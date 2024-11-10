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Госдума вернется на антимигрантскую волну, - Иван Родин
08:13 11.11.2024

10.11.2024

Список депутатских инициатив по борьбе с нелегалами продолжает пополняться
Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

Правоохранительные органы РФ усиливают внимание к бывшим и нынешним иностранным гражданам.
На этой неделе Госдума одобрит последний законопроект по борьбе с нелегальными мигрантами. Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), где появятся многомиллионные штрафы для должностных лиц. Но в думском портфеле лежит еще пара десятков антимигрантских инициатив, так что с этой волны депутаты сойдут не скоро. И список предложений пополняется, например, есть идея попробовать ликвидировать пресловутые "резиновые квартиры", введя норму площади на одного приезжего.

К Совету Госдумы 11 ноября комитет по законодательству представил доработанную редакцию ряда статей КоАП, которые усиливают ответственность за должностные преступления в сфере миграции. Имеются в виду любые незаконные решения, направленные на легализацию иностранцев.

Это последний документ из большого пакета межфракционных инициатив, который был подготовлен специальной комиссией нижней палаты по вопросам миграции. По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина возглавить эту комиссию поручили вице-спикеру Ирине Яровой ("Единая Россия"), после чего работа была систематизирована и резко ускорилась. Большая часть законопроектов была быстро подготовлена и одобрена, но с корректировкой КоАП возникли некоторые сложности. Судя по выложенному в базе Госдумы тексту поправок, пришлось учитывать замечания других властных инстанций, например Верховного суда РФ.

В результате смысл изменений остался прежним, но в юридической технике появилось множество уточнений. Скажем, в соответствующих статьях КоАП теперь есть указания на то, что тестирование приезжих на знание русского языка, истории и законов России будут проводить исключительно государственные учреждения, входящие в особый список правительства РФ. Соответственно и сами эти структуры, и действующие в них чиновники стали фигурантами ужесточающих мер против нелегальной миграции. Это, напомним, штраф от 5 до 10 млн руб. на первый раз, а за повторные нарушения – от 10 млн до 60 млн руб. с возможностью конфискации орудий правонарушения.

Караться будет любое из следующих действий по незаконной легализации иностранных граждан или лиц без гражданства: "В том числе в целях нарушения установленных правил въезда в РФ, правил миграционного учета либо передвижения по территории РФ, порядка выбора места пребывания или жительства в пределах РФ либо транзитного проезда через территорию РФ, или в целях незаконного осуществления трудовой деятельности в РФ". Как не раз замечало руководство Госдумы, депутаты сформировали барьер против нелегалов – и теперь ожидают оперативного применения нового законодательства со стороны исполнительной власти.

И отдельные ведомства уже проявляют активность. Например, 9 ноября МВД России сообщило всем новым гражданам РФ, что если их паспорта были оформлены по старому закону, то они обязаны явиться в официальные инстанции и принести присягу гражданина. Если этого не будет сделано, то "с 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство – недействительными". Это указание не распространяется на тех бывших иностранцев, которые сменили свой прежний статус до 1 сентября 2017 года, когда в том самом ныне не действующем законе появилось положение об обязательной присяге государству. Однако эта акция МВД, видимо, связана и с нормой закона об обязательном воинском учете при приобретении гражданства, а в случае отказа от записи в военкомат – и о лишении паспорта. Понятно, что те, кто не стал приносить присягу, скорее всего не обзавелись и военным билетом.

Впрочем, вопросы о лишении статуса новоиспеченных граждан – это особый раздел борьбы с миграционными потоками. В портфеле Госдумы на этот счет находится немало самых жестких инициатив, но ходу им не дают и не дадут, пока на самом верху власти не будет концептуально определена вся совокупность миграционной политики РФ. Вместе с последним законом из депутатского пакета Госдума ранее планировала принять и некое принципиальное постановление о том, что следовало бы дальше делать исполнительным органам в федеральном Центре и регионах. Пока достоверно непонятно, сохранился ли этот план или от него отказались. Вроде бы на днях Яровая высказывалась о целесообразности включения некоторых тезисов в данный документ, однако источники "НГ" в руководстве нижней палаты уже не раз давали понять, что все-таки правительство, условно говоря, "не надо строить".

Поэтому пока парламентарии вернулись к частным инициативам на антимигрантскую тему. Например, появилось предложение окончательного, по мнению авторов, разрешения проблемы пресловутых "резиновых квартир". Для этого вводится норма о 6 кв. м на одного регистрируемого приезжего. "Зачастую возникают ситуации, при которых собственники жилых помещений в процессе реализации права заключают большое количество притворных договоров с иностранными гражданами, не порождающих фактическое пользование жилым помещением, с целью оказания услуг по мнимому соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства. Таким образом, складывается ситуация, при которой контролирующие органы не имеют возможности фактически отследить местоположение (адрес фактического пребывания иностранных граждан), что создает угрозу криминогенной ситуации", – указано в пояснительной записке. Инициатива выглядит вроде бы разумной, весь вопрос в том, что борьба с "резиновыми квартирами" идет уже более десятка лет и не слишком успешно.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731301980


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