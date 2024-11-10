Трамп собирает команду без неудобных фигур

02:56 11.11.2024 10.11.2024



Администрацию Белого дома будет формировать политтехнолог Рейгана

Геннадий Петров



Завершается подведение итогов американских выборов. Дональд Трамп стал президентом США, а его Республиканская партия получит большинство в обеих палатах Конгресса. Что особенно важно: легитимность этой победы не ставят под сомнение ни действующий президент Джозеф Байден, ни демократы и их кандидат Камала Харрис. Это значит, что за оставшиеся до 20 января (официального вступления в должность) время Трампу надо создать команду и обозначить, хотя бы в общих чертах, тот внутри- и внешнеполитический курс, которому он намерен следовать. Набором будущей администрации избранный президент уже занялся.



Аризона стала последним из штатов, где завершен подсчет голосов, поданных на президентских выборах. Это произошло в субботу, 9 ноября. Здесь, как и во всех колеблющихся штатах (их кроме Аризоны шесть: Висконсин, Невада, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия), победил Трамп. В итоге он, набрав 312 голосов Коллегии выборщиков (при необходимых для победы 270), очень уверенно обошел Харрис. У нее всего лишь 226 голосов выборщиков. Такой отрыв не дает возможности оспорить результаты голосования, даже если бы у Харрис появилось подобное желание. А его нет – во всяком случае, это сигнализирует уходящая администрация Белого дома. На среду, 13 ноября, назначена встреча Трампа и Байдена, где будут оговорены формальности, связанные с передачей власти. Ее, как представляется на сегодняшний день, могут испортить разве что дела судебные. На 26 ноября в Нью-Йорке намечено оглашение приговора Трампу по делу о махинациях с финансовой отчетностью при выплате отступных порноактрисе Сторми Дэниэлс. Теоретически это событие может перевернуть всю вроде бы сложившуюся картину текущей американской политики. Судья Хуан Мерчан может приговорить Трампа к тюремному заключению – и тогда сложится невиданная в истории страны правовая ситуация. Впрочем, велика вероятность, что все закончится не появлением первого в истории главы государства, исполняющего свои обязанности, будучи за решеткой, а более мягким наказанием – штрафом или отсрочкой исполнения приговора на время президентского срока. По прочим старым и возможным новым делам против Трампа на него работает решение Верховного суда, постановившего, что у президента есть иммунитет за действия, совершенные в рамках своих конституционных полномочий. Это не бронебойная защита от тюрьмы, но все-таки некоторая гарантия.



На момент подписания номера не завершен окончательно подсчет голосов в нижнюю палату Конгресса – Палату представителей. Но ясно, что она, как и Сенат, осталась за республиканцами. До большинства, в 218 мандатов, по данным на воскресенье им не хватало всего два мандата. Таким образом, однопартийцы Трампа контролируют обе палаты Конгресса плюс партии симпатизирует большинство судей Верховного суда. В этих условиях победитель выборов решил не мешкать и начал создание своей команды.



Первое назначение, о котором объявил Трамп, – это главный технический сотрудник, руководитель аппарата Белого дома. Ей впервые в истории США стала женщина: Сьюзан Уайлс. Она – человек с огромным опытом политтехнолога и аппаратчика. Уайлс работала еще с командой Рональда Рейгана в его предвыборной кампании 1980 года, то есть не относится к числу трампистов (MAGA-активистов, как их называют в США): она появилась в американской политике задолго до Трампа. Он же стал ее подопечным во время праймериз Республиканской партии 2015 года. Известно, что к Уайлс избранный президент относится с большим уважением и даже пиететом. "Трамп ее очень ценит. Вспомним, что он счел нужным вытащить ее на сцену во время своей победной речи. Должность главы аппарата Белого дома крайне важна. Это правая рука президента, отвечающая за кадровые вопросы", – сказал в комментарии "НГ" ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков.



Похоже, Уайлс будет принадлежать ключевая роль в подборе кандидатов в президентскую команду. Кому еще Трамп поручил заниматься формированием своей администрации, он предпочел не сообщать. Известны только церемониальные должности глав инаугурационного комитета – инвестор Стив Уиткофф и экс-сенатор от штата Джорджия Келли Лефлер.



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Сьюзан Уайлс, пришедшая в большую

политику еще в конце 1970-х, будет отвечать

в администрации Трампа за работу с кадрами

Фото ReutersЕсли верить Трампу, в его администрации, правда, на не самых значительных должностях, появятся миллиардер Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший. И тот, и другой внесли свой вклад в его победу. Маск и жертвовал крупные суммы на кампанию Трампа, и активно агитировал за него. За это, возможно, возглавит или войдет в некое новое ведомство, которое будет оценивать эффективность работы государственных органов. Конспиролог и эпатажный политик Кеннеди-младший, как известно, баллотировался в президенты. Сначала он хотел стать кандидатом от демократов, потом стал независимым, потом снялся в пользу Трампа. Тот уже пообещал, что Кеннеди-младший, убежденный антиваксер, попадет в Центр по контролю и профилактике заболеваний или в Управление безопасности пищевых продуктов и лекарств.

Если же говорить о должностях не символических, а важных, то тут точно можно сказать только кто на них не попадет. Как заявил Трамп, в администрации не будет его соперницы по праймериз Республиканской партии, экс-постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Это было вполне ожидаемо. Хейли слишком упорно пыталась оспорить у Трампа право стать кандидатом в президенты. Лояльность лично ему при подборе кадров всегда была важным фактором для этого человека. А вот отказ возвращать во власть Майкла Помпео все-таки относится к числу неожиданностей. При первом сроке Трампа он был директором ЦРУ и госсекретарем, а сейчас явно метил на пост министра обороны. В июле 2024 года он, а также руководитель одной из лоббистских компаний Дэвид Урбан опубликовали в The Wall Street Journal статью со своим планом окончания российско-украинского конфликта. Возможно, это, а также украинские связи Помпео сыграли решающую роль в решении Трампа обойтись без этого человека.



Шариков в комментарии "НГ" предположил, что в ближайшее время станет известно имя помощника президента по национальной безопасности. "Эта должность не требует утверждения Конгрессом, поэтому Трамп с ней быстро определится. Но сказать, кто сейчас в большей степени будет заниматься российско-украинским направлением в новой администрации, нельзя, как нельзя сказать, каким вообще будет курс нового президента в отношении РФ и Украины. На этот счет в ходе предвыборной кампании делалась масса неясных, а то и противоречивых заявлений", – сказал эксперт. Источник - НГ

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