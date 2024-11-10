"Киргизские городовые" и "национальные дружины" уже в российских городах,- В.Мальцев

02:05 11.11.2024 не утрачивает ли государство контроль за порядком на улице?

Владислав Мальцев



Сформировавшиеся во многих городах России мигрантские гетто уже обзаводятся своими официальными силовыми структурами – будь то приехавшие сюда в форме сотрудники иностранных МВД либо созданные прямо из числа рядовых мигрантов дружины.



"Киргизский городовой!"



В России официально и на постоянной основе работают целые подразделения МВД Кыргызстана, о чем это ведомство сообщило утром 5 ноября в своем телеграм-канале: "Накануне состоялась ознакомительная рабочая встреча Представительства МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации и руководства Управления международного сотрудничества МВД России… Во время встречи были представлены новые сотрудники Представительства МВД КР в РФ. Учитывая то обстоятельство, что в регионах России пребывает большая часть наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность, для содействия в вопросах защиты прав и интересов, принятия мер по профилактике преступлений, недопущению противоправных действий со стороны наших соотечественников, начали функционировать Представительства МВД Кыргызстана в нескольких городах Российской Федерации".



Учитывая, что упомянуты "новые сотрудники представительства", следовательно, другие работали и ранее (упоминания о чем нетрудно найти за предыдущие годы на сайте МВД КР), просто география расширилась: "В октябре 2024 года приказом МВД Кыргызской Республики назначены Представители МВД КР в городах Санкт-Петербург (полковник милиции Тологонов Таалайбек), Екатеринбург (подполковник милиции Жороев Нурдин), Новосибирск (подполковник милиции Асанов Эрнест). Представителем МВД Кыргызстана в Москве назначен полковник милиции Жолдошев Кылычбек".



Интересно, что российское МВД не считает нужным первым сообщать своим согражданам о таких вещах, происходящих в нашей стране. Лишь вечером 7 ноября (спустя двое суток после публикации и трое после непосредственно встречи с киргизскими силовиками), когда об этом написали уже все СМИ, пресс-служба МВД РФ отреагировала в своем телеграм-канале: "В связи с появлением в медиапространстве публикаций по вопросам сотрудничества МВД России и МВД Киргизской Республики пресс-центр МВД России разъясняет. В настоящее время взаимодействие Российской Федерации и Киргизской Республики в сфере миграции осуществляется на основе межправительственного соглашения от 20 июня 2017 года, которым предусматривается взаимное открытие представительств компетентных органов в сфере миграции. Численность сотрудников этих представительств устанавливается по согласованию сторон, а их отделения могут быть открыты в нескольких городах".



Дальше в публикации было любопытное опровержение, которое опровергло скорее попытку пресс-службы МВД РФ сделать хорошую мину при плохой игре: "Указанные в сообщении МВД Киргизской Республики должностные лица прибыли в нашу страну для работы в составе Посольства Киргизской Республики в России в дипломатическом ранге советников и секретарей. В данный момент они проходят процедуру аккредитации МИД России. Опубликованные утверждения, что эти сотрудники будут дислоцироваться в территориальных органах МВД России и координировать вопросы борьбы с преступностью, не соответствуют действительности". Так ведь МВД Кыргызстана и не утверждало, что его сотрудники будут работать при территориальных МВД РФ, а явно имело в виду самостоятельный – экстерриториальный, как у европейских сеттльментов в императорском Китае XIX века – статус своих представительств в России, которому дипломатическая должность как раз очень даже соответствует.



Когда молчанием предается…



Впрочем, подобная нелюбовь к информированию своих сограждан МВД РФ свойственна давно. Например, 13 октября 2021 года посольство Узбекистана в Москве опубликовало на своем сайте новость: "Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником Премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве". (При переходе по ссылке на сайт посольства сейчас выдается ошибка, но публикация доступна через сервис Web Archive.) Попробуйте найти информацию об этом на сайте российского МВД…



Но, справедливости ради, грешат подобным молчанием о невыгодных для нашей страны договоренностях и другие отечественные ведомства. Вот даже более близкий в плане молчания и последующего признания пример. 2 октября 2021 года пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана разместила в своем телеграм-канале публикацию о прошедших днем ранее переговорах главы ведомства Жамшида Ходжаева с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергеем Левиным, в ходе которой Ходжаев заявил: "Нами была достигнута предварительная договоренность по вопросу выделения на территории Российской Федерации сельхозземель для выращивания ряда сельхозкультур узбекскими предпринимателями с последующим вывозом урожая в Узбекистан… На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тыс. га для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки. И мы выражаем заинтересованность, в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тыс. га, а в перспективе – до 1 млн. га. Непосредственно данным совместным проектом будет заниматься мой заместитель Анвар Асамов".



