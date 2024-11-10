Бандеровский комбриг - "Бог артиллерии" Поддубченко убит на Донецком фронте

08:57 11.11.2024

СМИ сообщили о ликвидации "Бога артиллерии" ВСУ

Комбриг ВСУ "Бог артиллерии" Поддубченко погиб на линии боевого столкновения



Командир одной из бригад территориальной обороны ВСУ Олег Поддубченко погиб на линии боевого столкновения, сообщает Telegram-канал "Шепот Фронта".



Сослуживцы прозвали Поддубченко "Бог артиллерии". О подробностях не сообщается.