление – в центральной и западной части страны, необходимо инвестировать в новые линии электропередачи.



Планы Узбекистана, Казахстана и Азербайджана по экспорту зеленой энергии в Европу в формате трехстороннего сотрудничества вызвали немало вопросов. Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев отмечает, что говорить о готовности стран к экспорту зеленой энергии уже сейчас или в ближайшей перспективе, возможно, преждевременно. Источник - НГ

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