В свою очередь, как сказано в публикации, "замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и его коллеги отметили, что в настоящее время в Российской Федерации имеется порядка 8-13 млн га земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке этого узбекско-российского проекта". При этом на сайте российского ведомства, разумеется, ничего об этом не написали. Зачем тревожить граждан всякими мелочами?



1 млн га это 10 тыс кв км. А вот для сравнения площади некоторых регионов России: город федерального подчинения Севастополь – 0,87 тыс кв км, Республика Ингушетия – 3,12 тыс кв км, Республика Адыгея – 7,79 тыс кв м, Республика Северная Осетия-Алания – 7,99 тыс кв м, Кабардино-Балкарская Республика – 12,47 тыс кв км, Карачаево-Черкесская республика – 14,28 тыс кв км, Калининградская область – 15,13 тыс кв м…



6 октября 2021 года, когда тема уже несколько дней обсуждалась в российских СМИ и страницу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в "ВКонтакте" буквально завалили комментариями с требованиями не отдавать русскую землю узбекам, ведомство нехотя признало в комментарии РБК факт переговоров: "Узбекской стороне были разъяснены условия реализации иностранными инвесторами на территории субъектов Российской Федерации инвестиционных проектов по организации производств растениеводческой продукции, в том числе с возможностью аренды земель сельскохозяйственного назначения".



"Исламские дружины" на улицах русских городов



В начале октября 2024 года в СМИ и соцсетях прошла информация о желании мигрантов в ряде крупных городов Сибири – упоминались Братск (Иркутская область) и Тюмень – создать собственные "народные дружины". По поводу второго города опровержения не было, а по поводу первого пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД по Иркутской области опубликовала 9 октября опровержение, признав при этом: "Сообщаем, что в августе 2023 года в городе Братске в ходе рабочей встречи с представителями национальных диаспор на предмет неукоснительного соблюдения законодательства мигрантами от одного из присутствующих прозвучало предложение о включении законопослушных иностранных граждан в состав народных дружин. Данная инициатива не рассматривалась, а до участников мероприятия доведена информация, что в соответствии с законодательством в народные дружины не могут быть приняты лица, имеющие гражданство иностранного государства".



А вот в оригинальной публикации на сайте ГУ МВД по Иркутской области от 17 августа 2023 года сообщалось иное: "В отделе по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России "Братское" состоялась рабочая встреча полицейских с представителями мусульманской, таджикской общин и председателем армянской национальной культуры общества. Начальник ОВМ подполковник полиции Надежда Симонова и сотрудники отдела уголовного розыска обсудили вопросы профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых иностранными гражданами… Прозвучала идея о создании народной дружины из числа законопослушных мигрантов, которые в свободное время смогут патрулировать проблемные места на территории города. Полицейские пообещали гостям оказать всестороннюю поддержку в процедуре официальной регистрации общественной организации". Ни о каком отказе диаспорам речь не шла, наоборот, в полиции им обещали поддержку в создании дружины!



Есть ощущение, что сейчас пресс-служба ведомства лукавит, отвечая не на тот вопрос. который ей задается. Во-первых, и среди членов диаспор немало людей с российским паспортом, сотни тысяч таджиков получают его каждый год. Во-вторых, а разве речь шла именно о членстве иностранцев в добровольных народных дружинах (ДНД) при МВД? Перечитаем сообщение выше – "окажут поддержку в регистрации общественной организации". Какой, ведь ДНД в Братске давно официально существует?



Так что первым в плане внедрения такого опыта оказался другой крупный город в Сибири. "К охране правопорядка на массовых общественных томских мероприятиях теперь подключатся представители национально-культурных объединений и религиозных общин. Народные дружины создаются по инициативе граждан, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, – сообщало 18 декабря 2023 года интернет-издание Tomsk.ru. – Дружинники помогают сотрудникам полиции и правоохранителям, местным властям с организацией мероприятий и поддержанием порядка во время их проведения. Приобщение к составу народных дружин представителей религиозных общин и национально-культурных объединений – это практика, которая впервые в России реализована в Томске".



Описаны и дружины, сформированные диаспорами: "Одним из первых в движение народных дружинников включилось Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз армян России". Союзу армян в Томской области 30 лет, это одна из самых активных национально-культурных организаций. Удостоверения дружинников получили девять членов объединения, и есть желающие пополнить их ряды. По словам руководителя армянской народной дружины Вартана Агароняна, в их Союзе много активных молодых людей до 30 лет… Недавно в составе городской народной дружины появилась еще одна группа – исламская. На заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений удостоверения народных дружинников вручили первым шести добровольцам Регионального духовного управления мусульман Томска и Томской области".



Томская редакция ВГТРК сейчас вполне официально представляет Агароняна как "руководителя добровольческой народной дружины союза Армян России в Томской области". То, что само по себе существование созданных диаспорами "национальных дружин" в России звучит странно и дико, никому в голову и не приходит?



10.11.24 Источник - zavtra.ru

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